Ο Φέντορ Τσάλοφ, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος στάθηκε εξαιρετικά άτυχος κατά την προετοιμασία της ομάδας, μίλησε για την κατάσταση της αποθεραπείας του. Τέσσερις μήνες μετά τον τραυματισμό του στο πρώτο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους, ο 28χρονος ποδοσφαιριστής έχει επιστρέψει στην Ελλάδα και έχει ξεκινήσει το τρέξιμο, ενώ παρακολουθεί ανελλιπώς όλους τους αγώνες του Δικεφάλου, ανυπομονώντας να επιστρέψει στη δράση.

Ο τραυματισμός και η μακρά απουσία

Ο Ρώσος επιθετικός βίωσε μια άτυχη στιγμή στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια του πρώτου φιλικού παιχνιδιού του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Ο τραυματισμός αυτός τον οδήγησε στην πόρτα του χειρουργείου, με αποτέλεσμα να απέχει από την ενεργό δράση μέχρι και σήμερα. Αυτή η απουσία έχει διαρκέσει ήδη τέσσερις μήνες, ένα διάστημα που, όπως ο ίδιος δήλωσε, του φαίνεται πολύ μεγαλύτερο.

Η αναγκαστική αποχή από τους αγωνιστικούς χώρους αποτελεί μια δύσκολη περίοδο για τον Τσάλοφ, ο οποίος προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση, δίνοντας στο σώμα του τον απαραίτητο χρόνο για πλήρη ανάρρωση. Η σκέψη του ποδοσφαίρου είναι συνεχώς παρούσα, αλλά η προτεραιότητα παραμένει η αποκατάσταση.

Η πορεία της αποθεραπείας και η επιστροφή στην Ελλάδα

Ο Φέντορ Τσάλοφ έκανε έναν «μίνι» απολογισμό για το πώς εξελίσσεται η αποθεραπεία του, ενημερώνοντας ότι έχει πλέον επιστρέψει στην Ελλάδα. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής έχει μετακομίσει σε νέα κατοικία, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην πορεία της αποκατάστασής του. Έχει αρχίσει πλέον να τρέχει, ένα σημαντικό βήμα προς την επιστροφή του.

Ωστόσο, η αποκατάσταση του καθυστέρησε δύο εβδομάδες από τον αρχικό προγραμματισμό. Ο ίδιος αποκάλυψε τον λόγο αυτής της καθυστέρησης, εξηγώντας ότι υπήρχε μια διαφορά στα πόδια του. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι το δεξί του πόδι ήταν πιο αδύναμο, αν και ο ίδιος προτιμά να λέει ότι το αριστερό του πόδι ήταν απλώς πολύ δυνατό. Παρακολουθεί την πρόοδό του, τα συναισθήματά του και τη σταδιακά εξασθενημένη δυσφορία του.

Η σύνδεση με τον ΠΑΟΚ και η ανυπομονησία

Παρά την απουσία του από τα γήπεδα, ο Φέντορ Τσάλοφ παραμένει απόλυτα συνδεδεμένος με τον ΠΑΟΚ. Ο ίδιος δήλωσε ότι παρακολουθεί όλους τους αγώνες της ομάδας, αναλύοντας τα παιχνίδια από απόσταση. Η ανυπομονησία του να επιστρέψει στο γήπεδο είναι έκδηλη, καθώς επιθυμεί να ξαναφορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιο του Ρώσου επιθετικού με τους Θεσσαλονικείς ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027. Μέχρι τον τραυματισμό του, ο Τσάλοφ είχε αγωνίσει σε 64 παιχνίδια με την φανέλα του ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας καταγράψει 8 γκολ και 8 ασίστ, δείχνοντας την προσφορά του στην ομάδα.

Προσωπική ζωή και η πλήρης δήλωση του ποδοσφαιριστή

Σε προσωπικό επίπεδο, ο Φέντορ Τσάλοφ αναφέρθηκε και σε ένα ευχάριστο γεγονός, καθώς πρόσφατα γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια της κόρης του, της Σόνια. Ο χρόνος, όπως είπε, κυλάει τόσο γρήγορα.

Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής προέβη σε μια αναλυτική δήλωση σχετικά με την κατάστασή του: «Ανάρρωση, 4 μήνες. Συχνά οι ποδοσφαιριστές συμβουλεύονται να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην προπόνηση και λιγότερο στα social media — οπότε δεν πρόσεξα καν πώς έχασα έναν ολόκληρο μήνα στην αναφορά μου. Επανορθώνω λοιπόν από σήμερα. Επέστρεψα στην Ελλάδα, μετακόμισα σε νέο σπίτι και άρχισα να τρέχω. Έπρεπε να ξεκινήσω να τρέχω δύο εβδομάδες αργότερα λόγω μιας διαφοράς στα πόδια μου. Το δεξί μου πόδι ήταν πιο αδύναμο (προτιμώ να λέω ότι το αριστερό μου πόδι ήταν απλώς πολύ δυνατό).

Φυσικά, αυτοί οι τέσσερις μήνες χωρίς ποδόσφαιρο μου φαίνονται πολύ μεγαλύτεροι από ό,τι θα ήταν υπό κανονικές συνθήκες. Προσπαθώ να παρατηρώ την πρόοδό μου, να παρακολουθώ τα συναισθήματά μου και τη σταδιακά εξασθενημένη δυσφορία μου. Αλλά μέσα μου, εξισορροπώ συνεχώς τις σκέψεις για το ποδόσφαιρο με την ικανότητα να δίνω στον εαυτό μου όσο χρόνο χρειάζεται το σώμα μου για να αναρρώσει. Παρακολουθώ όλους τους αγώνες του ΠΑΟΚ, αναλύω τα παιχνίδια από απόσταση και ανυπομονώ πραγματικά να επιστρέψω στο γήπεδο. Πρόσφατα γιορτάσαμε επίσης τα πρώτα γενέθλια της κόρης μου, της Σόνια. Ο χρόνος εδώ κυλάει τόσο γρήγορα».

Με πληροφορίες από: Athletiko