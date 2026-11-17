Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε τη δωδεκάδα των παικτών που θα αγωνιστούν στην προσεχή αναμέτρηση της EuroLeague, κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η ομάδα στρέφει την προσοχή της σε μία ακόμα «διαβολοβδομάδα» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να προχωρά σε συγκεκριμένες αλλαγές στο ρόστερ. Η σύνθεση περιλαμβάνει επιστροφές και διατηρεί ορισμένες απουσίες, διαμορφώνοντας το τελικό σχήμα για τον σημαντικό αγώνα.

Η αναμέτρηση στην Κύπρο

Το παιχνίδι μεταξύ του Ολυμπιακού και της Μακάμπι Τελ Αβίβ εντάσσεται στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, με ώρα έναρξης στις 19:00. Η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού».

Ο Ολυμπιακός καλείται να διαχειριστεί τις απαιτήσεις της διοργάνωσης, ταξιδεύοντας για αυτή την εκτός έδρας αναμέτρηση. Η επιλογή του γηπέδου «Σπύρος Κυπριανού» στην Κύπρο αποτελεί τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα, προσφέροντας ένα ουδέτερο έδαφος για την αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής.

Οι αλλαγές στη σύνθεση του Ολυμπιακού

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, προχώρησε σε δύο αλλαγές στην τελική δωδεκάδα της ομάδας, σε σύγκριση με την προηγούμενη αναμέτρηση που έδωσε ο Ολυμπιακός κόντρα στον Άρη. Αυτές οι αλλαγές αφορούν την ενσωμάτωση νέων προσώπων και την αποχώρηση άλλων από την αποστολή.

Συγκεκριμένα, τις θέσεις τους στη δωδεκάδα παίρνουν οι Ταϊρίκ Τζόουνς και Μπράιαντ Ντάνστον. Οι δύο αυτοί παίκτες επιστρέφουν στη δράση για τον Ολυμπιακό, ενισχύοντας το ρόστερ ενόψει του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αντίθετα, εκτός της δωδεκάδας για το προσεχές παιχνίδι έχουν μείνει οι Τζορτζ Πάπας και Αντώνης Καραγιαννίδης, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελική επιλογή του προπονητή.

Σημαντικές απουσίες από το ρόστερ

Πέρα από τις αλλαγές που έγιναν στη δωδεκάδα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει και ορισμένες σταθερές απουσίες. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ παραμένει εκτός της αγωνιστικής δράσης και δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι στην Κύπρο. Η απουσία του συνεχίζει να επηρεάζει την ομάδα, καθώς δεν έχει επιστρέψει ακόμα στην ενεργό δράση.

Επίσης, εκτός παραμένει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο Σέρβος σέντερ είχε τραυματιστεί την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχει πιθανότητα ο Μιλουτίνοφ να επιστρέψει στο παρκέ για το επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, το οποίο είναι προγραμματισμένο κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η τελική δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Μετά τις αλλαγές και τις απουσίες, η τελική σύνθεση της δωδεκάδας του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει ως εξής: Οι παίκτες που θα αγωνιστούν είναι οι ΜακΙντάιρ, Τζόσεφ, Πλώτας, Φουρνιέ, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Εντζάι, Χολ, Τζόουνς και Ντάνστον.

Αυτή η δωδεκάδα αποτελεί την επιλογή του προπονητικού επιτελείου για την κρίσιμη αναμέτρηση της EuroLeague. Η παρουσία των Τζόουνς και Ντάνστον προσθέτει νέες επιλογές στην ομάδα, ενώ οι υπόλοιποι παίκτες συμπληρώνουν το σύνολο που θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τη νίκη στην Κύπρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta