Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, υποδέχθηκε πρόσφατα τους Έλληνες νικητές του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Η συνάντηση έλαβε χώρα στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, λίγες ημέρες μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του αγώνα. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να συγχαρούν οι αθλητές για τις επιδόσεις τους και να συζητηθούν οι προοπτικές για το μέλλον του αγωνίσματος.

Η υποδοχή στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

Ο Ισίδωρος Κούβελος, ως πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, προσκάλεσε τους τρεις πρώτους Έλληνες άνδρες και τις τρεις πρώτες Ελληνίδες που διακρίθηκαν στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΕΟΕ, λίγες μόλις ημέρες μετά την ολοκλήρωση του ιστορικού αγώνα.

Ο κ. Κούβελος θέλησε να εκφράσει προσωπικά τα συγχαρητήριά του στους αθλητές για την προσπάθειά τους, η οποία οδήγησε σε μία σπουδαία διάκριση. Παράλληλα, τους διαβεβαίωσε ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα βρίσκεται στο πλευρό τους, προσφέροντας την απαραίτητη στήριξη για τη συνέχιση της αγωνιστικής τους πορείας.

Τα συγχαρητήρια του προέδρου και η δέσμευση στήριξης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος Κούβελος απηύθυνε θερμά λόγια στους αθλητές, αναγνωρίζοντας το μέγεθος του επιτεύγματός τους. «Αξίζετε πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας που οδήγησε σε μία σπουδαία διάκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας τη σημασία της θέλησης και της αφοσίωσης.

Ο κ. Κούβελος ευχήθηκε στους αθλητές να συνεχίσουν με την ίδια διάθεση και πάθος, υπογραμμίζοντας ότι ο Μαραθώνιος Δρόμος απαιτεί μεγάλη δύναμη ψυχής για να μπορέσει κανείς να παραμείνει στην κορυφή. «Μακάρι να έχετε υγεία, ώστε να διατηρήσετε το ίδιο πάθος και την ίδια αγωνιστική διάθεση», πρόσθεσε. Επιπλέον, εξέφρασε την επιθυμία του να ακούσει τους αθλητές, να κατανοήσει τις ανάγκες τους και να δει πού μπορεί η ΕΟΕ να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια.

Το όραμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028

Ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι προοπτικές για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στο αγώνισμα του Μαραθωνίου στους επερχόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, οι οποίοι θα διεξαχθούν το 2028. Ο κ. Κούβελος τόνισε τη μεγάλη ιστορική και συμβολική σημασία του Μαραθωνίου για την Ελλάδα.

«Ο Μαραθώνιος είναι Ελλάδα», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι οι ομογενείς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περιμένουν με ανυπομονησία να δουν Έλληνες αθλητές να τρέχουν στον Μαραθώνιο το 2028. Κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους αθλητές να συνεργαστούν στενά, ώστε να εξασφαλιστεί η παρουσία και η εκπροσώπηση της χώρας μας σε αυτή τη διεθνή αθλητική διοργάνωση.

Οι διακριθέντες αθλητές και οι ιδιαίτερες επιδόσεις

Στη σημαντική αυτή συνάντηση με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρο Κούβελο, παραβρέθηκαν οι τρεις πρώτοι άνδρες αθλητές που διακρίθηκαν στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο. Πρόκειται για τους Γιώργο Σταμούλη, Μπάμπη Πιτσόλη και Νίκο Σταμούλη, οι οποίοι τίμησαν την ελληνική σημαία με τις επιδόσεις τους.

Παρούσες ήταν επίσης και οι τρεις πρώτες γυναίκες αθλήτριες: η Ματίνα Νούλα, η Αθανασία Κοκκορού και η Δάφνη Λαβασά. Ο κ. Κούβελος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον καθένα ξεχωριστά, δείχνοντας προσωπικό ενδιαφέρον. Μάλιστα, εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από το γεγονός ότι η Αθανασία Κοκκορού και η Δάφνη Λαβασά έτρεξαν για πρώτη φορά την πλήρη απόσταση των 42,195 μέτρων του Μαραθωνίου Δρόμου. Στο τέλος της συνάντησης, ο πρόεδρος της ΕΟΕ προσέφερε σε όλους τους παρευρισκόμενους αθλητές αναμνηστικά δώρα, ως ένδειξη αναγνώρισης και εκτίμησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta