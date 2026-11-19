Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ηττήθηκαν εντός έδρας από τους Μέμφις Γκρίζλις με τελικό σκορ 124-121. Παρά την ήττα, ο Μάριο Χεζόνια πραγματοποίησε μια πάρα πολύ καλή και πληθωρική εμφάνιση για την ομάδα του Κλίβελαντ.

Οι «Ιππότες» δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους απέναντι στους Γκρίζλις, οι οποίοι επικράτησαν σε μια αναμέτρηση με στενό σκορ, στον μαγικό κόσμο του NBA.

Η ήττα των Καβαλίερς

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, με ρεκόρ 8 νικών και 8 ηττών (8-8), γνώρισαν την ήττα στο γήπεδό τους από τους Μέμφις Γκρίζλις. Το τελικό σκορ 124-121 διαμόρφωσε το αποτέλεσμα υπέρ των φιλοξενούμενων.

Οι Γκρίζλις, που πλέον μετρούν 11 νίκες και 4 ήττες (11-4), κατάφεραν να φύγουν με ένα σημαντικό διπλό από την έδρα των «Ιπποτών», βελτιώνοντας περαιτέρω τη θέση τους στο πρωτάθλημα.

Η εμφάνιση του Μάριο Χεζόνια

Ο Μάριο Χεζόνια, γνωστός και ως «Super Mario», ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν για τους Καβαλίερς, παρά την ήττα της ομάδας του. Ο Κροάτης φόργουορντ επέδειξε πλουραλισμό στο παιχνίδι του, καταγράφοντας 16 πόντους.

Στην στατιστική του προσέθεσε επίσης 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ, όλα αυτά σε 28 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα συμμετοχής (28:02). Η εμφάνιση αυτή του Χεζόνια αποτελεί συνέχεια των άκρως θετικών του παρουσιών με τη φανέλα των «Ιπποτών» στην τρέχουσα σεζόν του NBA.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Η αναμέτρηση μεταξύ των Κλίβελαντ Καβαλίερς και των Μέμφις Γκρίζλις χαρακτηρίστηκε από την εγγύτητα στο σκορ για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Οι δύο ομάδες ήταν κοντά, προσφέροντας ένα ανταγωνιστικό θέαμα στους φιλάθλους.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι Μέμφις Γκρίζλις είχαν τα ηνία του παιχνιδιού για το μεγαλύτερο μέρος του. Εξαίρεση αποτέλεσε μόνο το πρώτο δωδεκάλεπτο, όπου οι Καβαλίερς κατάφεραν να διατηρήσουν ένα προβάδισμα ή να είναι πιο ανταγωνιστικοί.

Οι πρωταγωνιστές των Γκρίζλις

Από την πλευρά των νικητών, των Μέμφις Γκρίζλις, κορυφαίος αναδείχθηκε ο Σπένσερ. Ο παίκτης των Γκρίζλις σημείωσε 26 πόντους, συνεισφέροντας καθοριστικά στην επικράτηση της ομάδας του.

Εκτός από τους πόντους, ο Σπένσερ κατέγραψε 1 ριμπάουντ και 7 ασίστ, όλα αυτά σε 29 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα συμμετοχής (29:27). Τον ακολούθησε σε απόδοση ο Χέντρικς, ο οποίος τελείωσε το παιχνίδι με 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ, συμπληρώνοντας την επιθετική παρουσία των Γκρίζλις.

Οι διακριθέντες των Καβαλίερς

Για τους Καβαλίερς, το «πρώτο βιολί» στην επίθεση ήταν ο Ντόνοβαν Μίτσελ. Ο Μίτσελ σημείωσε 34 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Παράλληλα, είχε 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 35 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα συμμετοχής (35:26).

Τον Ντόνοβαν Μίτσελ συνεπικούρησε ο Άλεν, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 29 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα παρουσίας στο παρκέ (29:37). Οι προσπάθειες αυτών των παικτών, μαζί με την εμφάνιση του Χεζόνια, δεν ήταν αρκετές για να αποτρέψουν την εντός έδρας ήττα των «Ιπποτών».

Με πληροφορίες από: Gazzetta