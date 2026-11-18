Περίπου μία ώρα πριν από το τζάμπολ στο Παλατάκι, γνωστοποιήθηκαν οι δώδεκα επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για το παιχνίδι του Άρη στο EuroCup εναντίον της Λε Μαν. Η ανακοίνωση της σύνθεσης της ομάδας έγινε ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης, με το ενδιαφέρον να είναι στραμμένο στους παίκτες που θα αγωνιστούν.

Οι επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για το EuroCup

Ο προπονητής του Άρη, Βασίλης Σπανούλης, κατέληξε στις δώδεκα επιλογές του για την αναμέτρηση με τη Λε Μαν. Η λίστα των παικτών που θα στελεχώσουν την ομάδα για το παιχνίδι του EuroCup γνωστοποιήθηκε στο κοινό λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Οι αποφάσεις του τεχνικού επιτελείου αφορούν τη στρατηγική προσέγγιση της ομάδας στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Μεταξύ των επιλεγμένων παικτών, δεν υπήρξαν ιδιαίτερες εκπλήξεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Η σύνθεση της δωδεκάδας αντικατοπτρίζει τις προθέσεις του προπονητή για την αντιμετώπιση του αντιπάλου. Η ομάδα του Άρη ετοιμάζεται να δώσει τον αγώνα της στο Παλατάκι, με τους συγκεκριμένους αθλητές να βρίσκονται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη.

Η απουσία του Γιόβιτς και ο τραυματισμός του

Μία από τις σημαντικότερες απουσίες από τη δωδεκάδα του Άρη είναι αυτή του Γιόβιτς. Ο Σέρβος γκαρντ δεν συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Η απουσία του θεωρείται λογική υπό τις παρούσες συνθήκες, δεδομένης της κατάστασης της υγείας του αθλητή.

Ο τραυματισμός του Γιόβιτς θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα δέκα ημερών. Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης δεν θα είναι διαθέσιμος για τις προσεχείς αναμετρήσεις της ομάδας. Η περίοδος αποκατάστασης του Σέρβου γκαρντ έχει οριστεί στις δέκα ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα παρακολουθείται η πορεία της ανάρρωσής του.

Οι αγώνες που χάνει ο Σέρβος γκαρντ

Εκτός από το παιχνίδι του EuroCup εναντίον της Λε Μαν, ο Γιόβιτς θα απουσιάσει και από ένα ακόμα σημαντικό παιχνίδι. Συγκεκριμένα, ο τραυματίας γκαρντ δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο ντέρμπι κορυφής της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το ντέρμπι της Stoiximan GBL, από το οποίο θα απουσιάσει ο Γιόβιτς, είναι εναντίον της ομάδας του ΠΑΟΚ. Πρόκειται για μία αναμέτρηση με ιδιαίτερη σημασία, την οποία ο Σέρβος παίκτης θα χάσει λόγω του τραυματισμού του. Έτσι, ο Άρης θα στερηθεί τις υπηρεσίες του σε δύο κρίσιμα παιχνίδια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Άρη

Οι δώδεκα παίκτες που επέλεξε ο Βασίλης Σπανούλης για την αναμέτρηση με τη Λε Μαν είναι οι εξής: Μήτρου-Λονγκ, Ρόμπινσον-Ερλ, Τολιόπουλος, Ντιμιτρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης, Μόργκαν, Λιντέλ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Μπιρτς, Μοκόκα. Αυτοί οι αθλητές αποτελούν τη σύνθεση που θα παραταχθεί στον αγώνα του EuroCup.

Η παρουσία των συγκεκριμένων παικτών στη δωδεκάδα σηματοδοτεί την επιλογή του προπονητή για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Τα ονόματα αυτά συνθέτουν την ομάδα που θα διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στη Λε Μαν, με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η πλήρης λίστα δίνει το περίγραμμα της αγωνιστικής ταυτότητας του Άρη για το παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Athletiko