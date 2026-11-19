Οι Νάγκετς λύγισαν τους Σέλτικς και οι Τζαζ έκαναν την έκπληξη στους Λέικερς

Οι Ντένβερ Νάγκετς κατάφεραν να επικρατήσουν των Μπόστον Σέλτικς με σκορ 105-101, σε έναν αγώνα που είχε σημαντικές επιπτώσεις στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας του NBA. Η ήττα των «Κελτών» είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια της πρώτης θέσης, η οποία πλέον ανήκει στους Σίξερς. Παράλληλα, οι Γιούτα Τζαζ σημείωσαν μια μεγάλη έκπληξη, νικώντας τους Λος Άντζελες Λέικερς με 109-97 μέσα στην έδρα τους.

Οι Νάγκετς λύγισαν τους Σέλτικς και άλλαξαν την κορυφή της Ανατολής

Οι Μπόστον Σέλτικς, οι οποίοι πριν τον αγώνα είχαν ρεκόρ 11 νίκες και 4 ήττες, δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την αήττητη πορεία τους απέναντι στους Ντένβερ Νάγκετς. Η ομάδα του Ντένβερ, με ρεκόρ 8 νίκες και 5 ήττες, επικράτησε με 105-101, σε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Αυτή η νίκη των Νάγκετς είχε άμεσο αντίκτυπο στην κατάταξη της ανατολικής περιφέρειας του NBA. Η κορυφή της περιφέρειας άλλαξε χέρια, καθώς οι Σίξερς, οι οποίοι νίκησαν στην έδρα των Μάτζικ, ανέβηκαν στην πρώτη θέση, εκμεταλλευόμενοι την ήττα των Σέλτικς.

Η κυριαρχική εμφάνιση του Νίκολα Γιόκιτς

Για τους Ντένβερ Νάγκετς, κορυφαίος της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Σέρβος σταρ, Νίκολα Γιόκιτς. Ο «Joker» πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, πλησιάζοντας το double-double. Συγκεκριμένα, κατέγραψε 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 9 ασίστ, αγωνιζόμενος για σχεδόν 39 λεπτά.

Στο πλευρό του Γιόκιτς στάθηκαν επάξια και άλλοι παίκτες των «Σβόλων». Ο Τζαμάλ Μάρεϊ συνέβαλε με 21 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενώ ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν πρόσθεσε 18 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ, ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική προσπάθεια της ομάδας.

Η απόδοση του Τζέισον Τέιτουμ για τους ηττημένους

Από την πλευρά των ηττημένων Μπόστον Σέλτικς, ξεχώρισε ο Τζέισον Τέιτουμ. Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, σημειώνοντας 24 πόντους. Επιπλέον, κατέγραψε 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει τους «Κέλτες» μέσα στο παιχνίδι.

Παρά την ατομική του επίδοση, η ομάδα της Βοστώνης δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη, γνωρίζοντας την τέταρτη ήττα της στη φετινή σεζόν και χάνοντας την πρωτοπορία στην Ανατολή.

Η μεγάλη έκπληξη των Γιούτα Τζαζ στο Λος Άντζελες

Σε ένα άλλο παιχνίδι της βραδιάς, οι Γιούτα Τζαζ προκάλεσαν αίσθηση, επικρατώντας των Λος Άντζελες Λέικερς με 109-97. Η νίκη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους Τζαζ, καθώς ήρθε μέσα στην έδρα των Λέικερς, στο Λος Άντζελες.

Οι Τζαζ, με ρεκόρ 3 νίκες και 13 ήττες, κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τους Λέικερς, οι οποίοι είχαν ένα εντυπωσιακό ρεκόρ 13 νικών και 3 ηττών πριν από αυτή την αναμέτρηση. Η επικράτηση των Τζαζ δείχνει ότι στον «πλανήτη» Γιούτα υπάρχει «οξυγόνο», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης σε Γιούτα και Λος Άντζελες

Για τους φιλοξενούμενους Γιούτα Τζαζ, ο Κεϊόντε Τζορτζ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Ο νεαρός παίκτης πραγματοποίησε ένα double-double, σημειώνοντας 30 πόντους και μοιράζοντας 10 ασίστ, ενώ πρόσθεσε και ένα ριμπάουντ στην στατιστική του.

Από την πλευρά των γηπεδούχων Λος Άντζελες Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν κυριαρχικός στην απόδοσή του. Ο Σλοβένος γκαρντ κατέγραψε 29 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, προσπαθώντας να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη, κάτι που τελικά δεν επετεύχθη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta