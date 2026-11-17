Σε έναν αγώνα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της παράτασης, η Ζάλγκιρις κατάφερε να επικρατήσει της Μπάγερν με σκορ 117-114. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, οδηγήθηκε στην παράταση μετά το 101-101 της κανονικής διάρκειας, με τον Κάρσεν Έντουαρντς να αναδεικνύεται σε μεγάλο πρωταγωνιστή για τη λιθουανική ομάδα.

Ο πρωταγωνιστής Κάρσεν Έντουαρντς και οι διακριθέντες

Ο Αμερικανός γκαρντ της Ζάλγκιρις, Κάρσεν Έντουαρντς, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Ήταν αυτός που ισοφάρισε στο τελευταίο δευτερόλεπτο της κανονικής διάρκειας, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση, και στη συνέχεια έβαλε την «πινελιά» του για να εξασφαλίσει τη νίκη για την ομάδα του.

Ο Έντουαρντς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 32 πόντους και 4 ασίστ σε 28 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα συμμετοχής. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος μέτρησε 15 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Μάριους Γκριγκόνις συνέβαλε με 14 πόντους και 4 ασίστ, ενώ ο Κίναν Έβανς τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η αντίσταση της Μπάγερν και οι κορυφαίοι της

Από την πλευρά της Μπάγερν, ξεχώρισε ο Γιοχάνες Τίμαν, ο οποίος πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του. Ο Τίμαν σημείωσε 33 πόντους σε 32 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα συμμετοχής. Πολύ καλός ήταν και ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος πρόσθεσε 27 πόντους, 2 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Η Μπάγερν, παρά την ήττα στην Zalgirio Arena, έδειξε μεγάλη μαχητικότητα. Η ομάδα του Άντον Γκαβέλ έχασε μια σημαντική ευκαιρία να φύγει νικήτρια από τη Λιθουανία. Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η Ζάλγκιρις έχει πλέον 8 νίκες και 4 ήττες, ενώ η Μπάγερν μετράει 3 νίκες και 9 ήττες.

Έναρξη με προβάδισμα των Γερμανών

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Μπάγερν να έχει τον έλεγχο και να προηγείται με 11-20 στο 5ο λεπτό και 30 δευτερόλεπτα, χάρη στις προσπάθειες του Γιοχάνες Τίμαν και του Αντρέας Ομπστ. Η Ζάλγκιρις φάνηκε να αιφνιδιάζεται από τη σκληράδα που επέδειξαν οι Γερμανοί στο παρκέ.

Ωστόσο, με τον Κάρσεν Έντουαρντς και τον Στέρλινγκ Μπράουν, η λιθουανική ομάδα κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά, φτάνοντας στο 16-20 στο 8ο λεπτό. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με την Μπάγερν να προηγείται με +6 (19-25), έχοντας αξιοσημείωτο ποσοστό 57.1% στα τρίποντα (4/7).

Συνεχής μάχη και ισορροπία στο ημίχρονο

Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Άντον Γκαβέλ διατηρούσε το «πάνω χέρι», προηγούμενη με 31-35 στο 14ο λεπτό. Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φέρουν τον αγώνα στα ίσια, ισοφαρίζοντας σε 49-49 στο 18ο λεπτό. Ωστόσο, με τους Τίμαν και Ομπστ να συνεχίζουν να είναι αποτελεσματικοί, η Μπάγερν πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με διαφορά 7 πόντων (50-57 στο 20ο λεπτό).

Στο ημίχρονο, η Μπάγερν είχε 10 ασίστ για 3 λάθη και σούταρε με 57.1% στα τρίποντα (8/14), γεγονός που δικαιολογούσε τον έλεγχο που ασκούσε. Η Ζάλγκιρις είχε 8 ασίστ για 3 λάθη και σούταρε με 40% στα τρίποντα (6/15). Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπάγερν συνέχισε να έχει τον έλεγχο, με τους Τίμαν και Ουάσινγκτον να δίνουν λύσεις, ενώ συνέβαλαν και οι Τζέσαπ-Ομπστ, διατηρώντας το προβάδισμα (61-68 στο 23ο λεπτό και 40 δευτερόλεπτα, και 72-79 στο 28ο λεπτό). Η Ζάλγκιρις, όμως, εντείνοντας την πίεση στην άμυνα, κατάφερε να «ροκανίσει» τη διαφορά και να κλείσει το τρίτο δεκάλεπτο σε απόσταση αναπνοής (78-79 στο 30ό λεπτό).

Δραματικό φινάλε και παράταση

Στην τελευταία περίοδο, η Μπάγερν συνέχισε να ελέγχει το ματς, φτάνοντας να προηγείται με 90-97 στο 38ο λεπτό. Στο τελευταίο δίλεπτο, η Ζάλγκιρις πλησίασε με τον Μάριους Γκριγκόνις, μειώνοντας σε 96-97 στα 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. Ωστόσο, ο Ουάσινγκτον απάντησε με ένα τρίποντο, δίνοντας αέρα 4 πόντων (96-100) στη γερμανική ομάδα στα 19 δευτερόλεπτα που απέμεναν.

Οι τέσσερις πόντοι του Κάρσεν Έντουαρντς στο φινάλε της κανονικής διάρκειας ήταν αυτοί που έστειλαν τον αγώνα στην παράταση, όπου η Ζάλγκιρις κατάφερε τελικά να πάρει τη νίκη με το τελικό 117-114, ολοκληρώνοντας μια αναμέτρηση γεμάτη ανατροπές και ένταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta