Ο Γουέιν Ρούνεϊ, ένας από τους κορυφαίους Άγγλους επιθετικούς όλων των εποχών, προχώρησε σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση σχετικά με τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την περίοδο που βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του. Ο πρώην σούπερσταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκάλυψε ότι, παρά τις επιτυχίες στο γήπεδο, η συγκεκριμένη περίοδος ήταν μία από τις πιο δύσκολες στη ζωή του, φτάνοντας ακόμα και στο σημείο να σκέφτεται την αυτοκτονία.

Η περίοδος της δόξας και οι προσωπικές δυσκολίες

Ο Γουέιν Ρούνεϊ έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα Αγγλίας, καθιστώντας τον έναν από τους πιο αναγνωρισμένους επιθετικούς της χώρας του. Ωστόσο, όπως ο ίδιος ανέφερε στο podcast «Life at the Midpoint», η περίοδος που μεσουρανούσε με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ θα έπρεπε να είναι η πιο ευτυχισμένη της καριέρας του, ήταν στην πραγματικότητα ένα από τα χαμηλότερα σημεία του.

Σε ηλικία 24 ετών, ο Ρούνεϊ απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον Κάι, με τον παιδικό του έρωτα, την Κολίν Ρούνεϊ. Παρόλα αυτά, χαρακτήρισε εκείνη την περίοδο ως την πιο δύσκολη, αποδίδοντάς την σε «εγωιστικές πράξεις στις οποίες προέβαινε».

Μυστική κατανάλωση αλκοόλ και απομόνωση

Ο πρώην ποδοσφαιριστής θυμήθηκε ότι υπήρχαν φορές που περνούσε έως και δύο εικοσιτετράωρα στο σπίπερνα του, καταναλώνοντας αλκοόλ. «Μπορώ να κοιτάξω πίσω και να πω ότι ήμουν εγωιστής, αλλά ήξερα ότι περνούσα κάτι το οποίο δυσκολευόμουν πραγματικά να διαχειριστώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κατάσταση αυτή τον οδήγησε σε απομόνωση, καθώς δεν ήθελε ο γιος του, Κάι, να τον βλέπει σε αυτή την κατάσταση. Για τον λόγο αυτό, ο Γουέιν Ρούνεϊ κρυβόταν, προσπαθώντας να διατηρήσει την εικόνα του και να προστατεύσει την οικογένειά του από τις προσωπικές του μάχες.

Σκέψεις αυτοκτονίας και η δυσκολία της παραδοχής

Η ψυχολογική του κατάσταση έφτασε σε τόσο χαμηλά επίπεδα, που ο Γουέιν Ρούνεϊ ομολόγησε ότι έφτασε στο σημείο να σκέφτεται την αυτοκτονία. «Απλώς δεν ήθελα να βρίσκομαι κοντά σε κανέναν, δεν ήθελα να βλέπω κόσμο στους δρόμους, δεν ήθελα να μπαίνω σε καταστήματα», περιέγραψε.

Ο ίδιος ένιωθε άνετα μόνο μέσα σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, είτε στην προπόνηση είτε στον αγώνα, ενώ με οτιδήποτε άλλο δυσκολευόταν πραγματικά. Τόνισε επίσης τη δυσκολία του να παραδεχτεί ότι ζοριζόταν, καθώς «δεν θέλεις να δείξεις καμία αδυναμία, οπότε προσπαθείς να την κρύψεις». Ο Ρούνεϊ ένιωθε ότι η παραδοχή της αδυναμίας του θα σήμαινε απώλεια της «ανδρικής του αξιοπρέπειας».

Η αναζήτηση βοήθειας και η σημερινή του κατάσταση

Τελικά, ο Γουέιν Ρούνεϊ αναζήτησε τη βοήθεια ψυχοθεραπευτή, ένα βήμα που αποδείχθηκε καθοριστικό. «Μιλούσα με έναν ψυχολόγο για να προσπαθήσω να καταλάβω τι μου συνέβαινε, γιατί όταν το σκέφτομαι τώρα, βρισκόμουν μάλλον στο αποκορύφωμα της καριέρας μου, είχα μόλις αποκτήσει ένα μικρό γιο, είχα μόλις παντρευτεί», εξήγησε, προσθέτοντας ότι «θα έπρεπε να ήταν η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου, αλλά δεν ήταν».

Σήμερα, ο Γουέιν Ρούνεϊ έχει κόψει εντελώς το αλκοόλ, καθώς εργάζεται ως σχολιαστής. Έχει υιοθετήσει έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, τρέφεται όσο πιο υγιεινά έχει τραφεί ποτέ και προσέχει τον εαυτό του. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι πάντα είχε ανασφάλεια και πρόσεχε το βάρος και την εμφάνισή του. Περίπου έναν χρόνο πριν, κοίταξε τον εαυτό του και σκέφτηκε ότι έδειχνε «γύρω στα 50», κάτι που τον οδήγησε στην απόφαση να βάλει τη ζωή του σε τάξη. Πλέον, νιώθει και δείχνει καλύτερα από ό,τι ήταν.

Με πληροφορίες από: Topontiki