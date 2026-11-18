Σημαντική ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις του Ολυμπιακού αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Γκουστάβο Πουέρτα, μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό που υπέστη. Ο 23χρονος χαφ των «ερυθρόλευκων» τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της εθνικής Κολομβίας με τη Χιλή, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Ωστόσο, τα πρώτα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων είναι ενθαρρυντικά, καθώς αποκλείουν σοβαρή βλάβη.

Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδονται από την Κολομβία κάνουν λόγο για διάταση στο γόνατο, με τον παίκτη να ακολουθεί πλέον θεραπευτική αγωγή. Η οριστική εικόνα αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες, όταν και θα επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, προκειμένου να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος του τραυματισμού και το πιθανό διάστημα απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους.

Ο τραυματισμός και η αγωνία

Ο Γκουστάβο Πουέρτα έγινε αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση της Εθνικής του ομάδας στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, και συγκεκριμένα στο 82ο λεπτό. Ο τραυματισμός αφορούσε το αριστερό του γόνατο και οι εικόνες που ακολούθησαν προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία.

Ο Κολομβιανός μέσος αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, ξεσπώντας σε κλάματα, γεγονός που ενέτεινε την αγωνία τόσο στους ανθρώπους της εθνικής ομάδας της Κολομβίας όσο και στον Ολυμπιακό. Η σοβαρότητα του περιστατικού ήταν εμφανής, με όλους να περιμένουν με αγωνία τα πρώτα ιατρικά νέα.

Τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα των εξετάσεων

Παρά την αρχική ανησυχία, τα πρώτα μηνύματα για την κατάσταση του Γκουστάβο Πουέρτα είναι ευχάριστα. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από Κολομβιανό ρεπόρτερ, η αρχική εκτίμηση των ιατρικών εξετάσεων αποκλείει το ενδεχόμενο ρήξης πρόσθιου χιαστού, κάτι που αποτελεί σημαντική ανακούφιση για τον παίκτη και την ομάδα του.

Αντίθετα, οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για διάταση στο γόνατο. Ο Πουέρτα θα ακολουθήσει άμεσα θεραπευτική αγωγή, ενώ η κατάστασή του θα παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο. Η επιβεβαίωση των εξετάσεων αναμένεται τις επόμενες ώρες, προκειμένου να υπάρξει πλήρης εικόνα για την έκταση του τραυματισμού.

Επιστροφή στην Ελλάδα για περαιτέρω εξετάσεις

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Κολομβία, ο Γκουστάβο Πουέρτα αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Εκεί, θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, προκειμένου να διαπιστωθεί με απόλυτη ακρίβεια η έκταση του τραυματισμού και να καθοριστεί το πλάνο αποκατάστασης.

Ο Κολομβιανός ρεπόρτερ, Φελίπε Σιέρα, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχει αποκλειστεί η ρήξη συνδέσμου και μηνίσκου στο γόνατο του Γκουστάβο Πουέρτα. Θα ταξιδέψει αύριο στην Ελλάδα για να ξεκινήσει την ανάρρωσή του και να επιστρέψει στο γήπεδο το συντομότερο δυνατό. Εκεί, θα υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις για να διαπιστωθεί η έκταση του τραυματισμού».

Η δήλωση του τεχνικού της Κολομβίας

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τον αγώνα, ο τεχνικός της εθνικής Κολομβίας, Νέστορ Λορέντζο, αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Γκουστάβο Πουέρτα. Ο προπονητής εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό που συνέβη στον νεαρό ποδοσφαιριστή.

Ο Νέστορ Λορέντζο δήλωσε ότι όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα των επίσημων ιατρικών εξετάσεων, προκειμένου να έχουν μια σαφή εικόνα της κατάστασης του Πουέρτα. Η δήλωσή του υπογραμμίζει την αγωνία και την αναμονή για την οριστική διάγνωση, παρά τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια.

Με πληροφορίες από: Athletiko