Την ιδέα για τη δημιουργία μιας πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού, με προδιαγραφές που θα επέτρεπαν τη φιλοξενία αγώνων MotoGP, στον χώρο του υφιστάμενου αεροδρομίου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», επανέφερε ο βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης. Η πρόταση αφορά την αξιοποίηση της έκτασης μετά την πλήρη μεταφορά της αεροπορικής λειτουργίας στο νέο αεροδρόμιο που κατασκευάζεται στο Καστέλλι. Ο κ. Αυγενάκης είχε παρουσιάσει την ίδια ιδέα και το 2023, όταν υπηρετούσε ως υφυπουργός Αθλητισμού.

Επαναφορά της πρότασης για αξιοποίηση του χώρου

Ο Λευτέρης Αυγενάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Politica 89,8, πρότεινε να εξεταστεί σοβαρά η κατασκευή μιας τέτοιας εγκατάστασης. Η τοποθέτησή του εστιάζει στη μελλοντική χρήση της έκτασης του σημερινού αεροδρομίου, μόλις ολοκληρωθεί η μεταφορά όλων των δραστηριοτήτων στο νέο αεροδρόμιο του Καστελλίου. Η πρόταση αυτή έρχεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την αξιοποίηση μιας σημαντικής έκτασης, η οποία θα μείνει ελεύθερη στην περιοχή.

Στην πρόσφατη επαναφορά της ιδέας, ο κ. Αυγενάκης υποστήριξε ότι η αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος αεροδιαδρόμου και των κτιριακών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό του συνολικού κόστους κατασκευής της πίστας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης παρουσίασης, δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα στοιχεία σχετικά με τον προϋπολογισμό, το χρηματοδοτικό σχήμα ή το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.

Η αρχική παρουσίαση της ιδέας το 2023

Η ιδέα για τη δημιουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού στον χώρο του αεροδρομίου Ηρακλείου δεν είναι καινούργια. Είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά από τον ίδιο τον Λευτέρη Αυγενάκη τον Απρίλιο του 2023. Εκείνη την περίοδο, ο κ. Αυγενάκης κατείχε τη θέση του υφυπουργού Αθλητισμού και είχε αναφερθεί στην πρόταση κατά τη διάρκεια μιας ημερίδας που διοργανώθηκε στο Ηράκλειο, με θέμα τον τουρισμό και τον αθλητισμό.

Και τότε, η πρόταση αφορούσε τη δημιουργία μιας πίστας στον ίδιο χώρο, με την προοπτική να τεθεί σε λειτουργία μετά την έναρξη των εργασιών και τη λειτουργία του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι. Η δημόσια τοποθέτηση του βουλευτή επαναφέρει, επομένως, μια πρόταση αξιοποίησης που είχε διατυπωθεί πριν από περίπου τριάμισι χρόνια, διατηρώντας την ίδια βασική φιλοσοφία για τη μελλοντική χρήση της έκτασης.

Πιθανές χρήσεις και οφέλη

Πέρα από τη φιλοξενία αγώνων MotoGP, ο κ. Αυγενάκης αναφέρθηκε και σε άλλες πιθανές χρήσεις της προτεινόμενης εγκατάστασης. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι η πίστα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για δοκιμές οχημάτων, καθώς και για την εκπαίδευση οδηγών. Αυτές οι λειτουργίες θα μπορούσαν να προσδώσουν πολλαπλά οφέλη στην ευρύτερη περιοχή.

Επιπλέον, ο βουλευτής υποστήριξε ότι η δημιουργία μιας τέτοιας πίστας θα μπορούσε να συμβάλει στην προσέλκυση επισκεπτών στην Κρήτη και εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου. Αυτό θα ενίσχυε τον τουρισμό καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για την τοπική οικονομία. Ωστόσο, αυτές οι εκτιμήσεις διατυπώθηκαν χωρίς να συνοδεύονται, στη συγκεκριμένη παρουσίαση, από κάποια κοστολογημένη μελέτη που να τεκμηριώνει τα αναμενόμενα οφέλη.

Αναζήτηση συλλογικής απόφασης και εκκρεμότητες

Ο Λευτέρης Αυγενάκης ξεκαθάρισε τη θέση του, δηλώνοντας: «Δεν το βάζω στο τραπέζι επιτακτικά, το βάζω ως μια εναλλακτική λύση, η οποία δοκιμασμένα έχει αποδώσει καρπούς». Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ μιας συλλογικής απόφασης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και την τοπική κοινωνία για το μέλλον και την αξιοποίηση της έκτασης του σημερινού αεροδρομίου. Παράλληλα, εξέφρασε τη διαφωνία του με την προοπτική δημιουργίας εργατικών κατοικιών στο συγκεκριμένο παραλιακό μέτωπο, προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις.

Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της πρότασης, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δεν προσδιορίζουν τον φορέα υλοποίησης του έργου, ούτε κάποια εγκεκριμένη χάραξη της πίστας ή τη διαδικασία κατασκευής της. Αντίστοιχα, δεν έχει ανακοινωθεί καμία συμφωνία για την ένταξη αγώνα στο επίσημο ημερολόγιο του MotoGP, κάτι που θα αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση τέτοιων διοργανώσεων. Η συζήτηση παραμένει ανοιχτή, με την πρόταση να βρίσκεται στο στάδιο της αρχικής ιδέας και της δημόσιας διαβούλευσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta