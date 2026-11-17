Το εγχείρημα του NBA Europe βρίσκεται σε δύσκολη θέση, σύμφωνα με αποκαλύψεις του «Athletic» και του δημοσιογράφου Τζο Μπάρντον. Ενώ ο αρχικός στόχος για την έναρξη του πρωταθλήματος είχε τεθεί για τον Οκτώβριο του 2027, αυτή η προοπτική φαντάζει πλέον ανέφικτη, καθώς οι Αμερικανοί δεν έχουν κατορθώσει να βρουν τη θέση τους εντός της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το αρχικό πλάνο και οι δυσκολίες

Το «Athletic» αποκαλύπτει λεπτομέρειες σχετικά με το εγχείρημα του NBA Europe, την ώρα που αναφέρεται και στις αρνήσεις των ομάδων της EuroLeague. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο στόχος για το πρώτο τζάμπολ τον Οκτώβριο του 2027, που αποτελεί εδώ και καιρό τον δηλωμένο στόχο του NBA, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.

Ένα μέλος μιας πιθανής ομάδας ιδιοκτητών franchise στο NBA Europe δήλωσε στο «Athletic» ότι είναι απίθανο να ξεκινήσει ένα σοβαρό πρωτάθλημα μέχρι την συγκεκριμένη ημερομηνία. Ο Άνταμ Σίλβερ δεν έχει προσπαθήσει να το κρύψει, δηλώνοντας ότι το NBA Europe θα είναι ένα «soft» λανσάρισμα το 2027, κυρίως επειδή δεν υπάρχουν ακόμα ομάδες.

Οι λόγοι πίσω από την καθυστέρηση

Ο βασικός λόγος για την καθυστέρηση, όπως αποσαφηνίζεται, έχει να κάνει με την έλλειψη ομάδων-μελών για το NBA Europe. Οι Αμερικανοί δεν έχουν ακόμα επιτύχει επίσημες συμφωνίες με ποδοσφαιρικούς ομίλους, επικεφαλής εταιρειών ιδιωτικών κεφαλαίων και τεχνολογικούς γίγαντες. Αυτοί οι φορείς είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία νέων ομάδων στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρώπης, όπως βασίζεται ο Σίλβερ.

Επιπλέον, η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον της EuroLeague φαίνεται να αποτελεί έναν από τους λόγους για αυτή την αδυναμία επίτευξης συμφωνιών. Η απουσία σταθερών συνεργασιών και η γενικότερη αβεβαιότητα στην ευρωπαϊκή αγορά καθιστούν δύσκολη την υλοποίηση του αρχικού οράματος.

Οι έντονες αρνήσεις από Euroleague

Το αμερικανικό δημοσίευμα στέκεται ιδιαίτερα στις έντονες αρνήσεις δύο ομάδων της EuroLeague, οι οποίες ξεχώρισαν από τους υπόλοιπους μετόχους. Αυτές οι ομάδες είναι η Μιλάνο και ο Ολυμπιακός. Η στάση τους έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην παρούσα κατάσταση του εγχειρήματος.

Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ, η θέση και των δύο πλευρών συνδέεται με το ενδιαφέρον που υπάρχει για τους συντοπίτες τους ή για άλλες ομάδες. Αυτό το γεγονός έχει δημιουργήσει επιπρόσθετα εμπόδια στην προσπάθεια του NBA να εδραιωθεί στην Ευρώπη.

Η δυσαρέσκεια του Ολυμπιακού και της Μιλάνο

Ειδικότερα, οι «ερυθρόλευκοι» δε δείχνουν ιδιαίτερη ικανοποίηση από το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός αποτελεί κεντρικό στόχο του NBA Europe. Αυτή η δυσαρέσκεια του Ολυμπιακού έχει οδηγήσει σε άρνηση συμμετοχής ή συνεργασίας, επηρεάζοντας αρνητικά τις προσπάθειες του NBA να προχωρήσει με το σχέδιό του.

Από την πλευρά της, η Μιλάνο δεν είναι επίσης ευχαριστημένη με τις επαφές που έχει ο Καρντινάλε με τους Αμερικανούς. Ο στόχος του Καρντινάλε να εντάξει τη Μίλαν στον «μαγικό πλανήτη» του NBA Europe, προκαλεί προβληματισμό και δυσαρέσκεια στην ομάδα της Μιλάνο, οδηγώντας και αυτή σε αρνητική στάση.

Το όραμα των δώδεκα πόλεων

Ο δημοσιογράφος Τζο Μπάρντον, συνεχίζοντας το ρεπορτάζ του, αναλύει για ακόμα μια φορά το πλάνο του NBA Europe. Αυτό περιλαμβάνει δώδεκα πόλεις-κλειδιά στην Ευρώπη, καθώς επίσης και ομάδες οι οποίες θα αποτελούν μόνιμα μέλη του πρωταθλήματος. Παράλληλα, θα υπάρχει και η δυνατότητα εισόδου μέσω σύνδεσης με άλλες διοργανώσεις.

Παρόλα αυτά, όλα όσα αναλύονται σε αυτό το πλάνο απέχουν ακόμα σε μεγάλο βαθμό από την πραγματικότητα. Η έλλειψη επίσημων συμφωνιών και η αντίσταση από σημαντικούς ευρωπαϊκούς συλλόγους καθιστούν την υλοποίηση αυτού του οράματος μια μακρινή προοπτική.

Με πληροφορίες από: Athletiko