Μία ακόμη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague ξεκινά, με τους δύο «αιώνιους» του ελληνικού μπάσκετ να αγωνίζονται εκτός έδρας για τη 12η αγωνιστική της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν ως στόχο την παραμονή τους στην κορυφή της βαθμολογίας, σε δύο αναμετρήσεις που αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Ολυμπιακός στη Λεμεσό απέναντι στη Μακάμπι

Ο Ολυμπιακός, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Μπαρτζώκα, φιλοξενείται από τη Μακάμπι στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:00. Η ομάδα του Πειραιά προέρχεται από μια εμφατική επικράτηση επί της Ντουμπάι με σκορ 101-72, ένα αποτέλεσμα που της επέτρεψε να φτάσει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 8-3.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιδιώκουν να χτίσουν ένα νέο σερί νικών, βασιζόμενοι στις εξαιρετικές εκτός έδρας επιδόσεις τους, όπου μετρούν 5 νίκες και μόλις 1 ήττα, με το μοναδικό στραβοπάτημα να έχει σημειωθεί στην Μπολόνια. Παράλληλα, καλούνται να βγάλουν αντίδραση μετά την πρώτη τους φετινή ήττα στην GBL από τον Άρη, στο «Nick Galis Hall», με σκορ 100-78.

Η Μακάμπι και η νέα της έδρα

Από την πλευρά της, η Μακάμπι, με προπονητή τον Όντεντ Κάτας, ανέβηκε στο ρεκόρ 3-8, βάζοντας τέλος σε ένα σερί τεσσάρων διαδοχικών ηττών. Αυτό συνέβη μετά τη νίκη της στον ισραηλινό «εμφύλιο» κόντρα στη Χάποελ με 80-73, η οποία αποτέλεσε και το ντεμπούτο της ομάδας στη νέα της έδρα επί κυπριακού εδάφους.

Στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων, ο Ολυμπιακός μετρά επτά σερί νίκες επί της «ομάδας του λαού». Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις από αυτές τις εκτός έδρας νίκες είχαν διαφορές μικρότερες των 5 πόντων. Για όσους ενδιαφέρονται, η «ερυθρόλευκη» επικράτηση με 1-5 πόντους προσφέρεται στο 5.50.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Ιταλία

Τη σκυτάλη των εκτός έδρας δοκιμασιών παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ταξιδεύει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τη Βίρτους Μπολόνια στις 22:00. Οι «πράσινοι» αναζητούν την άμεση επιστροφή τους στις επιτυχίες, καθώς υποχώρησαν στο ρεκόρ 8-3 και έχασαν τη μοναξιά της κορυφής. Αυτό συνέβη μετά την ήττα τους από την Μπαρτσελόνα στο «T-Center» με σκορ 74-76.

Το καταστροφικό φινάλε στην αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα

Στον αγώνα με την Μπαρτσελόνα, το συγκρότημα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προηγούνταν με 14 πόντους στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου, έχοντας δεχθεί μόλις 43 πόντους στα πρώτα τρία δεκάλεπτα. Ωστόσο, η ομάδα κατέρρευσε αμυντικά στο τέλος, δεχόμενη παθητικό 33 πόντων στην τελευταία περίοδο.

Σε αυτό το διάστημα, ο Ρόμπινσον σημείωσε 13 συνεχόμενους πόντους στα τελευταία 2:21, οδηγώντας στην ανατροπή και την ήττα του Παναθηναϊκού. Πλέον, το «τριφύλλι» ξεκινά μια απαιτητική σειρά τεσσάρων εκτός έδρας αγώνων.

Η Βίρτους Μπολόνια και οι επόμενες προκλήσεις

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Άλεξ Μουμπρού, η οποία αγνοεί τη νίκη εδώ και πέντε αγώνες, έχοντας ρεκόρ 4-7. Η πιο πρόσφατη ήττα της Βίρτους Μπολόνια ήταν από την Εφές στην Πόλη με σκορ 103-91. Ένας βασικός πυλώνας για τον Παναθηναϊκό είναι ο Λεσόρ, ο οποίος πήρε ανάσες στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Κολοσσό, ώστε να επανέλθει στις παραγωγικές εμφανίσεις του.

Στο πλαίσιο των διαθέσιμων επιλογών, υπάρχει ενισχυμένο 3.46 για το combo του Γάλλου σέντερ με Over 11.5 πόντους και 7.5 ριμπάουντ. Συνολικά, ανάμεσα στις 800+ προσφερόμενες αγορές του αγώνα, μπορεί κάποιος να βρει ειδικό στοίχημα ομάδων και παικτών, super ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και μια πλούσια γκάμα από στατιστικές επιλογές, όπως πόντοι, ριμπάουντ και τρίποντα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta