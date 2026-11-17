Ο Παναθηναϊκός δίνει απόψε (17/11, 21:30) ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της φετινής ευρωπαϊκής του πορείας, υποδεχόμενος τη Μαρσέιγ στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ. Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Δ' ομίλου του LEN Champions League ανδρών και οι «πράσινοι» στοχεύουν σε μια μεγάλη νίκη. Αυτή η νίκη είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η σημασία της αναμέτρησης και ο στόχος

Οι «πράσινοι» καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρωτοπόρο του ομίλου, Μαρσέιγ, σε μια αναμέτρηση που κρίνεται καθοριστική για τη συνέχεια της πορείας τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η ομάδα του Δημήτρη Μάζη αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να συνεχίσει να ελπίζει στην πρόκριση, ενισχύοντας παράλληλα την ψυχολογία της.

Η αναμέτρηση με τη γαλλική ομάδα αποτελεί μια πρόκληση για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θέλει να επιβεβαιώσει την αγωνιστική του βελτίωση και να δείξει ότι μπορεί να σταθεί επάξια απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους. Η νίκη είναι μονόδρομος για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου.

Η προηγούμενη συνάντηση και η ευρωπαϊκή πορεία

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων, στις 7 Οκτωβρίου, στη Μασσαλία. Εκεί, η γαλλική ομάδα επικράτησε με σκορ 12-11. Παρά την ήττα, ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια ανταγωνιστική εμφάνιση, μένοντας κοντά στο σκορ μέχρι το τελευταίο λεπτό, αν και δεν κατάφερε να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από τη Γαλλία.

Στην αναμέτρηση της Μασσαλίας, πρώτοι σκόρερ για τους «πράσινους» ήταν ο Γκιουβέτσης και ο Καλογερόπουλος, οι οποίοι σημείωσαν από τρία τέρματα έκαστος. Για τη Μαρσέιγ, ξεχώρισε ο Κρουσιγιά με τέσσερα γκολ. Έκτοτε, το «τριφύλλι» γνώρισε την ήττα από τη Φερεντσβάρος, όμως επέστρεψε δυναμικά, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της ιστορίας του στη φάση των ομίλων του Champions League. Συγκεκριμένα, στις 11 Νοεμβρίου επικράτησε με το εντυπωσιακό 25-14 της Στεάουα Βουκουρεστίου, ένα αποτέλεσμα που έδωσε σημαντική ψυχολογική ώθηση στην ομάδα του Δημήτρη Μάζη.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο ελληνικό πρωτάθλημα

Στο πρωτάθλημα της Water Polo League, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 18 βαθμούς. Ο απολογισμός του μέχρι στιγμής είναι έξι νίκες και δύο ήττες σε οκτώ αγωνιστικές. Μπροστά του στη βαθμολογία βρίσκονται ο Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος και η Βουλιαγμένη.

Οι «πράσινοι» προέρχονται μάλιστα από μια ευρεία νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς το περασμένο Σάββατο επικράτησαν με 29-10 του Παλαιού Φαλήρου. Αυτό το αποτέλεσμα λειτούργησε ως «ζέσταμα των μηχανών τους» ενόψει της κρίσιμης μάχης με τη Μαρσέιγ, ενισχύοντας την αγωνιστική τους ετοιμότητα και την αυτοπεποίθησή τους.

Οι δηλώσεις του Στάθη Καλογερόπουλου

Ο Έλληνας διεθνής περιφερειακός του Παναθηναϊκού, Στάθης Καλογερόπουλος, τόνισε σχετικά με την αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ ότι το προηγούμενο παιχνίδι με το Παλαιό Φάληρο «ήταν ματς προπόνησης» και η ομάδα κατάφερε να κερδίσει εύκολα. Ο ίδιος δήλωσε πως «η μέχρι τώρα πορεία μας είναι καλή» και ότι η ομάδα «αρχίζει και βρίσκει καλή χημεία και καλύτερο ρυθμό».

Ο Καλογερόπουλος αναφέρθηκε επίσης στις προηγούμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, σημειώνοντας: «Είχαμε καλά ματς με τη Μαρσέιγ εκτός έδρας και τη Φερεντσβάρος στην έδρα μας αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε». Ωστόσο, εξέφρασε την αισιοδοξία του: «Έχουμε δείξει ότι είμαστε πολύ καλή ομάδα και θα πάμε κόντρα στη Μαρσέιγ για να πάρουμε τη νίκη». Σχετικά με την αντίπαλο, ο Καλογερόπουλος επεσήμανε: «Είναι μία πολύ διαβασμένη ομάδα. Παίζει γρήγορα. Θα προσπαθήσουμε να της κόψουμε το επιθετικό τρανζίσιον».

Η δυναμική της αντιπάλου, Μαρσέιγ

Από την άλλη πλευρά, η Μαρσέιγ έρχεται στην Αθήνα με εξαιρετική ψυχολογία, έχοντας επιβεβαιώσει την ευρωπαϊκή της δυναμική. Οι Γάλλοι αποτελούν την κορυφαία δύναμη της χώρας τους τα τελευταία χρόνια και είναι οι κάτοχοι του Euro Cup, γεγονός που υπογραμμίζει την ποιότητά τους.

Η γαλλική ομάδα έχει πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή πορεία στον όμιλο του LEN Champions League, γεγονός που την καθιστά έναν ιδιαίτερα δύσκολο αντίπαλο για τον Παναθηναϊκό. Η Μαρσέιγ είναι η πρωτοπόρος του ομίλου, κάτι που αντικατοπτρίζει την ισχύ και την αποτελεσματικότητά της στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta