Η επιτυχία της fan zone στην Τούμπα και τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά

Η επιτυχία της Fan Zone στον φιλικό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν έχει προκαλέσει σκέψεις για τη μόνιμη καθιέρωση αυτής της γιορτής στην Τούμπα. Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον επερχόμενο αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά.

Ο αγώνας με την Κηφισιά σηματοδοτεί την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, και η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά από αύριο το πρωί.

Η επιτυχία της fan zone στο φιλικό με την Παρτιζάν

Το κλίμα γιορτής που επικράτησε στο φιλικό παιχνίδι με την Παρτιζάν δεν περιορίστηκε μόνο στις κερκίδες του γηπέδου. Η πρωτοβουλία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να δημιουργήσει μια Fan Zone έξω από την Τούμπα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, δημιουργώντας ένα ευχάριστο και εορταστικό περιβάλλον για τους φιλάθλους.

Η Fan Zone, η οποία στήθηκε από νωρίς το μεσημέρι, προσέλκυσε εκατοντάδες νεαρούς φίλους της ομάδας. Οι μικροί φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες δράσεις και δραστηριότητες που είχαν οργανωθεί ειδικά γι' αυτούς. Επιπλέον, πήραν δώρα και φωτογραφήθηκαν με ποδοσφαιριστές της ομάδας, όπως οι Μιχαηλίδης, Πέλκας και Γιάκιτς, προσφέροντάς τους μια μοναδική εμπειρία.

Σκέψεις για τη μόνιμη καθιέρωση της fan zone

Η εξαιρετική ανταπόκριση του κόσμου και ιδίως των νεαρών φιλάθλων στην πρωτοβουλία της Fan Zone, έχει οδηγήσει τους ανθρώπους του Δικεφάλου σε σοβαρές σκέψεις. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να καθιερωθεί και να εξελιχθεί ο συγκεκριμένος χώρος, ώστε να λειτουργεί πριν από κάθε εντός έδρας αγώνα της ομάδας.

Ο βασικός σκοπός αυτής της σκέψης είναι να προσελκύσει ακόμα περισσότερα παιδιά στο γήπεδο, προσφέροντας τους μια πιο ολοκληρωμένη και διαδραστική εμπειρία πριν την έναρξη των αγώνων. Με αυτόν τον τρόπο, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιδιώκει να ενισχύσει τη σύνδεση των νεότερων γενεών με την ομάδα και το γήπεδο.

Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κηφισιά

Παράλληλα με τις σκέψεις για τη Fan Zone, ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην ανακοίνωση της διάθεσης των εισιτηρίων για τον αγώνα κόντρα στην Κηφισιά. Αυτή η αναμέτρηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ανοίγει τον κύκλο των υποχρεώσεων της ομάδας μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει από αύριο το πρωί, δίνοντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην Τούμπα. Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης, γίνεται λόγος και για «Tutu Deals» στο γήπεδο της Τούμπας, προσφέροντας πιθανώς ειδικές προσφορές ή πακέτα.

Οι τιμές των εισιτηρίων ανά θύρα

Οι τιμές των εισιτηρίων για τον αγώνα με την Κηφισιά έχουν καθοριστεί με βάση τις διαφορετικές θύρες του γηπέδου, προσφέροντας επιλογές για όλους τους φιλάθλους. Συγκεκριμένα, οι τιμές ξεκινούν από τα 15 ευρώ για τις θέσεις στα πέταλα του γηπέδου.

Για τις Θύρες 5 και 5, η τιμή του εισιτηρίου ανέρχεται στα 25 ευρώ. Στις Θύρες 2 και 3, οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια στην τιμή των 30 ευρώ, ενώ για τη Θύρα 1 η τιμή είναι 40 ευρώ. Για όσους επιθυμούν μια πιο premium εμπειρία, οι θέσεις VIP διατίθενται στην τιμή των 150 ευρώ. Επιπλέον, υπάρχει πρόβλεψη για παιδικά εισιτήρια στην τιμή των 10 ευρώ, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλες τις θύρες εκτός από αυτή των οργανωμένων οπαδών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta