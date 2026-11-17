Ο Ζακ Μπράουν, διευθύνων σύμβουλος της McLaren Racing, έδωσε μια λεπτομερή εικόνα της κατάστασης που επικρατούσε στην ομάδα όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του στα τέλη του 2016. Ο Αμερικανός περιέγραψε ένα περιβάλλον αστάθειας και εσωτερικής δυσπιστίας, τονίζοντας ότι η αλλαγή κινητήρα, αν και έφερε κάποια βελτίωση, δεν ήταν αρκετή για να επαναφέρει τη McLaren στην κορυφή. Η αρχική πεποίθηση ότι ο κινητήρας της Honda ήταν η βασική αιτία των προβλημάτων αποδείχθηκε ανεπαρκής για να εξηγήσει την ευρύτερη κρίση.

Η αρχική εκτίμηση και η βαθύτερη κρίση

Η McLaren είχε πειστεί ότι ο κινητήρας της Honda αποτελούσε τη βασική αιτία των δυσκολιών της. Ωστόσο, μετά την αλλαγή προμηθευτή, έγινε σαφές ότι η κρίση που αντιμετώπιζε η ομάδα ήταν πολύ πιο βαθιά και εκτεταμένη. Αυτή ήταν η αποτίμηση του Ζακ Μπράουν για την κατάσταση που συνάντησε όταν εντάχθηκε στην ομάδα.

Ο ίδιος ο Μπράουν παραδέχθηκε ότι αρχικά είχε αποδεχθεί την εξήγηση πως ο προμηθευτής κινητήρων ήταν το κυρίαρχο πρόβλημα. Μετά την άφιξή του, όμως, διαπίστωσε ότι η αγωνιστική υστέρηση δεν μπορούσε να εξηγήσει πλήρως τις οργανωτικές αδυναμίες που χαρακτήριζαν τη McLaren.

Τοξικό περιβάλλον και διοικητική αστάθεια

Σε συνέντευξή του στο RACER, την οποία παρουσίασε το RacingNews365, ο διευθύνων σύμβουλος της McLaren Racing περιέγραψε ένα περιβάλλον διοικητικής αστάθειας, εσωτερικής δυσπιστίας και μετάθεσης ευθυνών. Αυτή η δυσλειτουργία είχε συνέπειες τόσο εντός όσο και εκτός πίστας, επηρεάζοντας την συνολική απόδοση της ομάδας.

Ο Μπράουν συνέδεσε μεγάλο μέρος αυτής της δυσλειτουργίας με τις διαδοχικές αλλαγές στην ηγεσία της ομάδας. Όπως εξήγησε, η συνεχής εναλλαγή των επικεφαλής είχε ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να χάνουν τη σαφή κατεύθυνσή τους και να δυσκολεύονται να εμπιστευτούν τη διοίκηση. «Αυτό είναι συνταγή καταστροφής για οποιαδήποτε επιχείρηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, η συνεργασία είχε δώσει τη θέση της στην προσπάθεια προσωπικής προστασίας και στην αναζήτηση υπευθύνων για τα λάθη που γίνονταν. Αυτή η κουλτούρα είχε διαποτίσει την ομάδα, δημιουργώντας ένα κλίμα όπου η αλληλεγγύη και η κοινή προσπάθεια υποχωρούσαν μπροστά στην ατομική επιβίωση και την αποφυγή ευθυνών.

Επιπτώσεις εντός και εκτός πίστας

Οι επιπτώσεις αυτής της κατάστασης δεν περιορίζονταν μόνο στους χρόνους των μονοθεσίων στην πίστα. Ο Ζακ Μπράουν τόνισε ότι τα προβλήματα επεκτείνονταν και σε άλλους κρίσιμους τομείς της λειτουργίας της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός διευθύνων σύμβουλος αναφέρθηκε σε σημαντικές δυσκολίες στην προσέλκυση χορηγών, ένα ζωτικής σημασίας κομμάτι για την οικονομική βιωσιμότητα και ανάπτυξη μιας ομάδας της Formula 1. Επιπλέον, υπήρχαν προβλήματα στην επικοινωνία με τους φιλάθλους, γεγονός που επηρέαζε την εικόνα της McLaren προς το κοινό. Τέλος, το ηθικό του προσωπικού είχε πληγεί σημαντικά, συνέπεια του γενικότερου κλίματος αβεβαιότητας και δυσπιστίας.

Η μετάβαση σε νέο προμηθευτή κινητήρων

Η ομάδα προχώρησε στη μετάβαση από τη Honda στη Renault ως προμηθευτή κινητήρων, μια κίνηση που είχε ως στόχο την επίλυση του προβλήματος που αρχικά θεωρούνταν το κυρίαρχο. Η αλλαγή αυτή έφερε μια βελτίωση στην κατάταξη της McLaren, καθώς η ομάδα ανέβηκε από την ένατη στην έκτη θέση.

Ωστόσο, αυτή η βελτίωση δεν σήμανε την επιστροφή της ομάδας στη διεκδίκηση της κορυφής, όπως ενδεχομένως αναμενόταν. Για τον Ζακ Μπράουν, αυτό το γεγονός επιβεβαίωσε ότι η απλή αλλαγή κινητήρα δεν αποτελούσε μια ολοκληρωμένη ή μακροπρόθεσμη λύση για τα βαθύτερα προβλήματα της McLaren.

Η στρατηγική ανανέωσης του Ζακ Μπράουν

Η προσέγγιση του Ζακ Μπράουν για την αντιμετώπιση της κρίσης βασίστηκε στην ανανέωση της διοίκησης και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης εντός της ομάδας. Η στρατηγική του δεν προέβλεπε την αντικατάσταση ολόκληρου του προσωπικού, καθώς θεωρούσε ότι η McLaren διατηρούσε ανθρώπους με εμπειρία νικών και τίτλων.

Αυτοί οι άνθρωποι, κατά την άποψή του, χρειάζονταν απλώς μια σαφέστερη ηγεσία και έναν κοινό προσανατολισμό για να επαναφέρουν την ομάδα στον δρόμο των επιτυχιών. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας επανεκκίνησης, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις σε υποδομές, ανασυγκροτήθηκε το εμπορικό τμήμα και η ομάδα επέστρεψε στο χαρακτηριστικό χρώμα papaya.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα, σύμφωνα με τον ίδιο τον Μπράουν, ήταν η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούσε και συνεργαζόταν η ομάδα. Αυτή η εσωτερική μεταμόρφωση θεωρήθηκε καθοριστική για την υπέρβαση της «τοξικής» κατάστασης που είχε επικρατήσει.

Με πληροφορίες από: Gazzetta