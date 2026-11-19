Η Κενυάτισσα παγκόσμια πρωταθλήτρια του Μαραθωνίου, Πέρες Γιεπτσιρτσίρ, τιμωρήθηκε σήμερα, 19 Νοεμβρίου 2026, με τριετή αποκλεισμό από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα. Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού η 33χρονη αθλήτρια παραδέχθηκε ότι έκανε χρήση ερυθροποιητίνης (EPO) με σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεών της. Ως άμεση συνέπεια, η νίκη της στον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ ακυρώνεται, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στην τελική κατάταξη του αγώνα.

Η τιμωρία και η παραδοχή χρήσης EPO

Η Μονάδα Ακεραιότητας Αθλητισμού (AIU) προχώρησε στην ανακοίνωση της τριετούς τιμωρίας της Πέρες Γιεπτσιρτσίρ, η οποία τέθηκε σε ισχύ από σήμερα, 19 Νοεμβρίου 2026. Η 33χρονη Κενυάτισσα πρωταθλήτρια είχε αποκλεισθεί αρχικά από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα τον περασμένο μήνα, μετά από θετικό έλεγχο ντόπινγκ.

Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε μετά την επικράτησή της στον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ, τον Σεπτέμβριο. Αρχικά, η Γιεπτσιρτσίρ αρνήθηκε τις κατηγορίες περί χρήσης απαγορευμένων ουσιών. Ωστόσο, στην πορεία υπέγραψε ένα έγγραφο με το οποίο παραδέχθηκε την ενοχή της για χρήση ερυθροποιητίνης (EPO), μιας ουσίας που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της αντοχής.

Ακύρωση νίκης στον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ

Η παραδοχή της χρήσης ερυθροποιητίνης οδηγεί στην ακύρωση της νίκης της Πέρες Γιεπτσιρτσίρ στον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ. Η Κενυάτισσα δρομέας είχε τερματίσει πρώτη στον αγώνα με χρόνο 2:18:31, μία επίδοση που πλέον διαγράφεται από τα επίσημα αρχεία.

Η συγκεκριμένη απόφαση της Μονάδας Ακεραιότητας Αθλητισμού αποτελεί μία σημαντική ανατροπή στην κατάταξη ενός από τους πλέον σημαντικούς Μαραθωνίους του παγκόσμιου καλενταριού. Η ακύρωση της νίκας της Γιεπτσιρτσίρ έχει άμεσες επιπτώσεις και στην ανάδειξη της νέας νικήτριας του αγώνα.

Η νέα νικήτρια και η ανατροπή στην κατάταξη

Μετά τον αποκλεισμό της Πέρες Γιεπτσιρτσίρ και την ακύρωση της επίδοσής της, η συμπατριώτισσά της, Ιρίνε Τσεπτάι, θα ανακηρυχθεί επίσημα νικήτρια του Μαραθωνίου του Σίδνεϊ για το έτος 2026. Η Τσεπτάι είχε τερματίσει πίσω από την Γιεπτσιρτσίρ στον εν λόγω αγώνα.

Η ανακήρυξη της Ιρίνε Τσεπτάι ως νικήτριας αναμένεται να γίνει για το 2026, όπως ανακοινώθηκε από τη Μονάδα Ακεραιότητας Αθλητισμού. Αυτή η εξέλιξη αλλάζει πλήρως το αποτέλεσμα και την ιστορία του Μαραθωνίου του Σίδνεϊ, αναδεικνύοντας μια νέα πρωταθλήτρια.

Η λαμπρή καριέρα της Γιεπτσιρτσίρ πριν τον αποκλεισμό

Πριν από τον τριετή αποκλεισμό της, η Πέρες Γιεπτσιρτσίρ είχε διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στον κόσμο του Μαραθωνίου. Είναι η νυν παγκόσμια πρωταθλήτρια Μαραθωνίου, τίτλο που κατέκτησε πέρυσι στο Τόκιο με επίδοση 2:24:43, αναδεικνύοντας τις εξαιρετικές της ικανότητες στις μεγάλες αποστάσεις.

Επιπλέον, η Κενυάτισσα δρομέας είχε κατακτήσει ένα χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο το 2021, επίσης στο Τόκιο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της σε κορυφαίες διοργανώσεις. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η Γιεπτσιρτσίρ θριάμβευσε σε μερικούς από τους σημαντικότερους Μαραθωνίους του πλανήτη, περιλαμβάνοντας νίκες στη Νέα Υόρκη το 2021, στη Βοστώνη το 2022 και στο Λονδίνο το 2024. Αυτές οι διακρίσεις υπογραμμίζουν το μέγεθος της αθλητικής της πορείας πριν την αποκάλυψη της χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Με πληροφορίες από: Newsit