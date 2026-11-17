Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ επέστρεψαν στις προπονήσεις την Τρίτη (17/11) στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, πιάνοντας ξανά δουλειά μετά τη φιλική αναμέτρηση με την Παρτίζαν και τις δύο ημέρες ξεκούρασης που ακολούθησαν. Το πρόγραμμα της ομάδας του Αλέσιο Λίσι περιλάμβανε ασκήσεις προθέρμανσης, rondo, δουλειά στην κατοχή της μπάλας και τρεξίματα. Τα νέα για την κατάσταση των παικτών ήταν μικτά, καθώς ο Γιάννης Μιχαηλίδης επανήλθε σε πλήρη δράση, ενώ ο Γκρεγκ Τέιλορ αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα.

Η επιστροφή του Γιάννη Μιχαηλίδη

Ένα από τα σημαντικότερα θετικά νέα της ημέρας για τον ΠΑΟΚ αφορά την επιστροφή του Γιάννη Μιχαηλίδη στις προπονήσεις. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός άφησε πίσω του το διάστημα απουσίας λόγω τραυματισμού και συμμετείχε χωρίς περιορισμούς στο πρόγραμμα της υπόλοιπης ομάδας, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημά του.

Η πλήρης επανένταξη του Μιχαηλίδη αυξάνει τις πιθανότητες να βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή, Αλέσιο Λίσι, για την επικείμενη αναμέτρηση με την Κηφισιά. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί στην Τούμπα την Κυριακή (22/11) στις 19:30, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν πλέον στρέψει την προσοχή τους σε αυτό το παιχνίδι.

Το πρόβλημα τραυματισμού του Γκρεγκ Τέιλορ

Στον αντίποδα των ευχάριστων ειδήσεων, η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Γκρεγκ Τέιλορ επιβεβαίωσε μυϊκό τραυματισμό. Συγκεκριμένα, ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δικέφαλο μηριαίο του αριστερού ποδιού, ένα νέο πρόβλημα για τον Αλέσιο Λίσι.

Το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ θα παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της αποθεραπείας του Τέιλορ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει προσδιοριστεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, με την κατάστασή του να αξιολογείται σε καθημερινή βάση.

Η κατάσταση των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών

Παράλληλα με τις εξελίξεις για Μιχαηλίδη και Τέιλορ, υπήρξαν ενημερώσεις και για την κατάσταση άλλων ποδοσφαιριστών του «Δικεφάλου του Βορρά». Στο ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ παραμένουν ακόμη τέσσερις ποδοσφαιριστές που ακολουθούν ειδικά προγράμματα.

Οι Δημήτρης Πέλκας, Κρίστιαν Γιάκιτς και Δημήτρης Μοναστηρλής ακολούθησαν θεραπεία, συνεχίζοντας την αποκατάστασή τους. Ο Φιόντορ Τσάλοφ, από την πλευρά του, συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα στον αγωνιστικό χώρο, προσπαθώντας να επανέλθει σε πλήρη φόρμα.

Η συνέχεια της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ

Η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» για την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά συνεχίζεται εντατικά, καθώς ο Αλέσιο Λίσι καταστρώνει τα πλάνα του. Η προπόνηση της Τρίτης περιλάμβανε, εκτός από προθέρμανση και rondo, δουλειά στην κατοχή της μπάλας και τρεξίματα, με τους παίκτες να δουλεύουν σε διάφορους τομείς.

Οι Θεσσαλονικείς έχουν ανανεώσει το ραντεβού τους για την Τετάρτη (18/11), με την προπόνηση να έχει οριστεί για τις 17:00. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί ξανά στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας, όπου η ομάδα θα συνεχίσει την προετοιμασία της ενόψει του αγώνα της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit, Gazzetta