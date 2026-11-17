Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια. Ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε στην επιλογή των δώδεκα παικτών που θα συνθέσουν την αποστολή για τον κρίσιμο αγώνα. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του τεχνικού επιτελείου, δύο παίκτες έμειναν εκτός δωδεκάδας, ενώ δύο άλλοι επέστρεψαν στο σχήμα του «τριφυλλιού».

Η αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Euroleague

Η ομάδα του Παναθηναϊκού θα «δοκιμαστεί» στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια, στο γήπεδο «Paladozza». Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 17 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 22:00. Αυτή η αναμέτρηση αποτελεί μέρος της 12ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, της Euroleague, όπου οι «πράσινοι» επιδιώκουν ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα τους.

Η Βίρτους Μπολόνια υποδέχεται τον Παναθηναϊκό σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες προσπαθούν να διακριθούν στην τρέχουσα σεζόν της Euroleague. Η «Paladozza» της Μπολόνια θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση, η οποία έχει οριστεί να διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, στις δέκα το βράδυ.

Οι επιλογές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τη δωδεκάδα

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ολοκλήρωσε τις επιλογές του για τη σύνθεση της δωδεκάδας που θα αγωνιστεί κόντρα στη Βίρτους Μπολόνια. Ο έμπειρος τεχνικός αποφάσισε ποιοι παίκτες θα βρίσκονται στη διάθεσή του για την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Euroleague. Οι αποφάσεις αυτές αφορούν τόσο τους παίκτες που θα αγωνιστούν, όσο και αυτούς που θα μείνουν εκτός αποστολής για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ενόψει του εκτός έδρας παιχνιδιού στην «Paladozza» της Μπολόνια, διαμόρφωσε το σχήμα της ομάδας του. Οι επιλογές του για τη δωδεκάδα αποτελούν την τελική σύνθεση με την οποία ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει τη νίκη απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι παίκτες που έμειναν εκτός δωδεκάδας

Στις αποφάσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση με τη Βίρτους Μπολόνια, δύο σημαντικοί παίκτες έμειναν εκτός της τελικής δωδεκάδας. Συγκεκριμένα, ο Τζέριαν Γκραντ δεν συμπεριλήφθηκε στο σχήμα που θα παραταχθεί απέναντι στην ιταλική ομάδα. Επίσης, ο Μουσταφά Φαλ είναι ο δεύτερος παίκτης που ο προπονητής άφησε εκτός αποστολής για τον αγώνα της 12ης αγωνιστικής της Euroleague.

Οι Τζέριαν Γκραντ και Μουσταφά Φαλ δεν θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην «Paladozza» της Μπολόνια. Η απουσία τους από τη δωδεκάδα αποτελεί μέρος των επιλογών του προπονητή ενόψει της αναμέτρησης με τη Βίρτους, η οποία διεξάγεται στις 17 Νοεμβρίου, στις 22:00.

Επιστροφές στο σχήμα του «τριφυλλιού»

Αντίθετα με τις απουσίες, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να επαναφέρει δύο παίκτες στο σχήμα της ομάδας για τον αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης επιστρέφει στην ενεργό δράση και συμπεριλαμβάνεται στην τελική δωδεκάδα του Παναθηναϊκού. Μαζί του, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επίσης επανέρχεται στην αποστολή, ενισχύοντας τις επιλογές του προπονητή για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Η επιστροφή των Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Νίκου Ρογκαβόπουλου σηματοδοτεί την επανένταξή τους στη δωδεκάδα του «τριφυλλιού» για το παιχνίδι στην «Paladozza». Οι δύο παίκτες θα είναι διαθέσιμοι στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση της 17ης Νοεμβρίου, στις 22:00, απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια, προσφέροντας επιπλέον λύσεις στην ομάδα.

Η πλήρης δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Η τελική δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον αγώνα με τη Βίρτους Μπολόνια, περιλαμβάνει τους εξής παίκτες: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Ναν, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου. Αυτοί οι δώδεκα αθλητές θα εκπροσωπήσουν το «τριφύλλι» στην εκτός έδρας αναμέτρηση.

Οι επιλεγμένοι παίκτες, από τον Καλαϊτζάκη μέχρι τον Μήτογλου, συνθέτουν την ομάδα που θα αγωνιστεί στην «Paladozza» για την 12η αγωνιστική της Euroleague. Η δωδεκάδα περιλαμβάνει ένα μείγμα έμπειρων και νεότερων παικτών, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να φέρουν ένα θετικό αποτέλεσμα για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta