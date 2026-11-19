Ο Άρης έχει ήδη περάσει σε μια πιο ουσιαστική φάση στον χειμερινό μεταγραφικό σχεδιασμό του, παρά το γεγονός ότι ο Ιανουάριος απέχει ακόμη σχεδόν ενάμιση μήνα. Οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ξεκινήσει τις πρώτες κρούσεις και την αξιολόγηση των υποψηφίων, με στόχο την έγκαιρη κάλυψη των βασικών αναγκών του ρόστερ. Η επιδίωξη είναι να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να δημιουργηθούν οι βάσεις για συμφωνίες πριν την επίσημη έναρξη της μεταγραφικής περιόδου.

Ουσιαστική φάση στον μεταγραφικό σχεδιασμό

Οι «κιτρινόμαυροι» δεν επιθυμούν αυτή τη φορά να περιμένουν την έναρξη της μεταγραφικής περιόδου για να ξεκινήσουν τις κινήσεις τους. Αντιθέτως, ο στόχος είναι να έχουν προχωρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο την προεργασία τους. Όπου υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, επιδιώκεται να έχουν ήδη δημιουργηθεί οι βάσεις για συμφωνίες, ώστε οι παίκτες που θα αποκτηθούν να ενσωματωθούν νωρίτερα στο κλαμπ.

Αυτή η προσέγγιση δείχνει την πρόθεση του συλλόγου να είναι έτοιμος πριν την επίσημη έναρξη του Ιανουαρίου. Ο Άρης προσπαθεί να έχει προετοιμάσει από τώρα τις μεταγραφικές του κινήσεις, αποφεύγοντας την πίεση του χρόνου που συχνά συνοδεύει τις τελευταίες ημέρες της μεταγραφικής αγοράς.

Το μάθημα του περασμένου καλοκαιριού

Η λογική της έγκαιρης κίνησης δεν είναι τυχαία για τον Άρη. Το περασμένο καλοκαίρι, υπήρξαν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που βρίσκονταν στο μεταγραφικό ραντάρ της ομάδας, ωστόσο η διαδικασία καθυστέρησε να προχωρήσει. Κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις δεν εξελίχθηκαν στον χρόνο που θα ήθελε ο σύλλογος, οδηγώντας σε απώλεια πολύτιμου χρόνου.

Αυτή τη φορά, η επιδίωξη είναι διαφορετική. Τα βασικά μέτωπα των μεταγραφών να έχουν ανοίξει νωρίτερα, ώστε οι αποφάσεις να μη μεταφερθούν στις τελευταίες ημέρες της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι ο σύλλογος επιδιώκει να έχει ολοκληρώσει σημαντικό μέρος του σχεδιασμού του πριν καν ανοίξει επίσημα η μεταγραφική περίοδος.

Προεργασία και συγκεκριμένες κρούσεις

Όπως μεταφέρθηκε και στην εκπομπή «Galacticos» του Gazzetta στις 18 Νοεμβρίου, έχει ήδη γίνει εκτεταμένη προεργασία. Έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες εισηγήσεις για τους υποψήφιους στόχους, προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή κατεύθυνση στον σχεδιασμό.

Πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχουν ήδη γίνει συγκεκριμένες προτάσεις προς ποδοσφαιριστές που βρίσκονται ψηλά στη λίστα του Άρη. Αυτό υποδηλώνει ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει ξεφύγει από το στάδιο της απλής παρακολούθησης παικτών και έχει περάσει σε μια πιο ενεργή φάση διαπραγματεύσεων και προσεγγίσεων.

Προτεραιότητες για την ενίσχυση του ρόστερ

Οι άνθρωποι του Άρη γνωρίζουν εδώ και αρκετούς μήνες ποιες είναι οι βασικές ανάγκες του ρόστερ. Η πρώτη και κυριότερη προτεραιότητα παραμένει το κέντρο της άμυνας. Το έλλειμμα βάθους στη συγκεκριμένη θέση είχε εντοπιστεί ήδη από το καλοκαίρι και επιβεβαιώθηκε πλήρως στην πορεία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Παράλληλα με την κεντρική άμυνα, εξετάζονται και άλλες θέσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η μεγαλύτερη ισορροπία και η ύπαρξη περισσότερων καθαρών επιλογών. Συγκεκριμένα, το αριστερό άκρο της άμυνας και το δεξί της επίθεσης βρίσκονται επίσης στο μικροσκόπιο του συλλόγου για πιθανή ενίσχυση κατά τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Στόχος η έγκαιρη ενσωμάτωση και οι αποχωρήσεις

Το βασικό στοιχείο της φετινής προσπάθειας είναι ο Άρης να έχει έτοιμες λύσεις πριν την επίσημη είσοδο στον Ιανουάριο. Αυτό δεν αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση της ομάδας, αλλά και στην αποφυγή του ενδεχομένου να κυνηγά στόχους υπό την πίεση του χρόνου, όπως συνέβη στο παρελθόν.

Φυσικά, ο χειμερινός σχεδιασμός συνδέεται άμεσα και με πιθανές αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών. Το ρόστερ της ομάδας παραμένει μεγάλο, και οι όποιες προσθήκες θα πρέπει να συνοδευτούν από κινήσεις που θα δημιουργήσουν τον απαραίτητο χώρο, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά, για τους νέους παίκτες. Ο Άρης, λοιπόν, δεν περιμένει τον Ιανουάριο, αλλά εργάζεται εντατικά για να τον έχει προετοιμάσει από τώρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta