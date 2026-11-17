Ο Ισπανός αναβάτης της Aprilia, Χόρχε Μαρτίν, αναμένεται να φτάσει σε καλύτερη φυσική κατάσταση στο Πορτιμάο για τον προτελευταίο γύρο του MotoGP του 2026. Ο Μαρτίν συνεχίζει την αποκατάσταση από το κάταγμα στον καρπό που υπέστη στο Φίλιπ Άιλαντ και δηλώνει έτοιμος να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν. Η διαφορά του από τον Μαρκ Μάρκεθ ανέρχεται στους 60 βαθμούς πριν από τον αγώνα της Πορτογαλίας, καθιστώντας τον αγώνα κρίσιμο για τις ελπίδες του.

Η πορεία του Μαρτίν μετά τον τραυματισμό

Ο τραυματισμός στον καρπό, τον οποίο υπέστη ο Χόρχε Μαρτίν στο Φίλιπ Άιλαντ, τον είχε αναγκάσει να απουσιάσει από τον αγώνα της Σεπάνγκ. Παρά την απουσία του, ο Ισπανός αναβάτης επέστρεψε στους αγώνες στο Κατάρ, όπου κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση στο Sprint και την έβδομη θέση στο Grand Prix.

Το τριήμερο στο Κατάρ ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό για τη φυσική του κατάσταση, με αποτέλεσμα να χάσει επιπλέον 16 βαθμούς από τον Μαρκ Μάρκεθ. Αυτή η απώλεια αύξησε τη μεταξύ τους διαφορά στους 60 βαθμούς πριν από την έναρξη του πορτογαλικού Grand Prix, καθιστώντας την πρόκληση για τον τίτλο ακόμα μεγαλύτερη.

Αισιοδοξία από τις δηλώσεις του αναβάτη

Ενόψει του πορτογαλικού αγώνα, ο Χόρχε Μαρτίν εμφανίστηκε αισιόδοξος για την κατάστασή του. Σε δηλώσεις του, τις οποίες μεταφέρει το Crash.net, τόνισε την προσήλωσή του στη συνεργασία με την ομάδα του για το φινάλε του πρωταθλήματος. Ο Ισπανός αναβάτης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι έτοιμος για τις δύο τελευταίες εβδομάδες του πρωταθλήματος. Έρχομαι στην Πορτογαλία σε πολύ καλύτερη φυσική κατάσταση και θέλω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό μαζί με την Aprilia και ολόκληρη την ομάδα μου. Ανυπομονώ να αγωνιστώ στο Πορτιμάο. Είναι μια πίστα που μου αρέσει».

Η κρίσιμη μάχη για τον τίτλο

Ο Μαρκ Μάρκεθ έχει την πρώτη ευκαιρία να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα στο Sprint του Σαββάτου, στο Πορτιμάο. Για να το πετύχει, χρειάζεται να συγκεντρώσει τουλάχιστον δύο βαθμούς περισσότερους από τον Χόρχε Μαρτίν. Η διαφορά των 60 βαθμών δίνει στον Μάρκεθ ένα σημαντικό πλεονέκτημα.

Από την πλευρά του, ο αναβάτης της Aprilia, Χόρχε Μαρτίν, για να διατηρήσει τις ελπίδες του για τον τίτλο μέχρι τον τελευταίο γύρο στη Βαλένθια, απαιτείται μια σημαντική ανατροπή μέσα στο πορτογαλικό τριήμερο. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να μειώσει τη διαφορά στους 36 βαθμούς ή λιγότερους μετά το Grand Prix της Κυριακής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον 24 βαθμούς έναντι του Μάρκεθ στο σύνολο του Σαββατοκύριακου. Ένα τέτοιο βαθμολογικό κέρδος υπέρ του Μαρτίν έχει καταγραφεί μόνο μία φορά φέτος, στο Λε Μαν, όπου ο ίδιος κέρδισε Sprint και Grand Prix, ενώ ο Μάρκεθ τραυματίστηκε στο πόδι στο Sprint.

Η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και οι ομαδικές μάχες

Πέρα από τη μάχη για την κορυφή, το φινάλε του πρωταθλήματος περιλαμβάνει και τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης της βαθμολογίας. Ο Μάρκο Μπετζέκι βρίσκεται πλέον μόλις 14 βαθμούς πίσω από τον Χόρχε Μαρτίν, έχοντας πετύχει στο Κατάρ την έκτη νίκη του σε Grand Prix για φέτος. Ο Ιταλός διατηρεί οριακές μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο, καθώς χρειάζεται νίκες και στα τέσσερα εναπομείναντα σκέλη, Sprint και Grand Prix, με ταυτόχρονη μηδενική συγκομιδή του Μάρκεθ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι ομαδικές διεκδικήσεις της Aprilia. Η εργοστασιακή ομάδα προηγείται της Ducati Lenovo κατά 124 βαθμούς στην κατάταξη των ομάδων. Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών, η Aprilia υπολείπεται της Ducati κατά οκτώ βαθμούς. Ο Μπετζέκι επιστρέφει σε μια πίστα, το Πορτιμάο, όπου πέρυσι είχε κατακτήσει την pole position και τη νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta