Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς, ο 28χρονος γκαρντ της ΚΑΕ Άρης, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση, τονίζοντας πως η κοινή τους δουλειά αγγίζει την τελειότητα. Οι δηλώσεις του πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής media day της ομάδας, όπου μίλησε επίσης για τους στόχους του, τη δυναμική του Άρη και τις επερχόμενες αγωνιστικές προκλήσεις. Ο Ντιμιτρίγεβιτς εξέφρασε την ελπίδα η ομάδα να βρεθεί στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά, κάτι που θα ολοκλήρωνε την τελειότητα της συνεργασίας τους.

Συνεργασία που αγγίζει την τελειότητα

Ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς περιέγραψε τη συνεργασία του με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση ως ένα προνόμιο, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αγγίζει την τελειότητα να δουλεύεις μαζί τους. Το τέλειο θα ήταν να ήμασταν στην Ευρωλίγκα. Είναι προνόμιο για μένα να δουλεύω μαζί τους. Ελπίζουμε να είναι εκεί (Ευρωλίγκα) του χρόνου». Η αναφορά του στην Ευρωλίγκα υποδηλώνει την επιθυμία του για το επόμενο βήμα στην κοινή τους πορεία.

Ο γκαρντ του Άρη έχει εκφραστεί και στο παρελθόν για τους δύο συνεργάτες του, αποκαλύπτοντας τον σεβασμό του προς αυτούς. Σε παλιότερες συνεντεύξεις του, είχε δηλώσει ότι ο Νίκος Ζήσης υπήρξε μέντοράς του, ενώ ο Βασίλης Σπανούλης ήταν ένα από τα μπασκετικά του ινδάλματα. Αυτές οι δηλώσεις υπογραμμίζουν τη σημασία που έχει για τον Ντιμιτρίγεβιτς η καθημερινή συνεργασία με δύο τόσο σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού μπάσκετ.

Στόχοι και δυναμική της ομάδας

Ο 28χρονος γκαρντ ρωτήθηκε για τις δικές του εξαιρετικές επιδόσεις, αλλά και για τις πρόσφατες νίκες του Άρη απέναντι σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Ο ίδιος τόνισε ότι ο βασικός του στόχος είναι να συνεισφέρει στην ομάδα για να κερδίζει. «Βασικός μου στόχος είναι να βοηθάω την ομάδα να κερδίζει. Είναι ακόμα νωρίς. Πρέπει να δουλεύουμε και να εξελισσόμαστε», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή βελτίωση.

Ο Ντιμιτρίγεβιτς εξέφρασε την αισιοδοξία του για την τρέχουσα κατάσταση της ομάδας, επισημαίνοντας το καλό μομέντουμ στο οποίο βρίσκεται. «Είμαστε σε καλό μομέντουμ και θέλουμε ακόμα δύο νίκες για να πάμε με αυτό το μομέντουμ στη διακοπή», είπε, δείχνοντας την επιθυμία για διατήρηση της θετικής πορείας. Πρόσθεσε επίσης ότι η ομάδα έχει χτιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε αντίπαλο, χάρη στους πολλούς σκόρερ και τους καλούς αθλητές που διαθέτει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν ο Άρης παίζει στον ρυθμό του, δεν υπάρχει αντίπαλος που να μην μπορεί να κερδίσει. «Έχουμε χτιστεί για να κερδίζουμε τον οποιονδήποτε. Έχουμε πολλούς σκόρερ και καλούς αθλητές. Όταν παίζουμε στον ρυθμό μας, δεν υπάρχει κάποιος που να μην μπορούμε να κερδίσουμε», ανέφερε, τονίζοντας την αυτοπεποίθηση που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας.

Διαχείριση των μεγάλων νικών και η επόμενη μέρα

Ο Ντιμιτρίγεβιτς ρωτήθηκε για την πνευματική διαχείριση της μεγάλης νίκης επί του Ολυμπιακού και πώς αυτή επηρεάζει την προετοιμασία για τα επόμενα παιχνίδια. Ο γκαρντ του Άρη έδειξε ότι η ομάδα παραμένει απόλυτα συγκεντρωμένη στις επερχόμενες αναμετρήσεις, αφήνοντας πίσω τα αποτελέσματα του παρελθόντος.

«Το ματς με τον Ολυμπιακό ανήκει στο παρελθόν και τώρα έχουμε μπροστά μας τη Λε Μαν», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την προσήλωση στον άμεσο στόχο. Αυτή η προσέγγιση δείχνει την επαγγελματική νοοτροπία της ομάδας να αντιμετωπίζει κάθε αγώνα ξεχωριστά, χωρίς να παρασύρεται από προηγούμενες επιτυχίες ή αποτυχίες.

Επόμενες προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

Αναφερόμενος στον αγώνα που ακολουθεί απέναντι στη Λε Μαν, ο Ντιμιτρίγεβιτς εξέφρασε την άποψή του για την ποιότητα του αντιπάλου. «Η Χαποέλ είναι η δυσκολότερη ομάδα του ομίλου, αλλά και η Λε Μαν είναι καλή ομάδα», είπε, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία της αναμέτρησης. Θυμήθηκε επίσης το πρώτο παιχνίδι στη Γαλλία, στο οποίο ο Άρης είχε βρει ρυθμό, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει οδηγό για την επερχόμενη αναμέτρηση.

Πέρα από τον ευρωπαϊκό αγώνα, ο Άρης έχει μπροστά του και ένα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, ο Ντιμιτρίγεβιτς ξεκαθάρισε ότι η ομάδα εστιάζει πρώτα στο παιχνίδι με τη Λε Μαν. «Πρώτα αυτό το παιχνίδι και μετά θα σκεφτούμε την επόμενη πρόκληση», κατέληξε, τονίζοντας την προσέγγιση «ένα παιχνίδι τη φορά» που ακολουθεί η ομάδα του Άρη στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta