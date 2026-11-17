Ο Μπάρναμπας Βάργκα, ο διεθνής επιθετικός της ΑΕΚ, βρήκε για ακόμη μία φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα με τη φανέλα της εθνικής Ουγγαρίας. Ο Ούγγρος φορ άνοιξε το σκορ στην εντός έδρας αναμέτρηση της χώρας του απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του παρουσία στις πρόσφατες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Το γκολ του Βάργκα ήρθε σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του αξία ως σκόρερ, καθώς αυτή η επίδοση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από σημαντικά τέρματα που έχει σημειώσει τόσο με την εθνική του ομάδα όσο και με τον σύλλογό του, την ΑΕΚ.

Ο Βάργκα ανοίγει το σκορ για την Ουγγαρία

Η στιγμή που ο Μπάρναμπας Βάργκα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα σημειώθηκε στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ούγγρος επιθετικός επέδειξε εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού, διαβάζοντας σωστά τη φάση και εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε.

Συγκεκριμένα, ο Βάργκα κατάφερε να κλέψει την μπάλα, βγήκε σε θέση τετ α τετ με τον τερματοφύλακα της Βόρειας Ιρλανδίας και με ψύχραιμο πλασέ, τον νίκησε. Με αυτό τον τρόπο, διαμόρφωσε το 1-0 υπέρ της Ουγγαρίας, ένα σκορ που παρέμεινε αναλλοίωτο μέχρι την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου.

Συνεχίζει το σερί με το εθνόσημο

Το τέρμα απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία δεν ήταν το μοναδικό για τον Μπάρναμπας Βάργκα τις τελευταίες ημέρες. Ο 32χρονος επιθετικός είχε σκοράρει και τρεις ημέρες νωρίτερα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη της Ουγγαρίας επί της Γεωργίας σε εκτός έδρας αναμέτρηση.

Αυτή η διαδοχική επιτυχία με το εθνόσημο υπογραμμίζει την εξαιρετική φόρμα στην οποία βρίσκεται ο Βάργκα, αποτελώντας έναν σημαντικό πυλώνα στην επιθετική γραμμή της πατρίδας του. Η ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα σε κρίσιμα παιχνίδια αναδεικνύει την αξία του για την εθνική ομάδα.

Εντυπωσιακή συγκομιδή γκολ

Ο Μπάρναμπας Βάργκα έχει πλέον φτάσει σε έναν εντυπωσιακό αριθμό τερμάτων με την εθνική ομάδα της Ουγγαρίας. Συνολικά, έχει σημειώσει 17 γκολ σε 32 εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό του ως «killer» εντός αγωνιστικού χώρου.

Αυτή η επίδοση αντικατοπτρίζει τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα του Ούγγρου φορ μπροστά στην αντίπαλη εστία, καθιστώντας τον έναν από τους πιο παραγωγικούς παίκτες της χώρας του τα τελευταία χρόνια. Η παρουσία του στην ενδεκάδα προσφέρει σημαντικές λύσεις στην επίθεση.

Η φετινή πορεία με την ΑΕΚ

Πέρα από τις επιτυχίες του με την εθνική Ουγγαρίας, ο Μπάρναμπας Βάργκα «τρέχει» μια εξαιρετική σεζόν και με τους πρωταθλητές Ελλάδας, την ΑΕΚ. Η συμβολή του στην ομάδα της Αθήνας είναι επίσης σημαντική, με τον ίδιο να αποδεικνύει την αξία του και σε συλλογικό επίπεδο.

Μέχρι στιγμής, ο Βάργκα έχει σκοράρει 10 φορές σε 15 συμμετοχές με τη φανέλα της ΑΕΚ. Αυτή η σταθερή απόδοση τον καθιστά έναν από τους βασικούς επιθετικούς της ομάδας, συμβάλλοντας ενεργά στους στόχους των πρωταθλητών Ελλάδας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta