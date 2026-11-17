Ο Φερνάντο Αλόνσο, ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Ράλλυ Ντακάρ τον Ιανουάριο του 2027, επτά χρόνια μετά την πρώτη του συμμετοχή. Ο Ισπανός οδηγός θα αγωνιστεί με το ολοκαίνουργιο Aston Martin Dreadnought, σηματοδοτώντας την πρώτη εργοστασιακή παρουσία της βρετανικής μάρκας στον φημισμένο αγώνα αντοχής. Στο πλευρό του Αλόνσο θα βρίσκεται ξανά ο έμπειρος συνοδηγός Μαρκ Κομά, ο οποίος τον είχε συνοδεύσει και στην προηγούμενη εμφάνισή του το 2020.

Η επιστροφή του Αλόνσο και η νέα πρόκληση

Η απόφαση του Φερνάντο Αλόνσο να επιστρέψει στο Ράλλυ Ντακάρ το 2027 έρχεται μετά την ανανέωση της συνεργασίας του με την Aston Martin Aramco στη Formula 1. Ο ίδιος δήλωσε ότι σκέφτηκε προσεκτικά την πρόκληση του Ντακάρ και τελικά η απόφαση έγινε απλή: ήθελε να αποδεχθεί πλήρως την πρόκληση και να αγωνιστεί τόσο στη Formula 1 όσο και στο Ράλλυ Ντακάρ την ίδια χρονιά. Αυτή η κίνηση υπογραμμίζει την επιθυμία του Ισπανού οδηγού για νέες εμπειρίες και την αγάπη του για τους απαιτητικούς αγώνες.

Ο Αλόνσο χαρακτήρισε το Ντακάρ του 2020 ως μία από τις πιο απαιτητικές και απολαυστικές εμπειρίες της καριέρας του, εκφράζοντας τον τεράστιο σεβασμό του για τον αγώνα και τους ειδικούς που τον έχουν κατακτήσει. Τόνισε επίσης τη σημασία της επανένωσης με τον Μαρκ Κομά, σχολιάζοντας ότι, μαζί με την Aston Martin, την Prodrive, τον Σεμπαστιάν Λεμπ και τον Λούκας Μοράες, διαθέτουν μια εξαιρετική ομάδα. Παράλληλα, ο Ισπανός οδηγός ξεκαθάρισε ότι η Formula 1 παραμένει η προτεραιότητά του.

Η ομάδα και οι συνεργάτες

Στο cockpit του Aston Martin Dreadnought, ο Φερνάντο Αλόνσο θα έχει ξανά ως συνοδηγό τον Μαρκ Κομά. Ο Κομά είναι ένας θρύλος του Ντακάρ, έχοντας κερδίσει πέντε φορές τον αγώνα στην κατηγορία των μοτοσικλετών. Η συνεργασία τους ξεκίνησε το 2020, όταν ο Αλόνσο συμμετείχε με την Toyota, και τώρα συνεχίζεται σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Η εμπειρία του Κομά αναμένεται να είναι καθοριστική για την επιτυχία του πληρώματος στην απαιτητική διαδρομή.

Η Prodrive έχει αναλάβει έναν κεντρικό ρόλο σε αυτό το εγχείρημα, καθώς είναι υπεύθυνη για την εξέλιξη και την κατασκευή των Dreadnought. Επιπλέον, η εταιρεία θα παρέχει την αγωνιστική υποστήριξη και στα τρία πληρώματα που θα συμμετάσχουν. Εκτός από το δίδυμο Αλόνσο-Κομά, τα άλλα δύο αυτοκίνητα της ομάδας θα μοιραστούν ο Σεμπαστιάν Λεμπ με τον Φαμπιάν Λουρκέν και ο Λούκας Μοράες με τον Πάμπλο Μορένο, δημιουργώντας μια ισχυρή και έμπειρη σύνθεση.

Το Aston Martin Dreadnought

Το νέο αγωνιστικό όχημα της Aston Martin, το Dreadnought, αντλεί το όνομα και τη σχεδιαστική του έμπνευση από ένα ψηφιακό όχημα στρατιωτικών προδιαγραφών που δημιουργήθηκε για το γνωστό παιχνίδι Call of Duty: Modern Warfare 4. Αυτή η αγωνιστική εκδοχή σηματοδοτεί την είσοδο της Aston Martin στο rally-raid, επεκτείνοντας τη μακρόχρονη συνεργασία της με την Prodrive, η οποία έχει ήδη επιτυχημένη πορεία στους αγώνες GT.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Motorsport.com, το νέο αυτοκίνητο αποτελεί την τελευταία εξέλιξη του πρωτοτύπου που στο παρελθόν αγωνιζόταν ως Dacia Sandrider. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Όμιλος Renault αποχώρησε από το rally-raid μετά τη νίκη του Νάσερ Αλ Ατίγια στο Ντακάρ του 2026. Η Prodrive, μετά την αποχώρηση της Renault, συζήτησε με διάφορους κατασκευαστές για τη συνέχιση του προγράμματος, καταλήγοντας τελικά σε συμφωνία με την Aston Martin.

Προηγούμενη εμπειρία και προετοιμασία

Η πρώτη συμμετοχή του Φερνάντο Αλόνσο στο Ράλλυ Ντακάρ το 2020 είχε στεφθεί με επιτυχία, καθώς είχε ολοκληρώσει τον αγώνα στη 13η θέση της γενικής κατάταξης. Μάλιστα, είχε καταγράψει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, τη δεύτερη θέση στην όγδοη ειδική διαδρομή, δείχνοντας τις δυνατότητές του και σε αυτό το απαιτητικό πεδίο. Η εμπειρία του από εκείνη τη συμμετοχή, σε συνδυασμό με την επανένωση με τον Μαρκ Κομά, αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα για τη νέα του προσπάθεια.

Η προετοιμασία για το Ντακάρ του 2027 έχει ήδη ξεκινήσει. Το ίδιο ρεπορτάζ του Motorsport.com αναφέρει ότι ο Φερνάντο Αλόνσο φέρεται να δοκίμασε μια πρωτότυπη έκδοση του αυτοκινήτου στο Μαρόκο τον Οκτώβριο, γεγονός που υποδηλώνει την αφοσίωσή του στο project. Η εκτεταμένη εμπειρία της Prodrive από τα προηγούμενα προγράμματά της στο Ντακάρ αποτελεί ένα ισχυρό υπόβαθρο για την προετοιμασία και την αγωνιστική υποστήριξη της νέας ομάδας, με στόχο μια επιτυχημένη εμφάνιση στον αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta