Η Eurobank ανακοίνωσε τη συμφωνία για την εξαγορά του 65% της First Investment Bank (Fibank), μια κίνηση που αναμένεται να την αναδείξει σε κορυφαίο τραπεζικό όμιλο στη Βουλγαρία. Το τίμημα για την αρχική αυτή απόκτηση ανέρχεται σε περίπου 0,65 δισεκατομμύρια ευρώ. Η στρατηγική αυτή κίνηση ενισχύει την παρουσία της τράπεζας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, προσδίδοντας της ηγετική θέση στην αγορά της Βουλγαρίας.

Λεπτομέρειες της εξαγοράς και το τίμημα

Η συμφωνία προβλέπει την απόκτηση του 65% της First Investment Bank από την Eurobank, με το συνολικό τίμημα να διαμορφώνεται περίπου στα 0,65 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε τιμή ανά μετοχή 6,731 ευρώ, ενώ η αποτίμηση για το 100% της Fibank υπολογίζεται περίπου στο 1,0 δισ. ευρώ. Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνει εξ ολοκλήρου σε μετρητά, βασιζόμενη σε μηχανισμό locked-box, ο οποίος υπόκειται σε δύο βασικές προσαρμογές.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς του αρχικού ποσοστού, η Eurobank θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές της Fibank. Στο πλαίσιο αυτής της δημόσιας πρότασης, η Bulgarian Development Bank (BDB) έχει ήδη δεσμευτεί να προσφέρει το δικό της ποσοστό συμμετοχής, το οποίο ανέρχεται περίπου στο 18%.

Χρηματοδότηση της συναλλαγής και αύξηση κεφαλαίου

Για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς, η Eurobank θα αξιοποιήσει μέρος του υφιστάμενου πλεονάσματος κεφαλαίων της. Επιπλέον, σχεδιάζεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding). Η κίνηση αυτή αναμένεται να διαμορφώσει τον δείκτη CET1, σε pro forma βάση, κοντά στο 14% κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Για την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, έχει προγραμματιστεί σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για τις 9 Δεκεμβρίου 2026. Στην εν λόγω γενική συνέλευση θα εξεταστεί και η δυνατότητα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Στρατηγική σημασία και ηγετική θέση

Μέσω αυτής της εξαγοράς, η Eurobank στοχεύει στη δημιουργία ενός κορυφαίου τραπεζικού ομίλου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η κίνηση αυτή της εξασφαλίζει ηγετική θέση και στις τρεις βασικές αγορές δραστηριοποίησής της. Συγκεκριμένα, η Eurobank θα αναδειχθεί ως η Νο1 τράπεζα στη Βουλγαρία, ενώ παράλληλα διατηρεί την ισχυρή της παρουσία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Η επιτυχημένη εμπειρία του ομίλου σε προηγούμενες τραπεζικές ενοποιήσεις στη χώρα ενισχύει την προοπτική επίτευξης των συνεργειών που αναμένονται από αυτή τη νέα συμφωνία. Η επέκταση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση του αποτυπώματος της Eurobank στην περιοχή.

Αναμενόμενες συνέργειες και αξία για τους μετόχους

Η συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία σημαντικών συνεργειών κόστους, οι οποίες εκτιμώνται σε άνω των 70 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως μετά από φόρους, μόλις αυτές υλοποιηθούν πλήρως. Επιπλέον, υπάρχει προοπτική για επιπλέον έσοδα μέσω σταυροειδών πωλήσεων προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία για τους μετόχους της Eurobank. Προβλέπεται αύξηση των κερδών μετά από φόρους κατά περίπου 12% και των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά 7%, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η απόδοση επί των αναλωθέντων κεφαλαίων εκτιμάται περίπου στο 21%, με την πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών κόστους.

Παράλληλα, η τράπεζα έχει δηλώσει ότι διατηρεί τον στόχο της για διανομή κερδών, κάτι που υπογραμμίζει τη σταθερή της πολιτική απέναντι στους μετόχους.

Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του ποσοστού του 65% της Fibank αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2027. Η τελική υλοποίηση της συμφωνίας τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης όλων των απαιτούμενων εποπτικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Newsit