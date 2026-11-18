Η Nike, η μεγαλύτερη εταιρεία αθλητικών ειδών παγκοσμίως, προχωρά σε μία σημαντική στρατηγική αλλαγή, μεταφέροντας τον σχεδιασμό και τη δημιουργία των μισών από τα αθλητικά είδη που διαθέτει στην Κίνα, εντός της χώρας. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αντιστροφή της πτώσης των πωλήσεων στην κινεζική αγορά, η οποία είναι η τρίτη μεγαλύτερη για την εταιρεία. Στόχος είναι να ενισχυθεί η τοπική παραγωγή και να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των Κινέζων καταναλωτών, προκειμένου να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η νέα στρατηγική για το 2030

Η εταιρεία έχει θέσει ως στόχο να φτάσει το 50% της τοπικής παραγωγής στις σειρές αθλητικών ειδών Nike και Jordan έως το οικονομικό έτος 2030. Αυτή η πληροφορία δόθηκε από την Κάθι Σπαρκς, γενική διευθύντρια της Nike για την ευρύτερη περιοχή της Κίνας, σε δηλώσεις της. Ο φιλόδοξος αυτός στόχος ανακοινώθηκε επίσημα από τη Nike κατά την παρουσίαση του πενταετούς οικονομικού της οδικού χάρτη, στα κεντρικά της γραφεία στο Όρεγκον.

Η στρατηγική αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση της εταιρείας, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στην τοπική αγορά της Κίνας. Η δέσμευση για την παραγωγή του μισού των προϊόντων εντός της χώρας υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Nike στην ανάκαμψη και την προσαρμογή της στις ιδιαιτερότητες της κινεζικής αγοράς.

Ενδυνάμωση των τοπικών ομάδων σχεδιασμού

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nike, Έλιοτ Χιλ, αναφέρθηκε στην ενδυνάμωση των τοπικών ομάδων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «Το επίπεδο της χώρας έχει τελικά το δικαίωμα λήψης αποφάσεων σχετικά με τον σχεδιασμό». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την πρόθεση της εταιρείας να δώσει μεγαλύτερη αυτονομία και ευθύνες στις ομάδες της Κίνας, επιτρέποντάς τους να διαμορφώνουν τα προϊόντα.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να επιτρέψει στην Nike να προσαρμόσει τα προϊόντα της πιο αποτελεσματικά στις τοπικές προτιμήσεις και τάσεις των Κινέζων καταναλωτών. Η αποκέντρωση των αποφάσεων σχεδιασμού αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας στρατηγικής για την ανάκαμψη των πωλήσεων και την ενίσχυση της σύνδεσης με την τοπική κουλτούρα.

Πτώση πωλήσεων στην κινεζική αγορά

Η Κίνα έχει αναδειχθεί σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο δυσφορίας για την Nike, καθώς οι πωλήσεις στην ευρύτερη περιοχή έχουν μειωθεί για εννέα συνεχόμενα τρίμηνα. Αυτή η παρατεταμένη πτώση έχει μετατρέψει μια περιοχή που κάποτε ήταν κινητήρια δύναμη κέρδους και ανάπτυξης για την εταιρεία, σε τροχοπέδη για τη συνολική επιχειρηματική της δραστηριότητα.

Η συνεχής μείωση των πωλήσεων στην κινεζική αγορά έχει δημιουργήσει την ανάγκη για άμεσες και δραστικές αλλαγές στην προσέγγιση της Nike. Η εταιρεία αντιμετωπίζει δυσκολίες στο να πείσει τους Κινέζους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα της, γεγονός που οδήγησε στην αναθεώρηση της στρατηγικής της και στην αναζήτηση νέων λύσεων.

Ο ανταγωνισμός από εγχώριους ομίλους

Ένας από τους κύριους λόγους για τις δυσκολίες της Nike στην Κίνα είναι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από εγχώριους ομίλους αθλητικών ειδών. Εταιρείες όπως η Anta και η Li Ning κερδίζουν συνεχώς μερίδιο αγοράς, προσελκύοντας τους Κινέζους καταναλωτές με τα δικά τους προϊόντα, τα οποία συχνά ανταποκρίνονται καλύτερα στις τοπικές απαιτήσεις και προτιμήσεις.

Αυτή η τάση υποδηλώνει μια μετατόπιση στις προτιμήσεις των καταναλωτών και την ενίσχυση της θέσης των τοπικών παικτών στην αγορά αθλητικών ειδών. Η Nike καλείται να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον για να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να διατηρήσει τη θέση της ως κορυφαία εταιρεία.

Το παράδειγμα της Adidas

Ο αντίπαλος της Nike, η Adidas, κατάφερε να επιστρέψει στην ανάπτυξη στην Κίνα τα τελευταία δύο χρόνια, προσφέροντας ένα παράδειγμα επιτυχούς προσαρμογής στην τοπική αγορά. Η Adidas ανακοίνωσε στις αρχές του 2026 ότι τα τοπικά σχεδιαζόμενα προϊόντα αποτελούν περίπου το 60% της γκάμας της στην Κίνα, δείχνοντας την αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης.

Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της τοπικής προσαρμογής και παραγωγής, η οποία φαίνεται να αποδίδει καρπούς στην κινεζική αγορά. Η επιτυχία της Adidas ενδεχομένως να αποτέλεσε έναυσμα για την Nike να ακολουθήσει παρόμοια προσέγγιση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit