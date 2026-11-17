Ένα αλλόκοτο θρίλερ εκτυλίχθηκε στη Λεμεσό, όπου ο Ολυμπιακός κατάφερε να επικρατήσει της Μακάμπι σε έναν αγώνα που δεν θύμιζε το μπάσκετ όπως το γνωρίζουμε. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από πέντε απίθανα γεγονότα, τα οποία έστειλαν τη μπίλια στο κόκκινο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Ο Νίκος Παπαδογιάννης προσπαθεί να συνέλθει από την εξέλιξη του παιχνιδιού, το οποίο περιγράφηκε ως «το ένα θαύμα μετά το άλλο».

Ο θρίαμβος του Ολυμπιακού μέσα από «θαύματα»

Ο αγώνας που διεξήχθη στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, εξελίχθηκε σε μια σειρά από απρόβλεπτες στιγμές που ευνόησαν τον Ολυμπιακό. Ενώ φίλοι και εχθροί κινούνταν ήδη προς τα αποδυτήρια, ο Ολυμπιακός βρήκε τον τρόπο να ανατρέψει την κατάσταση, εκμεταλλευόμενος μια σειρά από απίστευτες συγκυρίες.

Αυτά τα πέντε «θαύματα» για τον Ολυμπιακό μετατράπηκαν σε ισάριθμα «τραύματα» για τη Μακάμπι, η οποία έβλεπε την επικράτηση να της γλιστράει μέσα από τα χέρια. Η ισραηλινή ομάδα, που άρχισε να νιώθει σαν στο σπίτι της επί κυπριακού εδάφους, βρέθηκε τελικά στην πλευρά των ηττημένων.

Οι πέντε καθοριστικές στιγμές του αγώνα

Η πρώτη από τις απίθανες στιγμές ήταν η «τορπίλη» του Σάσα Βεζένκοφ. Ο παίκτης του Ολυμπιακού εκτέλεσε ένα σουτ από τη σέντρα στην εκπνοή, με το ένα χέρι, μια ενέργεια που χαρακτηρίστηκε ως θαύμα. Αμέσως πριν, σημειώθηκε η επική γκάφα του Μαντάρ, του Ισραηλινού γκαρντ, ο οποίος μέτρησε τα τέσσερα δευτερόλεπτα μέσα στο θολωμένο κρανίο του και τα μετέτρεψε σε δύο, προσφέροντας μια κρίσιμη ευκαιρία στον αντίπαλο.

Ένα ακόμα «θαύμα» συνέβη στην παράταση, όταν η Μακάμπι υπέπεσε σε λάθος μετά από τάιμ-άουτ, με το χρονόμετρο σχεδόν σταματημένο και το σκορ στο 95-94. Της αρκούσε μια ασφαλής επαναφορά για να διατηρήσει τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν το κατάφερε. Η τυφλή ασίστ του Φουρνιέ προς την κορυφή της ρακέτας, όταν βρέθηκε εγκλωβισμένος ανάμεσα σε ένα «δάσος» χεριών, ήταν επίσης μια απρόβλεπτη στιγμή.

Τέλος, το «αυτόματο» σουτ του Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος έπιασε τη μπάλα και τη «μπουμπούνισε» με τη μία χωρίς να κατεβάσει τα χέρια, ενώ το χρονόμετρο μηδενιζόταν, ολοκλήρωσε τη σειρά των πέντε απίστευτων γεγονότων που οδήγησαν στην επικράτηση του Ολυμπιακού.

Η ξεχωριστή βραδιά του Σάσα Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο παίκτης που αισθανόταν σαν οικοδεσπότης σε αυτή την αναμέτρηση. Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Λευκωσία, όπου ο πατέρας του, Αλέξανδρος, έβγαζε «ταπεινό μεροκάματο» ως εμιγκρές του μπάσκετ, ο Σάσα διαθέτει κυπριακό διαβατήριο, ένα από τα τρία που έχει, νιώθοντας ότι έχει ρίζες στη Μεγαλόνησο.

Η απόδοσή του ήταν εξαιρετική, σημειώνοντας 37 πόντους, γεγονός που λέει την υπόλοιπη αλήθεια πέρα από τα «μιράκολα» του αγώνα. Η ανάλυση των πεπραγμένων του στο ματς αποκάλυψε οκτώ διαφορετικούς τρόπους για σκοράρισμα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα «έξω από το κουτί», όπως η δημιουργία στο πικ εντ ρολ. Επιπλέον, πέτυχε δύο τρίποντα στο ξεκίνημα της παράτασης, δίνοντας την αίσθηση ότι θα μπορούσε να συνεχίσει να σκοράρει όλη νύχτα, ακόμα και με δεμένα μάτια και χέρια.

Οι Ισραηλινοί προσπάθησαν να τον σημαδέψουν στην άμυνα τις λίγες φορές που αποφάσισαν να παίξουν κάτι συντεταγμένο και όχι μπάσκετ ενστίκτου. Ωστόσο, το ισοζύγιο έβγαινε θετικό για τον Βεζένκοφ σε κάθε περίπτωση, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στην επικράτηση του Ολυμπιακού.

Οι δυσκολίες του Εβάν Φουρνιέ

Αντίθετα με τον Βεζένκοφ, το πρόβλημα για τον Ολυμπιακό εντοπίστηκε στον Εβάν Φουρνιέ. Ο Γάλλος παίκτης ξέμεινε από καύσιμο στα μισά του αγώνα, γεγονός που επηρέασε την απόδοσή του. Βάλθηκε να πασάρει τη μπάλα στα χέρια των αντιπάλων, ενώ σε αμυντικό επίπεδο, η παρουσία του περιγράφηκε ως «κώνος».

Η τυφλή ασίστ του προς την κορυφή της ρακέτας, όταν βρέθηκε εγκλωβισμένος, ήταν μια από τις στιγμές που αναδείχθηκαν ως «θαύμα» για τον Ολυμπιακό, αλλά ταυτόχρονα υπογράμμισαν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Φουρνιέ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta