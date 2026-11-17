Ο Ερυθρός Αστέρας ταξίδεψε στην Ιταλία για την 12η αγωνιστική της EuroLeague, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο, χωρίς τον Τσίμα Μονέκε. Ο Νιγηριανός φόργουορντ έμεινε εκτός αποστολής, με τα σερβικά Μέσα να αναφέρουν ότι πρόκειται για απόφαση του Ισπανού τεχνικού, Ιμπόν Ναβάρο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η ομάδα του Βελιγραδίου πραγματοποιεί ένα ικανοποιητικό ξεκίνημα στη φετινή διοργάνωση.

Η απόφαση για την απουσία του Μονέκε

Ο Τσίμα Μονέκε δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ερυθρού Αστέρα που αναχώρησε για την Ιταλία. Ο Νιγηριανός φόργουορντ έμεινε στο Βελιγράδι, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από τα σερβικά Μέσα. Η απουσία του παίκτη είναι ιδιαίτερα ηχηρή, δεδομένου του ρόλου του στην ομάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η απουσία του Μονέκε δεν οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Αντιθέτως, πρόκειται για μια καθαρή απόφαση του προπονητή της ομάδας, Ιμπόν Ναβάρο. Οι ακριβείς λόγοι πίσω από αυτή την εξέλιξη δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί, αλλά η απόφαση του Ισπανού τεχνικού είναι οριστική.

Ο ρόλος του Νιγηριανού φόργουορντ

Ο Τσίμα Μονέκε αποτελεί έναν βασικό πυλώνα στην αγωνιστική λειτουργία του Ερυθρού Αστέρα. Ο Νιγηριανός φόργουορντ καταγράφει και φέτος αξιόλογα νούμερα στην EuroLeague, επιβεβαιώνοντας την αξία του για την ομάδα. Η παρουσία του στο παρκέ είναι συνήθως καθοριστική για την επίδοση των «ερυθρόλευκων».

Συγκεκριμένα, οι στατιστικές του δείχνουν 9.6 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ ανά αγώνα. Οι επιδόσεις αυτές υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο του στο παιχνίδι του Ερυθρού Αστέρα και την επιρροή του στο συνολικό τους έργο, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Η αγωνιστική πρόκληση για τον Ερυθρό Αστέρα

Η απουσία του Τσίμα Μονέκε αναμένεται να δυσκολέψει αισθητά το έργο του Ερυθρού Αστέρα στην επικείμενη αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής. Η ομάδα του Βελιγραδίου θα κληθεί να βρει λύσεις και να αναπροσαρμόσει το πλάνο της χωρίς έναν από τους πιο παραγωγικούς της παίκτες, γεγονός που προσθέτει έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας.

Ο Ερυθρός Αστέρας πραγματοποιεί ένα ικανοποιητικό ξεκίνημα στη φετινή EuroLeague, ωστόσο η δοκιμασία στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο είναι κρίσιμη. Η απουσία ενός παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μονέκε θα απαιτήσει από τους υπόλοιπους να καλύψουν το κενό που δημιουργείται, ενισχύοντας την ομαδική προσπάθεια.

Η κατάσταση της αντιπάλου, Αρμάνι Μιλάνο

Η αντίπαλος του Ερυθρού Αστέρα, Αρμάνι Μιλάνο, βρίσκεται σε μια δύσκολη αγωνιστική κατάσταση. Η ιταλική ομάδα χαρακτηρίζεται ως «διψασμένη» για νίκη, καθώς αγνοεί το θετικό αποτέλεσμα από τις 29 Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα αγωνιστεί με ιδιαίτερο κίνητρο μπροστά στο κοινό της.

Το ρεκόρ της Αρμάνι Μιλάνο στην EuroLeague είναι 1-10, γεγονός που την καθιστά έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο αντίπαλο, παρά τη βαθμολογική της θέση. Η αναμέτρηση αναμένεται να είναι απαιτητική για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια ομάδα που επιζητά διακαώς την επιστροφή στις επιτυχίες.

Με πληροφορίες από: Athletiko