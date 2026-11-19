Η αμερικανική ομάδα της Formula 1, Cadillac, ανακοίνωσε την παραμονή του Βάλτερι Μπότας για τη σεζόν του 2027. Ο έμπειρος Φινλανδός οδηγός θα συνεχίσει να αγωνίζεται δίπλα στον Σέρχιο Πέρεζ, συμπληρώνοντας έτσι το δίδυμο της ομάδας για τη δεύτερη χρονιά της στο πρωτάθλημα.

Η επιβεβαίωση αυτή, η οποία έγινε στις 18 Νοεμβρίου στο Λας Βέγκας, λίγο πριν από το Grand Prix, έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς με αυτήν κλείνουν και οι 22 θέσεις στο grid της Formula 1 για το 2027.

Η επιβεβαίωση της Cadillac και οι δηλώσεις του Μπότας

Ο Βάλτερι Μπότας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παραμονή του στην Cadillac, δηλώνοντας: «Προς κάθε ενδιαφερόμενο: μένω! Χαίρομαι που θα συνεχίσω αυτό το ταξίδι με την Cadillac και το 2027. Ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο να στήσουμε μια νέα ομάδα της Formula 1 από το μηδέν, αλλά αυτό ακριβώς κάνει την πρόκληση τόσο ξεχωριστή».

Ο Φινλανδός οδηγός πρόσθεσε πως η ομάδα έχει ήδη βάλει τα θεμέλια, μαθαίνει και βελτιώνεται, ενώ έχει ακόμη πολλά να δείξει. «Θέλω περισσότερα και πιστεύω σε αυτό που χτίζουμε μαζί. Η ιστορία μόλις αρχίζει», τόνισε ο Μπότας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του στην κοινή προσπάθεια. Η ομάδα μάλιστα κοινοποίησε και ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη φράση: «What’s next? More of us. Valtteri Bottas will continue with the team for the 2027 F1 season ????».

Το δίδυμο Μπότας-Πέρεζ και τα πολυετή συμβόλαια

Ο Βάλτερι Μπότας και ο Σέρχιο Πέρεζ είχαν υπογράψει εξαρχής πολυετή συμβόλαια με την Cadillac. Η απόφαση να διατηρηθεί το ίδιο δίδυμο οδηγών προσφέρει συνέχεια και σταθερότητα στην αμερικανική ομάδα, καθώς προετοιμάζεται για τη δεύτερη σεζόν της στο πρωτάθλημα της Formula 1.

Ο Μπότας, με την πλούσια εμπειρία του που περιλαμβάνει 265 εκκινήσεις σε Grand Prix και 10 νίκες, αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για την Cadillac. Η παραμονή του θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω εξέλιξη και την επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Ο ρόλος του Κόλτον Χέρτα και οι μελλοντικές ανακοινώσεις

Παρόλο που η θέση του βασικού οδηγού για το 2027 δόθηκε στον Βάλτερι Μπότας, η Cadillac είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να προσφέρει αυτή τη θέση στον Αμερικανό οδηγό δοκιμών της, Κόλτον Χέρτα. Ο ρόλος του Χέρτα στην ομάδα παραμένει ανοιχτός, με την Cadillac να μην έχει αποκλείσει καμία πιθανότητα για το μέλλον.

Η ομάδα έχει ανακοινώσει ότι θα προβεί σε μεταγενέστερες ανακοινώσεις σχετικά με τους εφεδρικούς οδηγούς και τους οδηγούς δοκιμών της. Αυτό υποδηλώνει ότι η σύνθεση της ομάδας, πέραν των δύο βασικών οδηγών, βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Η σημασία της συνέχειας για την ομάδα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Cadillac F1, Νταν Τάουρις, εξήγησε τη στρατηγική απόφαση να δοθεί βάρος στη συνέχεια, τονίζοντας ότι η εμπειρία, η οπτική και η αφοσίωση του Βάλτερι Μπότας αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για την ομάδα. «Η συνέχεια μάς δίνει μια στέρεη βάση για να συνεχίσουμε να εξελίσσουμε την ομάδα και να δουλεύουμε για τους στόχους μας στη Formula 1», δήλωσε ο Τάουρις.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι όλοι στην ομάδα χαίρονται που η θέση του Βάλτερι δίπλα στον «Τσέκο» Πέρεζ είναι εξασφαλισμένη για το 2027 και ανυπομονούν για το επόμενο στάδιο της κοινής τους πορείας. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει την προσπάθεια της Cadillac να χτίσει μια ισχυρή και συνεκτική ομάδα για τις μελλοντικές προκλήσεις του πρωταθλήματος.

Το πλήρες grid του 2027

Με την επιβεβαίωση της παραμονής του Φινλανδού οδηγού, συμπληρώνονται και οι 22 θέσεις στο grid της Formula 1 για το 2027. Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της σύνθεσης των οδηγών για την επερχόμενη σεζόν, προσφέροντας μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιοι θα αγωνιστούν στο πρωτάθλημα.

Η Cadillac θα συνεχίσει με το ίδιο δίδυμο οδηγών, Μπότας και Πέρεζ, διατηρώντας μια σταθερή προσέγγιση καθώς προχωρά προς τη δεύτερη χρονιά της παρουσίας της στη Formula 1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta