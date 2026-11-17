Ο Ντράγκαν Σάκοτα, προπονητής της ΑΕΚ, μίλησε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του, κυρίως λόγω τραυματισμών, ενόψει της αναμέτρησης με τη Σομπατέλι (Φάλκο). Ο Σέρβος τεχνικός περιέγραψε μια πρωτοφανή κατάσταση στις προπονήσεις, όπου ο αριθμός των προπονητών υπερβαίνει αυτόν των διαθέσιμων παικτών. Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική του BCL, με στόχο τη συνέχεια στις ευρωπαϊκές νίκες, παρά τα πολλά κενά στο ρόστερ της.

Ένα σπάνιο φαινόμενο στην προπόνηση

Ο Ντράγκαν Σάκοτα παρομοίασε την κατάσταση που βιώνει η ΑΕΚ στις προπονήσεις της με την εμφάνιση του κομήτη του Χάλεϊ, ο οποίος εμφανίζεται στη Γη κάθε 76 χρόνια. Ο έμπειρος προπονητής, με 53 χρόνια καριέρας στο χώρο, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο πιο γνωστός κομήτης, ο κομήτης του Χάλεϊ, εμφανίζεται στη Γη κάθε 76 χρόνια… Μετά από 53 χρόνια προπονητικής καριέρας μου, εμφανίστηκε ένα τέτοιο σπάνιο φαινόμενο και σ’ εμάς… Να βλέπω δηλαδή σε προπόνηση, ας την πούμε προπόνηση, περισσότερους προπονητές, παρά παίκτες».

Συγκεκριμένα, στην προπόνηση της προηγούμενης ημέρας, η ομάδα είχε στη διάθεσή της μόλις τρεις έμπειρους παίκτες και δύο τέως εφήβους. Ο Σάκοτα εξέφρασε την ελπίδα ότι την επόμενη ημέρα θα μετρήσουν περισσότερους παίκτες εν όψει του αγώνα, τονίζοντας ότι αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση.

Η κρισιμότητα του αγώνα με τη Φάλκο

Η αναμέτρηση με τη Φάλκο έχει μεγάλη σημασία για την ΑΕΚ και την πορεία της στο Basketball Champions League. Η ομάδα θα υποδεχθεί τη Σομπατέλι στην Sunel Arena στις 18 Νοεμβρίου, στις 19:00, επιδιώκοντας να συνεχίσει τις ευρωπαϊκές της νίκες.

Ωστόσο, ο Ντράγκαν Σάκοτα υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ δεν είναι η ίδια ομάδα που πριν από μερικές ημέρες κατάφερε να νικήσει στην Ουγγαρία. Η ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, με πιο χαρακτηριστική την απουσία των δύο βασικών «τεσσάρων» της.

Στρατηγική αντιμετώπισης των κενών

Ο προπονητής της ΑΕΚ δήλωσε ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να καλύψει το κενό που δημιουργείται από τις απουσίες των βασικών παικτών, χρησιμοποιώντας περισσότερους γκαρντ. Αυτή η προσαρμογή κρίνεται απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις στο ρόστερ.

Παρά τα πολλά κενά, ο στόχος παραμένει η νίκη. Για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας, ο Σάκοτα τόνισε την ανάγκη για πιο σκληρή άμυνα από τους παίκτες του.

Η αντίπαλος Φάλκο και οι προκλήσεις

Αναφερόμενος στην αντίπαλο, ο Ντράγκαν Σάκοτα σημείωσε ότι η Φάλκο στο προηγούμενο ματς στην Ουγγαρία εμφανίστηκε αγχωμένη. Αυτό ενδεχομένως οφειλόταν στο γεγονός ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια πίστεψε πως ήταν το φαβορί της αναμέτρησης.

Για το αυριανό παιχνίδι, ο Σάκοτα εκτίμησε ότι η Φάλκο θα είναι πιο χαλαρή, γεγονός που την καθιστά πιο επικίνδυνη για την ΑΕΚ. Η ελληνική ομάδα πρέπει να βρει τον τρόπο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση και την αυξημένη χαλαρότητα της ουγγρικής ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta