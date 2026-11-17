Η Εθνική Ελπίδων έγραψε ιστορία, εξασφαλίζοντας την πρόκριση σε τελική φάση Euro U21 για πρώτη φορά μετά από 25 ολόκληρα χρόνια. Η «γαλανόλευκη» πανηγύρισε την τεράστια επιτυχία στα πέναλτι, μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα με την Ισλανδία στη Λεωφόρο. Ένας εκ των πρωταγωνιστών αυτής της πορείας, ο επιθετικός Γιώργος Κούτσιας, μίλησε για την ιστορική στιγμή, εκφράζοντας την πίστη του στην ομάδα και τονίζοντας τη σημασία της πρόκρισης.

Η ιστορική πρόκριση μετά από 25 χρόνια

Τα «χρυσά παιδιά» του προπονητή Γιάννη Ταουσιάνη κατέθεσαν την ψυχή τους στο χορτάρι της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, καταφέρνοντας να στείλουν τον αγώνα με την Ισλανδία στην παράταση. Η αναμέτρηση κρίθηκε στα πέναλτι, όπου η επέμβαση του τερματοφύλακα Μπότη και η εύστοχη εκτέλεση του Χρήστου Μουζακίτη χάρισαν στην Εθνική Ελπίδων το «χρυσό εισιτήριο» για τα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας. Αυτή η πρόκριση αποτελεί ένα ορόσημο για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς είναι η πρώτη φορά που η ομάδα φτάνει σε τελική φάση Euro U21 έπειτα από 25 χρόνια.

Η καθοριστική συμβολή του Γιώργου Κούτσια

Ο Γιώργος Κούτσιας, επιθετικός της Φαμαλικάο, ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές σε όλη αυτή την πορεία της «γαλανόλευκης». Παρόλο που έχασε αρκετά παιχνίδια λόγω τραυματισμού, επανήλθε στο πιο κρίσιμο και καθοριστικό σημείο. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε βασικός και στα δύο παιχνίδια των πλέι οφ με τους Σκανδιναβούς, συμβάλλοντας τα μέγιστα για να έρθει η πρόκριση. Ο πρώην αστέρας των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «BACK2ΜΠΑΚ» του Athletiko, λίγες ώρες μετά το ιστορικό βράδυ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, για να μιλήσει για την πρόκριση και τα συναισθήματά του.

«Δώσαμε και την ψυχή μας»

Ο Γιώργος Κούτσιας περιέγραψε τη συγκλονιστική του φωτογραφία μετά την πρόκριση και το τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για τον ίδιο και την ομάδα. «Δώσαμε και τη ψυχή, μας ότι είχαμε και δεν είχαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε πως η ομάδα άξιζε την πρόκριση για όλα όσα έκανε τα τελευταία δύο χρόνια. Για τον ίδιο, αυτή η επιτυχία αποτελεί και μια προσωπική δικαίωση για τα έξι χρόνια που βρίσκεται στα κλιμάκια της εθνικής, ξεκινώντας από την Κ19, όπου είχε αντιμετωπίσει ένα ζήτημα με τη Σικάγο. «Τα όσα έζησα δεν μπορώ να τα περιγράψω, ήταν κάτι μαγικό χθες», τόνισε ο νεαρός επιθετικός.

Η μάχη με την Ισλανδία και η πίστη στην πρόκριση

Αναφερόμενος στα δύο παιχνίδια με την Ισλανδία, ο Κούτσιας χαρακτήρισε το δεύτερο ματς ως το δυσκολότερο που έχει παίξει ποτέ. «Το χιόνι μπροστά στο χθεσινό να βάλουμε γκολ στο 93΄και να περάσουμε στα πέναλτι ήταν μαγικό», είπε, συγκρίνοντας τις συνθήκες. Παρά τη δυσκολία του αντιπάλου, ο Γιώργος Κούτσιας δεν πίστεψε ποτέ ότι η ομάδα θα αποκλειστεί. «Ήμουν σίγουρος ότι θα βάλουμε το γκολ στο τέλος», υπογράμμισε. Μάλιστα, ανέφερε πως ο προπονητής τους έλεγε από το ημίχρονο ότι «ήταν γραφτό να προκριθούμε στο Euro». Τα συναισθήματα κατά τη διαδικασία των πέναλτι ήταν πρωτόγνωρα για τον ίδιο, καθώς δεν είχε ξαναγχωθεί τόσο στη ζωή του.

Ο καθοριστικός Χρήστος Μουζακίτης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιώργος Κούτσιας στον Χρήστο Μουζακίτη, τον ποδοσφαιριστή που εκτέλεσε εύστοχα το κρίσιμο πέναλτι. «Ο Μουζακίτης έχει εκπληκτικά πέναλτι», δήλωσε ο Κούτσιας, προσθέτοντας ότι «με το που πήρε τη μπάλα ήμουν σίγουρος ότι θα το βάλει». Θυμήθηκε μάλιστα ανάλογη επιτυχία του Μουζακίτη με τον Ολυμπιακό στο Youth League. Ο Κούτσιας εξήρε τη συμβολή του Μουζακίτη στην ομάδα, λέγοντας πως «έχει καταφέρει πάρα πολλά, ήρθε μας βοήθησε». Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι ο Μουζακίτης θα είναι μαζί τους και στο Euro, συνεχίζοντας να βοηθάει την Εθνική Ελπίδων.

Με πληροφορίες από: Athletiko