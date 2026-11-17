Ο Κινγκς Κάνγκουα, ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, έλαβε μέρος σε ολόκληρη τη διάρκεια της αναμέτρησης της εθνικής ομάδας της Ζάμπια με το Μπουρουντί, η οποία έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1. Η συγκεκριμένη εμφάνιση σηματοδότησε την πρώτη του συμμετοχή με το εθνόσημο της χώρας του για το τρέχον έτος, το 2026, στο πλαίσιο των προκριματικών αγώνων για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι.

Η συμμετοχή του Κάνγκουα και το αποτέλεσμα

Ο μέσος του Παναθηναϊκού, Κινγκς Κάνγκουα, αγωνίστηκε βασικός και κάλυψε ολόκληρο το 90λεπτο της εκτός έδρας αναμέτρησης της Ζάμπια. Το παιχνίδι διεξήχθη με αντίπαλο το Μπουρουντί και ολοκληρώθηκε με τελικό σκορ 1-1, ένα αποτέλεσμα που διαμόρφωσε τη βαθμολογική εικόνα του ομίλου.

Η παρουσία του Κάνγκουα στην ενδεκάδα της Ζάμπια ήταν καθοριστική, καθώς έπαιξε αδιάκοπα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του προπονητή στο πρόσωπό του. Η αναμέτρηση αυτή ήταν σημαντική για την πορεία της Ζάμπια στα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης και τα γκολ

Η αναμέτρηση είχε δραματική εξέλιξη, με την ομάδα του Κάνγκουα να βρίσκεται πίσω στο σκορ στα τελευταία λεπτά. Συγκεκριμένα, το Μπουρουντί κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης, χάρη σε τέρμα που σημείωσε ο Μπιμενγιμάνα, βάζοντας τους γηπεδούχους μπροστά.

Ωστόσο, η Ζάμπια αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να αποφύγει την ήττα λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Επτά λεπτά αργότερα, στο 85ο λεπτό, η ισοφάριση ήρθε με ένα αυτογκόλ του Μουντέρι, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1. Αυτό το αποτέλεσμα ήταν κρίσιμο για τη Ζάμπια, καθώς της επέτρεψε να πάρει έναν σημαντικό βαθμό εκτός έδρας.

Η βαθμολογική θέση των «Chipolopolo»

Μετά την ισοπαλία αυτή, οι «Chipolopolo», όπως είναι το προσωνύμιο της εθνικής ομάδας της Ζάμπια, διατηρήθηκαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του ένατου ομίλου των προκριματικών. Η ομάδα βρίσκεται δύο βαθμούς μπροστά από το Τόγκο, το οποίο όμως έχει έναν αγώνα λιγότερο.

Η βαθμολογική κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς το Τόγκο αναμένεται να υποδεχθεί σε λίγη ώρα την πρωτοπόρο του ομίλου, Αλγερία, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις ισορροπίες και την τελική κατάταξη στον όμιλο.

Επιστροφή στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού

Με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα, ο Κινγκς Κάνγκουα αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί εκ νέου στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού. Ο ποδοσφαιριστής θα είναι διαθέσιμος ξανά για τους «πράσινους» από την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου.

Μαζί με τον Κάνγκουα, την ίδια ημέρα αναμένεται να επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας και ο Φακούντο Πελίστρι, ολοκληρώνοντας έτσι τις διεθνείς τους υποχρεώσεις και ενισχύοντας το ρόστερ του Παναθηναϊκού για τις επερχόμενες αγωνιστικές προκλήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta