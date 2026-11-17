Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Σομπατέλι για την 4η αγωνιστική του Basketball Champions League, σε μια αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στις 18 Νοεμβρίου, στις 19:00, στη SUNEL Arena. Η «Ένωση» αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στις προπονήσεις της, με αρκετούς παίκτες να βρίσκονται εκτός ή να προπονούνται με ενοχλήσεις, γεγονός που δημιουργεί δυσκολίες για τον προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει την προετοιμασία της ομάδας ενόψει του κρίσιμου ευρωπαϊκού αγώνα.

Η κρίσιμη αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής

Η ΑΕΚ, έχοντας καταγράψει ρεκόρ δύο νικών και μίας ήττας μέχρι στιγμής στον όμιλο του Basketball Champions League, θα φιλοξενήσει την ομάδα της Σομπατέλι, η οποία έχει μία νίκη και δύο ήττες. Ο αγώνας αυτός, που αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την πορεία των δύο ομάδων στον θεσμό. Η «Ένωση» επιδιώκει να διατηρήσει την καλή της παρουσία και να βελτιώσει τη θέση της στον όμιλο.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την 18η Νοεμβρίου, με την έναρξη να ορίζεται στις 19:00 το βράδυ, και θα διεξαχθεί στην έδρα της ΑΕΚ, τη SUNEL Arena. Η προετοιμασία για αυτόν τον αγώνα έχει επισκιαστεί από μια σειρά προβλημάτων που αφορούν την υγεία και την ετοιμότητα των παικτών, δημιουργώντας επιπλέον προκλήσεις για το τεχνικό επιτελείο.

Πολλαπλά προβλήματα για τον Ντράγκαν Σάκοτα

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, καλείται να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση, καθώς η ομάδα του αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα τραυματισμών και αποκατάστασης. Ένας από τους παίκτες που δεν συμμετείχε στις προπονήσεις είναι ο Φλιώνης, ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις στην περιοχή των κοιλιακών. Η απουσία του από τις προπονητικές μονάδες αποτελεί σημαντικό ζήτημα για την ομαλή λειτουργία της ομάδας.

Επιπλέον, ο Κατσίβελης προπονήθηκε με πόνους, καθώς αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στους γλουτούς. Η παρουσία παικτών που δεν είναι σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα ή προπονούνται με ενοχλήσεις, δυσχεραίνει το έργο του προπονητή στην κατάρτιση του πλάνου και στην αξιοποίηση του συνόλου των διαθέσιμων αθλητών. Αυτές οι καταστάσεις απαιτούν προσεκτική διαχείριση από το τεχνικό επιτελείο.

Εκτεταμένες απουσίες σε προηγούμενη προπόνηση

Η έκταση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΑΕΚ έγινε ακόμα πιο εμφανής στην προπόνηση που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη ημέρα, συγκεκριμένα στις 16 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια εκείνης της προπονητικής μονάδας, συνολικά εννέα παίκτες έμειναν εκτός της κανονικής διαδικασίας, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος των δυσκολιών.

Οι απουσίες αυτές οφείλονταν σε συνδυασμό προβλημάτων. Κάποιοι παίκτες αντιμετώπιζαν τραυματισμούς, ενώ άλλοι βρίσκονταν σε φάση αποκατάστασης, ακολουθώντας ειδικό πρόγραμμα. Η απουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού παικτών από την προπόνηση επηρεάζει την ομοιογένεια της ομάδας και την ικανότητάς της να προετοιμαστεί πλήρως για τον επερχόμενο ευρωπαϊκό αγώνα.

Η θετική εξέλιξη με την επιστροφή του Τζόζεφ

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο των προβλημάτων, ένα θετικό νέο ήρθε να δώσει μια νότα αισιοδοξίας για την ΑΕΚ. Πρόκειται για την επιστροφή του παίκτη Τζόζεφ στις προπονήσεις της ομάδας. Ο Τζόζεφ είχε υποστεί ένα ελαφρύ διάστρεμμα στο αριστερό του πόδι, γεγονός που τον είχε κρατήσει εκτός δράσης για ένα διάστημα.

Ο συγκεκριμένος τραυματισμός είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ΑΕΚ με την ομάδα της Δόξας Λευκάδας Elabet. Η επάνοδος του Τζόζεφ στις προπονήσεις αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για την ομάδα, καθώς προσφέρει περισσότερες επιλογές στον προπονητή Ντράγκαν Σάκοτα και ενισχύει το βάθος του ρόστερ ενόψει των απαιτητικών αγώνων που ακολουθούν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta