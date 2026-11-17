Ο Άντι Ντίαζ Ερνάντεζ, ο οποίος κατέκτησε το ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο στο τριπλούν, μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη απόφασή του να εγκαταλείψει την Κούβα και τις συνέπειες αυτής της επιλογής. Ο αθλητής μοιράστηκε λεπτομέρειες για τα έξι χρόνια που έμεινε μακριά από την οικογένειά του και τη νέα ζωή που έχτισε στην Ιταλία. Όπως ανέφερε, η γενέτειρά του τον θεωρεί προδότη, γεγονός που του στερεί τη δυνατότητα να επιστρέψει.

Η κορυφαία στιγμή στο Μπέρμιγχαμ

Τον Δεκαπενταύγουστο του 2026, ο Άντι Ντίαζ Ερνάντεζ βίωσε μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας του. Στον διάδρομο του Alexander Stadium στο Μπέρμιγχαμ, με ένα τεράστιο άλμα στα 18.15 μέτρα, εξασφάλισε όχι μόνο το ευρωπαϊκό χρυσό μετάλλιο, αλλά ανέβηκε και στο Νο4 της παγκόσμιας λίστα όλων των εποχών στο τριπλούν. Ήταν μία στιγμή μεγάλης καταξίωσης, κατά την οποία η σημαία που κυμάτιζε στον ιστό δεν ήταν αυτή της Κούβας, της γενέθλιας χώρας του, αλλά της Ιταλίας, της χώρας που επέλεξε για να ζήσει και να ευημερήσει.

Μία λαμπρή αθλητική πορεία

Ο Ντίαζ, ο οποίος έχει ήδη πατήσει τα 30 του χρόνια, διαθέτει μία εντυπωσιακή συλλογή διακρίσεων. Στην κατοχή του βρίσκεται το χάλκινο Ολυμπιακό μετάλλιο από το Παρίσι, ο παγκόσμιος τίτλος του κλειστού στίβου, καθώς και ο ευρωπαϊκός τίτλος του ανοιχτού στίβου, τον οποίο κατέκτησε το 2026. Με τόσες επιτυχίες στο ενεργητικό του, ο αθλητής αποφάσισε να ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο με έναν πιο χαλαρό ρυθμό, επιλέγοντας μία διαφορετική δοκιμασία.

Συγκεκριμένα, συμμετέχει στο τηλεοπτικό σόου «Ballando con le stelle», την ιταλική εκδοχή του γνωστού «Dancing with the stars». Στο πλαίσιο αυτής της τηλεοπτικής εμφάνισης, παραχώρησε συνέντευξη σε εκπομπή, όπου μίλησε για τις προσωπικές του εμπειρίες και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε.

Η δύσκολη απόφαση και οι συνέπειες

Στη συνέντευξή του, ο Άντι Ντίαζ Ερνάντεζ αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά την απόφασή του να εγκαταλείψει την Κούβα το 2021. Περιέγραψε το τίμημα που χρειάστηκε να πληρώσει σε προσωπικό επίπεδο, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία και να χτίσει μία νέα ζωή στην Ευρώπη από το μηδέν. Γνώριζε, όπως δήλωσε, ότι ενδεχομένως δεν θα μπορούσε να ξαναδεί τους δικούς του ανθρώπους.

«Η απόφαση να φύγω σήμαινε ότι δεν θα έβλεπα πλέον την οικογένειά μου. Για έξι χρόνια δεν τους είδα. Ήταν δύσκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωταθλητής, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της θυσίας του.

«Στην Κούβα με θεωρούν προδότη»

Ο Ντίαζ αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να μην έχει τη δυνατότητα να ταξιδέψει στην Κούβα, εξαιτίας της απόφασής του να εγκαταλείψει την εθνική ομάδα της χώρας. «Στην Κούβα με θεωρούν προδότη. Δεν μπορώ να επιστρέψω», εξήγησε με ειλικρίνεια. Ωστόσο, η ζωή του πήρε μία θετική τροπή όσον αφορά την οικογενειακή του κατάσταση.

Ο αθλητής κατάφερε να φέρει στην Ιταλία τη μητέρα του και τη γιαγιά του, ενώ πριν από έναν μήνα ήρθε και ο πατέρας του. «Τα σημαντικότερα μέλη της οικογένειάς μου βρίσκονται πλέον εδώ και μπορώ να συνεχίσω την καριέρα μου με ηρεμία», δήλωσε. Παρά την οικογενειακή επανένωση, ο Ντίαζ εξακολουθεί να στηρίζει οικονομικά την οικογένειά του που έχει παραμείνει στην Κούβα. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε και ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα της μητέρας του, η οποία εξέφρασε την υπερηφάνεια της για τα επιτεύγματα του γιου της.

Με πληροφορίες από: Athletiko