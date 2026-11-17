Λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μίλαν, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Europa League, οι «Ροσονέρι» αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα τραυματισμών. Ο Ρούμπεν Αμορίμ καλείται να διαχειριστεί αρκετά απρόοπτα, καθώς η ετοιμότητα βασικών παικτών παραμένει αμφίβολη εν όψει του αγώνα στο Φάληρο.

Αγωνία για τον Μάικ Μενιάν

Στους «Ροσονέρι» εξακολουθεί να επικρατεί αρκετή αγωνία αναφορικά με την κατάσταση του Μάικ Μενιάν. Ο Γάλλος τερματοφύλακας είχε αποχωρήσει στο ημίχρονο του αγώνα της εθνικής του ομάδας με την Τουρκία, λόγω ενοχλήσεων που είχε στον προσαγωγό. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε άμεσα ανησυχία στις τάξεις της Μίλαν, καθώς ο Μενιάν αποτελεί βασικό στέλεχος της ομάδας.

Ο ίδιος ο παίκτης προσπάθησε να καθησυχάσει τους ανθρώπους του συλλόγου, δηλώνοντας ότι δεν πονάει. Μάλιστα, ανέβασε και σχετική φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι είναι έτοιμος να αγωνιστεί απέναντι στη Φροζινόνε. Ωστόσο, οι σημερινές εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί ο Γάλλος τερματοφύλακας θα κρίνουν οριστικά τη συμμετοχή του στον επερχόμενο αγώνα.

Ο Τοριάνι σε ετοιμότητα

Σε περίπτωση που ο Μάικ Μενιάν δεν καταφέρει να αγωνιστεί κόντρα στον Ολυμπιακό, ο νεαρός Τοριάνι βρίσκεται σε ετοιμότητα για να τον αντικαταστήσει. Το ιατρικό τιμ της Μίλαν παρακολουθεί στενά την κατάσταση του Γάλλου διεθνή, καθώς δεν επιθυμεί να ρισκάρει μια πιθανή υποτροπή του τραυματισμού του, κάτι που θα μπορούσε να τον θέσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγαλύτερο διάστημα.

Η απόφαση για τη συμμετοχή του Μενιάν θα ληφθεί μετά τα αποτελέσματα των εξετάσεων, με την προσοχή να είναι στραμμένη στην πλήρη αποκατάσταση του παίκτη και την αποφυγή οποιουδήποτε ρίσκου. Η παρουσία του Τοριάνι ως εναλλακτικής λύσης προσφέρει μια επιλογή στον Ρούμπεν Αμορίμ, αν και η απουσία του βασικού τερματοφύλακα θα αποτελέσει πλήγμα για την ομάδα.

Θετικά νέα για τον Τομόρι

Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και θετικά νέα για την κατάσταση του Φικάγιο Τομόρι. Ο Άγγλος αμυντικός φαίνεται να προλαβαίνει την αναμέτρηση στο Φάληρο, γεγονός που ανακουφίζει το τεχνικό επιτελείο της Μίλαν. Η παρουσία του Τομόρι στην άμυνα είναι σημαντική για τους «Ροσονέρι», ειδικά σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι για την ευρωπαϊκή τους πορεία.

Η επιστροφή του Τομόρι προσθέτει μια επιπλέον επιλογή στην αμυντική γραμμή της ομάδας, ενισχύοντας την αμυντική της σταθερότητα. Παρόλα αυτά, και για την περίπτωση του Τομόρι, το ιατρικό τιμ παραμένει επιφυλακτικό, καθώς η πλήρης αποκατάσταση και η αποφυγή υποτροπής είναι οι βασικές προτεραιότητες.

Αμφίβολος ο Λόφτους-Τσικ

Αντίθετα, η συμμετοχή του Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ παραμένει αμφίβολη. Ο Άγγλος μέσος πιθανότατα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του απέναντι στον Ολυμπιακό, κάτι που δημιουργεί ένα επιπλέον πρόβλημα στον Ρούμπεν Αμορίμ όσον αφορά τις επιλογές του στη μεσαία γραμμή. Η απουσία του Λόφτους-Τσικ θα επηρεάσει τη δυναμική της ομάδας, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη με σημαντική συμβολή στο κέντρο.

Η κατάσταση τόσο του Λόφτους-Τσικ όσο και του Τομόρι προβληματίζει αρκετά το ιατρικό τιμ της Μίλαν. Η βασική τους επιθυμία είναι να μην ρισκάρουν το ενδεχόμενο να υποτροπιάσει κάποιος τραυματισμός τους εάν αγωνιστούν κόντρα στον Ολυμπιακό. Η προτεραιότητα είναι η μακροπρόθεσμη υγεία των παικτών, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει την απουσία τους από ένα σημαντικό παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta