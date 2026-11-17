Η ομάδα της Μυκόνου γνώρισε την πρώτη της εντός έδρας ήττα στην Ευρώπη, καθώς ηττήθηκε από τη Φριμπούρ με σκορ 66-71 στο κλειστό της Άνω Μεράς. Ο αγώνας διεξήχθη για τη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup, με την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου να καταγράφει τη δεύτερη ήττα της στον όμιλο. Η Μύκονος, που ήταν αήττητη στον πρώτο γύρο, βρίσκεται πλέον στο ρεκόρ 5-2.

Η εξέλιξη του αγώνα και το ισόπαλο ξεκίνημα

Στο ξεκίνημα του αγώνα, η Μύκονος προσπάθησε να βρει λύσεις επιθετικά, με τους Φάντερμπερκ και Άπλμπι να κάνουν αισθητή την παρουσία τους και να προσφέρουν σκορ στην ομάδα τους. Ωστόσο, η Φριμπούρ είχε τις δικές της απαντήσεις, διατηρώντας τον ρυθμό του αγώνα σε ισορροπία.

Αποτέλεσμα αυτής της ισορροπίας ήταν το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρωθεί με τις δύο ομάδες ισόπαλες, με το σκορ να διαμορφώνεται στο 23-23. Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ένταση και από τις δύο πλευρές, δείχνοντας ότι θα εξελιχθεί σε ένα κλειστό παιχνίδι.

Το προβάδισμα της Φριμπούρ στο ημίχρονο

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η ελβετική ομάδα της Φριμπούρ κατάφερε να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα, εκμεταλλευόμενη την ευστοχία της από την περιφέρεια. Οι Μπερνεγκέρ και Μαρτίνα ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν για τους Ελβετούς, σημειώνοντας κρίσιμα τρίποντα και δίνοντας ώθηση στην ομάδα τους.

Με αυτή την επιθετική τους επίδοση, η Φριμπούρ πήρε τα ηνία του αγώνα, ανεβάζοντας τη διαφορά. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με το σκορ στο 38-45 υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι έδειχναν να ελέγχουν τον ρυθμό της αναμέτρησης.

Η ελβετική κυριαρχία στο τρίτο δεκάλεπτο

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Μύκονος προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, με τον Φάντερμπερκ να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες στην επίθεση. Παρά τις προσπάθειες της ελληνικής ομάδας, η Φριμπούρ συνέχισε να έχει απαντήσεις, διατηρώντας το προβάδισμά της.

Οι Μοερμάν και Εγιένγκα ανέλαβαν δράση για την ελβετική ομάδα, συνδυάζοντας την αποτελεσματική επίθεση με μια καλή αμυντική λειτουργία. Έτσι, η διαφορά αυξήθηκε περαιτέρω, με το σκορ στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου να διαμορφώνεται στο 46-57, με τη Φριμπούρ να ελέγχει πλήρως το τέμπο του αγώνα.

Η προσπάθεια της Μυκόνου και η τελική επικράτηση της Φριμπούρ

Στην τελευταία περίοδο, η Μύκονος έδειξε σημάδια αντίδρασης, με τον Ζερμέιν Λοβ να αναλαμβάνει δράση και να οδηγεί την ομάδα του σε ένα σερί που την έφερε κοντά στο σκορ. Συγκεκριμένα, στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, η διαφορά είχε μειωθεί στους τρεις πόντους, με το σκορ να είναι 58-61.

Ωστόσο, η Φριμπούρ κατάφερε να διατηρήσει την ψυχραιμία της και τον έλεγχο του αγώνα. Ο Λάικς σημείωσε κρίσιμους πόντους, ενώ ο Μοερμάν ακολούθησε, εξασφαλίζοντας ότι το προβάδισμα θα παρέμενε στην ελβετική ομάδα μέχρι το τέλος. Έτσι, η Φριμπούρ πανηγύρισε μια σημαντική νίκη, με το τελικό σκορ να είναι 66-71.

Η πορεία της Μυκόνου στον όμιλο

Μετά από αυτή την αναμέτρηση, η Μύκονος καταγράφει την πρώτη της εντός έδρας ήττα στην Ευρώπη, καθώς και τη δεύτερη συνολικά στον όμιλο του FIBA Europe Cup. Η πρώτη ήττα είχε έρθει στο Μπακού, απέναντι στη Νέφτσι. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου, η οποία ήταν αήττητη στον πρώτο γύρο της φάσης των ομίλων, βρίσκεται πλέον με ρεκόρ 5-2.

Από πλευράς Μυκόνου, το δίδυμο των Άπλμπι και Φάντερμπερκ ξεχώρισε επιθετικά, σημειώνοντας από 17 πόντους έκαστος. Ο Ζερμέιν Λοβ πρόσθεσε 12 πόντους, αν και με 4/14 σουτ, χωρίς όμως να καταφέρει να αποτρέψει την ήττα για την ομάδα του.

Με πληροφορίες από: Athletiko