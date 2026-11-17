Ένα τουρκικό δημοσίευμα φέρνει στο προσκήνιο το ενδιαφέρον της Αλάνιασπορ για τον Γκανέζο αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ, Μπάμπα Ράχμαν. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η τουρκική ομάδα έχει ήδη προσεγγίσει τον ποδοσφαιριστή, εξετάζοντας την απόκτησή του κατά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Το συμβόλαιο του 32χρονου αμυντικού με τον «Δικέφαλο του Βορρά» ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Το τουρκικό δημοσίευμα και η προσέγγιση

Αναφέρεται ότι η Αλάνιασπορ, μια τουρκική ποδοσφαιρική ομάδα, έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον Μπάμπα Ράχμαν. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα, η ομάδα έχει ήδη προβεί σε προσέγγιση προς τον Γκανέζο αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες αυτές, που προέρχονται από την Τουρκία, υποδεικνύουν ότι η Αλάνιασπορ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια της επικείμενης μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, ο δημοσιογράφος Burle Junior αναφέρει στο δημοσίευμά του ότι η Αλάνιασπορ έχει έρθει σε άμεση επικοινωνία με την πλευρά του Γκανέζου αμυντικού. Στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας, η τουρκική ομάδα φέρεται να έχει καταθέσει μια επίσημη πρόταση για τη μετακίνηση του Μπάμπα Ράχμαν στην Τουρκία. Η απάντηση του ποδοσφαιριστή επί της πρότασης αυτής αναμένεται από την Αλάνιασπορ.

Η συμβατική κατάσταση με τον ΠΑΟΚ

Το συμβόλαιο του Μπάμπα Ράχμαν με τον ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, η οποία είναι το καλοκαίρι του 2027. Πιο συγκεκριμένα, η συνεργασία του Γκανέζου αμυντικού με τον «Δικέφαλο του Βορρά» πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2027. Αυτό το χρονικό πλαίσιο είναι σημαντικό για τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του παίκτη.

Το ίδιο τουρκικό δημοσίευμα, το οποίο φέρνει στο φως το ενδιαφέρον της Αλάνιασπορ, υποστηρίζει επίσης ότι οι πιθανότητες ανανέωσης του συμβολαίου του Μπάμπα Ράχμαν με τον ΠΑΟΚ είναι περιορισμένες. Αυτή η εκτίμηση, εάν επιβεβαιωθεί, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αποχώρηση του ποδοσφαιριστή από την ελληνική ομάδα πριν την ολοκλήρωση του συμβολαίου του.

Η παρουσία του Μπάμπα στον ΠΑΟΚ

Παρά τις φήμες και τα δημοσιεύματα που αφορούν το μέλλον του, ο Μπάμπα Ράχμαν παραμένει ένα ενεργό και σημαντικό μέλος των επιλογών του προπονητή Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ. Ο Γκανέζος αριστερός μπακ συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ομάδα, συμμετέχοντας κανονικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Στη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Μπάμπα Ράχμαν έχει καταγράψει συνολικά 14 συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων, έχει συνεισφέρει στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, σημειώνοντας ένα γκολ και παρέχοντας μία ασίστ στους συμπαίκτες του.

Η συνολική του παρουσία στον ΠΑΟΚ, από την επιστροφή του το 2023, είναι αξιοσημείωτη. Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής μετράει 168 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, έχει επιδείξει και επιθετικές αρετές, πετυχαίνοντας 19 γκολ και μοιράζοντας 12 ασίστ, στοιχεία που υπογραμμίζουν την προσφορά του στην ομάδα.

Επιφυλάξεις και αναμονή

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι πληροφορίες αυτές, περί προσέγγισης και ενδεχόμενης μεταγραφής, προέρχονται αποκλειστικά από δημοσιεύματα του εξωτερικού. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από πλευράς του ΠΑΟΚ ή της Αλάνιασπορ, ούτε από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή.

Ως εκ τούτου, οι αναφορές αυτές παραμένουν στο επίπεδο των πληροφοριών και των φημών. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων ή με τον παίκτη, ούτε κάποια επικείμενη αποχώρηση του Αφρικανού ποδοσφαιριστή από την ελληνική ομάδα. Η κατάσταση παραμένει ρευστή και αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta