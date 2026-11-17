Η Αϊντχόφεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση για την απόκτηση του Κέβιν Ντε Μπρόινε, σύμφωνα με ολλανδικό μέσο. Ο Βέλγος μέσος, ο οποίος αγωνίζεται στη Νάπολι, αναμένεται να αποχωρήσει από την ιταλική ομάδα τον Ιανουάριο. Μάλιστα, ο 35χρονος ποδοσφαιριστής έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με την ολλανδική ομάδα για τη μεταγραφή του.

Η επίσημη πρόταση της Αϊντχόφεν

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η «Telegraaf», η ολλανδική ομάδα έχει υποβάλει επίσημη πρόταση στη Νάπολι για την απόκτηση του Κέβιν Ντε Μπρόινε. Το ποσό που προτείνεται ανέρχεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η προσφορά αυτή έρχεται ενόψει της επικείμενης αποχώρησης του Βέλγου διεθνή από την ιταλική ομάδα.

Οι συζητήσεις μεταξύ του Ντε Μπρόινε και της Αϊντχόφεν βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό. Ο γνωστός δημοσιογράφος Romano επιβεβαίωσε επίσης την πρώτη προσφορά του PSV Eindhoven για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε τον Ιανουάριο, αναφέροντας ότι προτάθηκαν λίγο περισσότερα από 2 εκατομμύρια ευρώ στη Νάπολι, η οποία επιθυμεί ένα υψηλότερο ποσό για να τον παραχωρήσει.

Το μέλλον του Βέλγου μέσου στη Νάπολι

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από τη Νάπολι τον Ιανουάριο, προκειμένου να ενταχθεί στην Αϊντχόφεν. Η απόφαση αυτή σχετίζεται και με το γεγονός ότι το συμβόλαιο του Βέλγου μέσου με τους «παρτενοπέι» ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, κάτι που δεν επιτρέπει μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις για την ομάδα.

Ο 35χρονος μέσος έχει αγωνιστεί φέτος σε 15 αναμετρήσεις με τη φανέλα της Νάπολι. Σε αυτές τις εμφανίσεις, έχει καταφέρει να σημειώσει 4 γκολ και να μοιράσει 2 ασίστ, δείχνοντας την αγωνιστική του παρουσία παρά τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του.

Τεταμένο κλίμα και περιστατικά

Η κατάσταση στη Νάπολι για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε χαρακτηρίζεται από τεταμένο κλίμα. Συγκεκριμένα, φαίνεται να μην έχει την καλύτερη σχέση με τον προπονητή της ομάδας, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον που ενδεχομένως να επιταχύνει την αποχώρησή του από τον ιταλικό σύλλογο.

Επιπλέον, ένα πρόσφατο περιστατικό με τον συμπαίκτη του, Λορέντζο Λούκα, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα του Champions League, προσθέτει στην εικόνα των τεταμένων σχέσεων εντός της ομάδας. Αυτά τα γεγονότα ενισχύουν την επιθυμία του Βέλγου διεθνή να αναζητήσει νέα αγωνιστική στέγη.

Η λαμπρή πορεία στην Μάντσεστερ Σίτι

Πριν την ένταξή του στη Νάπολι, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε είχε μια ιδιαίτερα επιτυχημένη και μακρά θητεία στην Μάντσεστερ Σίτι. Ο Βέλγος διεθνής πέρασε δέκα χρόνια στο Μάντσεστερ, αγωνιζόμενος με τους «πολίτες» από το 2015 έως το 2025. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην αγγλική ομάδα, πραγματοποίησε συνολικά 422 συμμετοχές, επιδεικνύοντας εντυπωσιακή συνέπεια και προσφορά.

Στις συμμετοχές του με τη Μάντσεστερ Σίτι, ο Ντε Μπρόινε πέτυχε 108 γκολ και μοίρασε 177 ασίστ, καθιστώντας τον έναν από τους πιο παραγωγικούς μέσους στην ιστορία του συλλόγου. Η θητεία του στην ομάδα επισφραγίστηκε με την κατάκτηση 19 συνολικά τίτλων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα 6 πρωταθλήματα και το 1 Champions League, το οποίο κατέκτησε τη σεζόν 2022-23.

Με πληροφορίες από: Gazzetta