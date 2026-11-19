Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 13η αγωνιστική της EuroLeague, σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 20 Νοεμβρίου, στις 21:15, στη SUNEL Arena. Ωστόσο, οι Πειραιώτες θα παραταχθούν χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως επιβεβαίωσε ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας. Παράλληλα, η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένει αμφίβολη, καθώς ο Σέρβος σέντερ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στο πόδι.

Η κρίσιμη αναμέτρηση και η απουσία του Ντόρσεϊ

Ο Ολυμπιακός καλείται να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια σημαντική αναμέτρηση για την 13η αγωνιστική της EuroLeague. Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 20 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης 21:15, και θα διεξαχθεί στην έδρα των «ερυθρόλευκων», τη SUNEL Arena.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Την απουσία του ομογενή γκαρντ επιβεβαίωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, κατά τη διάρκεια της media day της ομάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε ενόψει του αυριανού αγώνα.

Η δήλωση του Γιώργου Μπαρτζώκα

Ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» ρωτήθηκε συγκεκριμένα για το αν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η απάντηση του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ξεκάθαρη και μονολεκτική: «Όχι».

Αυτή η δήλωση καθιστά οριστική την απουσία του 30χρονου γκαρντ από την επικείμενη αναμέτρηση, προσθέτοντας μια σημαντική παράμετρο στα πλάνα της ομάδας για το ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Η κατάσταση του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά τη λήξη της τιμωρίας του, έχει επιστρέψει στις ομαδικές προπονήσεις. Παρόλα αυτά, ο 30χρονος γκαρντ δεν έχει καταφέρει να πατήσει ακόμα παρκέ σε επίσημο αγώνα.

Η απουσία του από την αναμέτρηση με τη «Βασίλισσα» υπογραμμίζει την ανάγκη για προσαρμογή του Ολυμπιακού στα νέα δεδομένα, καθώς η ομάδα καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση χωρίς έναν σημαντικό παίκτη της περιφέρειας.

Το πρόβλημα του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Πέρα από την επιβεβαιωμένη απουσία του Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει και την αμφίβολη συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο πόδι, γεγονός που καθιστά αβέβαιη την παρουσία του στο αυριανό ματς της EuroLeague.

Ο Μιλουτίνοφ επιχείρησε να ενταχθεί στο πρόγραμμα της ομάδας την Πέμπτη, μία ημέρα πριν από τον αγώνα. Ωστόσο, οι ενοχλήσεις στο πόδι του εξακολουθούν να υφίστανται, προκαλώντας προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων».

Η κρίσιμη απόφαση για τη συμμετοχή του Σέρβου σέντερ

Λόγω των συνεχιζόμενων ενοχλήσεων, η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στην αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης θα ληφθεί την τελευταία στιγμή. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί ενδελεχώς λίγο πριν την έναρξη του παιχνιδιού.

Το προπονητικό τιμ και το ιατρικό επιτελείο θα αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα, ώστε να διασφαλιστεί ότι ο παίκτης είναι σε θέση να αγωνιστεί χωρίς κίνδυνο, ενώ παράλληλα θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή σύνθεση για τον Ολυμπιακό σε αυτή την αναμέτρηση της EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta