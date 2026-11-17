Ο Βεζένκοβ για το σουτ που έστειλε το ματς στην παράταση: «Ήταν τυχερό, δεν αξίζαμε να νικήσουμε»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει μία τεράστια νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 97-95, έπειτα από παράταση, σε ένα ασύλληπτο παιχνίδι που διεξήχθη στην Κύπρο. Η επικράτηση των «ερυθρόλευκων» ήρθε χάρη σε ένα buzzer beater του Τζόσεφ, ωστόσο το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση μετά από ένα εντυπωσιακό καλάθι του Σάσα Βεζένκοβ από το κέντρο του γηπέδου.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σάσα Βεζένκοβ παραχώρησε flash interview, όπου σχολίασε τόσο το δικό του κρίσιμο σουτ όσο και τη συνολική εικόνα της ομάδας του. Ο Βούλγαρος φόργουορντ δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή του σχετικά με την εξέλιξη του ματς, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες και τα λάθη που έγιναν.

Η δραματική εξέλιξη του αγώνα στην Κύπρο

Ο αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, κρατώντας τους φιλάθλους σε αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Η αναμέτρηση, που φιλοξενήθηκε στην Κύπρο, έφτασε στο σημείο να κριθεί στην παράταση, μετά από μία σειρά συγκλονιστικών φάσεων.

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν αυτός που έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να διεκδικήσει τη νίκη στην παράταση, πετυχαίνοντας ένα καλάθι από το κέντρο του γηπέδου ακριβώς τη στιγμή που τελείωνε η κανονική διάρκεια. Στη συνέχεια, στην παράταση, ο Τζόσεφ ήταν εκείνος που με δικό του buzzer beater εξασφάλισε τη νίκη για τον Ολυμπιακό με το τελικό σκορ 97-95.

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοβ για το σουτ του

Ο Σάσα Βεζένκοβ, μιλώντας στην flash interview, αναφέρθηκε στο σουτ που έστειλε τον αγώνα στην παράταση με απόλυτη ειλικρίνεια. «Ας είμαστε ειλικρινείς, ήταν τυχερό το σουτ», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία του ήταν αποτέλεσμα και της τύχης.

Παρά την κρισιμότητα και την ομορφιά της φάσης, ο Βεζένκοβ επέλεξε να μην υπερτονίσει το προσωπικό του επίτευγμα, αλλά να σταθεί στην πραγματικότητα της στιγμής. Πρόσθεσε επίσης ότι «ένιωσα καλά όταν μπήκα στο παιχνίδι», υπογραμμίζοντας την προσωπική του αίσθηση κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Αυτοκριτική και συγχαρητήρια στην ομάδα

Πέρα από το δικό του σουτ, ο Σάσα Βεζένκοβ έκανε και μία γενικότερη αποτίμηση της απόδοσης της ομάδας του. Με διάθεση αυτοκριτικής, τόνισε πως «κάναμε πολλά λάθη και δεν αξίζαμε να κερδίσουμε». Παρά την τελική επικράτηση, ο παίκτης αναγνώρισε ότι η εικόνα του Ολυμπιακού δεν ήταν η ιδανική σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ωστόσο, ο Βεζένκοβ δεν παρέλειψε να δώσει τα εύσημα στους συμπαίκτες του για την επιμονή τους. «Ωστόσο, η νίκη είναι νίκη», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αξίζουν συγχαρητήρια στην ομάδα μου, γιατί δεν τα παράτησε ποτέ». Επίσης, περιέγραψε την εξέλιξη της παράτασης, λέγοντας ότι «στην παράταση πηγαίναμε πόντο-πόντο», γεγονός που αναδεικνύει την ένταση και την ισορροπία του παιχνιδιού.

Η εικόνα της ομάδας στην τέταρτη περίοδο και στην παράταση

Ο Σάσα Βεζένκοβ προχώρησε σε περαιτέρω ανάλυση της απόδοσης του Ολυμπιακού, κάνοντας σύγκριση μεταξύ της τέταρτης περιόδου και της παράτασης. Όπως ανέφερε, «στην παράταση παίξαμε καλά, αλλά στην τέταρτη περίοδο δεν είχαμε την ίδια εικόνα και υποπέσαμε σε πολλά λάθη».

Αυτή η παρατήρηση δείχνει ότι η ομάδα βελτίωσε την απόδοσή της στα κρίσιμα τελευταία λεπτά του αγώνα. Παρά τα λάθη, ο Βεζένκοβ στάθηκε στο θετικό αποτέλεσμα, δηλώνοντας πως «το σημαντικό είναι ότι πήραμε τη νίκη και τώρα μπορούμε να πάμε να παλέψουμε απέναντι στη Ρεάλ», στρέφοντας ήδη το βλέμμα στον επόμενο δύσκολο αντίπαλο.

Η ιδιαίτερη σημασία του αγώνα για τον Βεζένκοβ

Για τον Σάσα Βεζένκοβ, ο συγκεκριμένος αγώνας στην Κύπρο είχε μία ξεχωριστή, προσωπική σημασία. «Σημαίνει πολλά για μένα να αγωνίζομαι εδώ», εξήγησε ο παίκτης, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για τον τόπο.

Ο Βεζένκοβ αποκάλυψε τον ιδιαίτερο δεσμό του με τη χώρα, λέγοντας: «Γεννήθηκα σε αυτή τη χώρα, την αγαπώ και έχει προσφέρει πολλά στην οικογένειά μου». Τέλος, θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια την κυβέρνηση για την ευκαιρία που του δόθηκε να αγωνιστεί εκεί, δηλώνοντας: «Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση που μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω εδώ. Το εκτιμώ πάρα πολύ».

Με πληροφορίες από: Gazzetta