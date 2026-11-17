Η εθνική ελπίδων προκρίθηκε στο euro u21 μετά από 25 χρόνια: Η αποκάλυψη του κοντούρη για το τηλεφώνημα του κοτσόλη

Η Εθνική Ελπίδων κατάφερε να φτάσει σε μια ιστορική πρόκριση, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή της στην τελική φάση του EURO U21. Ο χαφ του Παναθηναϊκού, Σωτήρης Κοντούρης, ο οποίος έζησε από μέσα κάθε στιγμή αυτής της διαδρομής, μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta μετά την επιτυχία. Ο Κοντούρης στάθηκε στη σημασία της ψυχής που επέδειξε η ομάδα και αποκάλυψε μια ξεχωριστή συνομιλία που είχε με τον Στέφανο Κοτσόλη.

Η ιστορική πρόκριση μετά από 25 χρόνια

Η πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων δεν ήρθε εύκολα. Το βράδυ της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου, η ελληνική ομάδα αποδείχθηκε ψυχραιμότερη από την Ισλανδία στη διαδικασία των πέναλτι. Ο αγώνας έληξε 1-1 στην κανονική του διάρκεια, με την Εθνική να επικρατεί τελικά με 5-4 στα πέναλτι, εξασφαλίζοντας το πολυπόθητο εισιτήριο.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στην «καυτή» Λεωφόρο, όπου ο κόσμος αποτέλεσε τον 12ο παίκτη, σπρώχνοντας την ομάδα σε αυτή την τεράστια επιτυχία. Η πρόκριση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Εθνική Ελπίδων επιστρέφει σε τελική φάση EURO U21 μετά από 25 χρόνια. Το σύνολο του προπονητή Ταουσιάνη δεν ήθελε να περιμένει άλλο, με την ομάδα να λειτουργεί με το πνεύμα «ένας για όλους και όλοι για έναν».

Οι δηλώσεις του σωτήρη κοντούρη

Ο Σωτήρης Κοντούρης, ένας από τους πρωταγωνιστές σε όλη τη διαδρομή της Εθνικής, εξέφρασε τα συναισθήματά του μετά την πρόκριση. «Τα συναισθήματα είναι πραγματικά υπέροχα. Ζούμε πολύ ωραίες στιγμές, γράψαμε ιστορία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία. «Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα από όλα τους συμπαίκτες, τον προπονητή και όλο το staff και φυσικά τον κόσμο που βρέθηκε σήμερα εδώ και μας στήριξε. Ήταν πραγματικά τεράστια βοήθεια», συμπλήρωσε. Τόνισε επίσης την ιστορικότητα του επιτεύγματος: «Πετύχαμε κάτι πολύ ιστορικό, δεν είναι τυχαίο ότι η Εθνική είχε 25 χρόνια να φτάσει σε τελική φάση, το κάναμε εμείς!»

Το τηλεφώνημα του στέφανου κοτσόλη

Ο Σωτήρης Κοντούρης αποκάλυψε ένα τηλεφώνημα που είχε ξεχωριστή σημασία για εκείνον. «Ξέρω για τον κύριο Στέφανο Κοτσόλη, που με πήρε τηλέφωνο το πρωί και μου είπε καλή επιτυχία και μου είπε μακάρι να είσαι ο επόμενος που θα γράψει ιστορία μετά από εμένα», ανέφερε ο ποδοσφαιριστής.

Ο Κοντούρης εξέφρασε τη χαρά του που συνεχίζουν το έργο του κυρίου Κοτσόλη, αναγνωρίζοντας την τεράστια επιτυχία του να φτάσει σε τελική φάση. Αυτή η επικοινωνία προσέθεσε ένα επιπλέον κίνητρο στην προσπάθεια της ομάδας.

Η σημασία της ψυχής και η συνέχεια

Σχετικά με το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια και τον δεμένο χαρακτήρα της ομάδας, ο Κοντούρης υπογράμμισε: «Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ πως σήμερα, στην πρόκριση, την παρέα την πήρε η ψυχή. Δυσκολευτήκαμε, αντιμετωπίσαμε μια καλή ομάδα. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεται η ψυχή και η παρέα. Θεωρώ ότι αυτό μας έφερε την πρόκριση».

Η Εθνική Ελπίδων θα αγωνιστεί στα γήπεδα της Σερβίας και της Αλβανίας το καλοκαίρι του 2027. Ο τελικός του EURO U21 είναι προγραμματισμένος για τις 4 Ιουλίου. Ο Κοντούρης, αναφορικά με τους μελλοντικούς στόχους, δήλωσε: «Προχωράμε βήμα-βήμα. Να πάμε και να απολαύσουμε τα παιχνίδια, που θα είναι με εξαιρετικούς παίκτες και ομάδες, να το ζήσουμε και από εκεί και πέρα ταβάνι δεν υπάρχει, όπου φτάσουμε». Από εδώ και πέρα, οι παίκτες επιστρέφουν στις ομάδες τους, ανυπομονώντας για την έναρξη του EURO.

Με πληροφορίες από: Gazzetta