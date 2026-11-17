Η EuroLeague φέρνει αντιμέτωπες την Παρτίζαν και τη Βαλένθια σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να διεξαχθεί στο Βελιγράδι. Το παιχνίδι χαρακτηρίζεται από τη σύγκρουση δύο εντελώς διαφορετικών αγωνιστικών φιλοσοφιών, καθώς η καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης θα βρεθεί απέναντι σε μία από τις πλέον παραγωγικές επιθέσεις. Οι Σέρβοι αναζητούν σταθερότητα και θέλουν να αξιοποιήσουν την έδρα τους, ενώ οι Ισπανοί ταξιδεύουν στη σερβική πρωτεύουσα έχοντας αποκτήσει δυναμική πρωταγωνιστή.

Η αγωνιστική ταυτότητα της Παρτίζαν

Η Παρτίζαν, παρά την επιστροφή στις νίκες στη EuroLeague με την επικράτηση επί της Μπασκόνια, βρίσκεται στο 6-5 στη διοργάνωση. Η συνέχεια στην Αδριατική Λίγκα δεν ήταν ανάλογη, καθώς γνώρισε την πρώτη της ήττα στη φετινή διοργάνωση, με σκορ 81-74 από τη Ζαντάρ.

Το παράδοξο της φετινής Παρτίζαν αποτυπώνεται στους αριθμούς της. Διαθέτει την καλύτερη άμυνα της EuroLeague, δεχόμενη περίπου 77 πόντους ανά αγώνα, γεγονός που την καθιστά μία από τις πιο αποτελεσματικές ομάδες στον αμυντικό τομέα. Ταυτόχρονα, όμως, παρουσιάζει τη χαμηλότερη επιθετική παραγωγικότητα, με λιγότερους από 80 πόντους κατά μέσο όρο σε κάθε αναμέτρηση. Στο Βελιγράδι, πάντως, η ομάδα έχει καταγράψει τέσσερις νίκες σε πέντε αναμετρήσεις, στοιχείο που αναδεικνύει τη σημασία της έδρας της για τους Σέρβους.

Η δυναμική της Βαλένθια

Στην αντίπερα όχθη, η Βαλένθια βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, έχοντας σημειώσει εννέα νίκες στα τελευταία 10 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις. Οι Ισπανοί φιγουράρουν στην κορυφή της EuroLeague με ρεκόρ 8-3, επιδεικνύοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές επιθετικές επιδόσεις της σεζόν.

Με περίπου 96,4 πόντους ανά αγώνα και 13,7 επιθετικά ριμπάουντ, η Βαλένθια επιβάλλει υψηλό ρυθμό στους αγώνες της και δημιουργεί διαρκώς δεύτερες ευκαιρίες στην επίθεση. Στο ισπανικό πρωτάθλημα, επικράτησαν της Κορούνια με 111-97, σε έναν αγώνα όπου ο Μπρουκς σημείωσε 25 πόντους σε λιγότερα από 19 λεπτά συμμετοχής. Η Βαλένθια έχει ήδη καταγράψει τέσσερις νίκες σε πέντε εκτός έδρας αναμετρήσεις στη EuroLeague, γεγονός που υπογραμμίζει την ικανότητά της να κερδίζει μακριά από την έδρα της.

Καταστάσεις παικτών και απουσίες

Για την Παρτίζαν, ο Κρις Σίλβα είναι έτοιμος για το ντεμπούτο του στη EuroLeague, προσθέτοντας μία νέα επιλογή στο ρόστερ της ομάδας. Ωστόσο, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Λαμάρ Στίβενς, ενώ εκτός αναμέτρησης βρίσκονται οι Κεβάριους Χέιζ, Ίθαν Τόμπσον και Ντέρεκ Γουίλις, αντιμετωπίζοντας προβλήματα τραυματισμών ή άλλους λόγους απουσίας.

Από την πλευρά της Βαλένθια, η ομάδα θα παραταχθεί στο Βελιγράδι χωρίς δύο σημαντικούς παίκτες της. Συγκεκριμένα, οι Μίροτιτς και Ρίβερς δεν θα είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση, γεγονός που ενδεχομένως να επηρεάσει τις επιλογές του προπονητή τους.

Η σημασία της έδρας και οι εκτός έδρας επιδόσεις

Η αναμέτρηση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της αντίθεσης στις επιδόσεις των δύο ομάδων εντός και εκτός έδρας. Η Παρτίζαν βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην έδρα της, όπου έχει επιδείξει ισχυρή παρουσία με τέσσερις νίκες σε πέντε αγώνες. Το κοινό του Βελιγραδίου αποτελεί παραδοσιακά έναν σημαντικό παράγοντα για την ομάδα.

Αντίθετα, η Βαλένθια έχει αποδείξει την ικανότητά της να κερδίζει μακριά από το γήπεδό της, έχοντας ήδη τέσσερις νίκες σε πέντε εκτός έδρας αναμετρήσεις στη EuroLeague. Αυτή η σταθερότητα στις εκτός έδρας εμφανίσεις προσδίδει στην ισπανική ομάδα αυτοπεποίθηση ενόψει της δύσκολης αναμέτρησης στη σερβική πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: Athletiko