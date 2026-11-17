Ο Ολυμπιακός έχει παίξει τρεις φορές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην παράταση και μετράει ισάριθμες νίκες, επιδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη αποτελεσματικότητα σε κρίσιμες στιγμές των αγώνων. Και οι τρεις αυτές αναμετρήσεις διεξήχθησαν εκτός έδρας, με τους «ερυθρόλευκους» να φεύγουν νικητές σε όλες. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα ήταν το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Κύπρο, όπου χρειάστηκαν δύο buzzer beater για να κριθεί η αναμέτρηση.

Η επική ανατροπή στη Βαλένθια

Η αρχή αυτού του σερί στις παρατάσεις έγινε στις 13 Οκτωβρίου, όταν ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Σε εκείνο τον αγώνα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρέθηκε πίσω στο σκορ με μια διαφορά 28 πόντων, μια κατάσταση που φαινόταν ιδιαίτερα δύσκολη να ανατραπεί.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες κατάφεραν να οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση, με το σκορ να διαμορφώνεται 90-90 στην κανονική διάρκεια. Στο έξτρα πεντάλεπτο, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τη σπουδαία ανατροπή, παίρνοντας το διπλό με τελικό σκορ 102-72, ένα αποτέλεσμα που έδειξε την ψυχραιμία και την αντοχή της ομάδας.

Η νίκη στη Βαρκελώνη

Μόλις δύο 24ωρα αργότερα, για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν ξανά σε εκτός έδρας αποστολή, αυτή τη φορά στη Βαρκελώνη, αντιμετωπίζοντας την Μπαρτσελόνα. Και σε αυτό το παιχνίδι, η αγωνία κορυφώθηκε, καθώς ένα τρίποντο του Ρόμπινσον έστειλε την αναμέτρηση στο έξτρα πεντάλεπτο, με το σκορ να είναι 92-92.

Στην παράταση, ο Ολυμπιακός έδειξε και πάλι την ανωτερότητά του, επικρατώντας με επιμέρους σκορ 13-8. Αυτό οδήγησε στη μεγάλη νίκη με τελικό σκορ 105-100, προσθέτοντας ακόμα ένα «διπλό» στο ενεργητικό του και επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να διαχειρίζεται τις κρίσιμες στιγμές των αγώνων.

Το θρίλερ της Λεμεσού με τη Μακάμπι

Το πιο πρόσφατο παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση ήταν αυτό στη Λεμεσό της Κύπρου, όπου ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague. Η αναμέτρηση αυτή είχε μια απίθανη έκβαση, καθώς χρειάστηκαν δύο buzzer beater για να ολοκληρωθεί.

Αρχικά, ο Σάσα Βεζένκοβ με ένα buzzer beater τρίποντο έστειλε το παιχνίδι στην παράταση, ισοφαρίζοντας σε 82-82. Στο έξτρα πεντάλεπτο, η αγωνία παρέμεινε αμείωτη, με τον Κόρι Τζόσεφ να πετυχαίνει ένα ακόμα τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο, χαρίζοντας στον Ολυμπιακό μια μεγάλη και αδιανόητη νίκη με 97-95.

Η αποτελεσματικότητα παρά τις απουσίες

Παρά τα προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός με τις απουσίες παικτών, η ομάδα δείχνει τρομερά αποτελεσματική στις παρατάσεις. Αυτή η ικανότητα να διαχειρίζεται τις δύσκολες καταστάσεις και να βρίσκει λύσεις στα τελευταία δευτερόλεπτα των αγώνων, υποδηλώνει την ψυχική δύναμη και την προετοιμασία των παικτών.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν επιδείξει ότι διαθέτουν «έξτρα βενζίνη στο ντεπόζιτο» των παικτών τους, κάτι που τους επιτρέπει να αποδίδουν σε υψηλό επίπεδο ακόμα και πέραν της κανονικής διάρκειας. Το απόλυτο 3/3 στις εκτός έδρας παρατάσεις αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο της φετινής τους πορείας στην EuroLeague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta