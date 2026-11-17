Ο Τζον Φαν'τ Σχιπ αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας του Καζακστάν, ολοκληρώνοντας μια συνεργασία που διήρκεσε μόλις τρεις μήνες. Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς το βραχείας διάρκειας συμβόλαιο που είχε υπογράψει δεν θα ανανεωθεί, μετά από ένα διάστημα κατά το οποίο η ομάδα δεν κατάφερε να πανηγυρίσει καμία νίκη. Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον γενικό γραμματέα της Ποδοσφαιρικής Ομοσποδίας της χώρας, Σκοτ Μαν.

Το τέλος της συνεργασίας στο Καζακστάν

Ο Ολλανδός προπονητής Τζον Φαν'τ Σχιπ αναλαμβάνει πλέον νέο επαγγελματικό δρόμο, καθώς η θητεία του στον πάγκο της εθνικής ομάδας του Καζακστάν έφτασε στο τέλος της. Κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που βρέθηκε στο τιμόνι της ομάδας, ο Φαν'τ Σχιπ δεν κατάφερε να οδηγήσει το Καζακστάν σε νίκη. Ο απολογισμός του στη League C του Nations League ήταν τρεις ισοπαλίες και τρεις ήττες, δηλαδή 0-3-3.

Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, ο Φαν'τ Σχιπ αποχωρεί έχοντας καταγράψει δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες στο Nations League του 2026. Το συμβόλαιο του προπονητή ολοκληρώνεται στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, και όπως επιβεβαιώθηκε, δεν υπήρξε πρόθεση για ανανέωση της συνεργασίας από καμία πλευρά.

Οι δηλώσεις του Σκοτ Μαν

Την αποχώρηση του Τζον Φαν'τ Σχιπ επιβεβαίωσε ο γενικός γραμματέας της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Καζακστάν, Σκοτ Μαν. Ο κ. Μαν εξήγησε ότι η απόφαση για τη μη ανανέωση του συμβολαίου ήταν κοινή, καθώς τόσο ο προπονητής όσο και η Ομοσπονδία δεν είχαν πρόθεση να συνεχίσουν τη συνεργασία τους πέραν της καθορισμένης λήξης.

«Το συμβόλαιο ολοκληρώνεται στο τέλος της εβδομάδας. Όπως και ο ίδιος, έτσι και εμείς δεν έχουμε πρόθεση να ανανεώσουμε τη συνεργασία μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σκοτ Μαν. Παράλληλα, ο γενικός γραμματέας γνωστοποίησε ότι η Ομοσπονδία βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση για τον επόμενο προπονητή, με στόχο να βρεθεί ένα πρόσωπο που θα μπορέσει να βοηθήσει την εθνική ομάδα να προκριθεί στο Euro του 2028.

Η θητεία του στην εθνική Ελλάδας

Πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του στο Καζακστάν, ο Τζον Φαν'τ Σχιπ είχε διατελέσει προπονητής της εθνικής μας ομάδας. Η θητεία του στον πάγκο της Ελλάδας διήρκεσε από το 2019 έως το 2021, ένα διάστημα κατά το οποίο προσπάθησε να διαμορφώσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Εθνική Ελλάδας, ο απολογισμός του Τζον Φαν'τ Σχιπ ήταν έντεκα νίκες, εννέα ισοπαλίες και έξι ήττες. Η περίοδος αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό κεφάλαιο στην προπονητική του καριέρα, πριν αναλάβει άλλες προκλήσεις σε διεθνές επίπεδο.

Προηγούμενες προπονητικές στάσεις

Η καριέρα του Τζον Φαν'τ Σχιπ περιλαμβάνει και άλλες σημαντικές προπονητικές στάσεις, τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μετά την αποχώρησή του από την Ελλάδα, ο Ολλανδός προπονητής είχε εργαστεί για λίγους μήνες στην εθνική ομάδα της Αρμενίας, το 2025.

Πιο πριν, είχε περάσει από τον πάγκο του Άγιαξ, μιας από τις κορυφαίες ομάδες της Ολλανδίας, κατά την περίοδο 2023-2024. Αυτές οι εμπειρίες προστίθενται στο πλούσιο βιογραφικό του Τζον Φαν'τ Σχιπ, ο οποίος πλέον αναζητά τον επόμενο σταθμό στην προπονητική του πορεία μετά το τέλος της συνεργασίας του με το Καζακστάν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta