Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει καταφέρει να ξεχωρίσει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στη λίστα του CIES Football Obs για τους επιθετικούς που αγωνίζονται εκτός των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης. Η εκτιμώμενη μεταγραφική αξία του Έλληνα στράικερ υπολογίζεται σε 61,2 εκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας την ανοδική του πορεία και την αναγνώριση των επιδόσεών του.

Η υψηλή μεταγραφική αξία του Βαγγέλη Παυλίδη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Διεθνές Παρατηρητήριο ποδοσφαίρου, CIES Football Obs, ο Βαγγέλης Παυλίδης συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο ακριβοπληρωμένους επιθετικούς που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα εκτός των λεγόμενων "Big-5". Η εκτιμώμενη αξία της μεταγραφής του, που φτάνει τα 61,2 εκατομμύρια ευρώ, τον τοποθετεί στη δεύτερη θέση αυτής της σημαντικής κατάταξης.

Η συγκεκριμένη διάκριση υπογραμμίζει τη σημαντική του παρουσία και την επίδρασή του στο σύγχρονο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς η αξιολόγηση του CIES λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες για τον προσδιορισμό της μεταγραφικής αξίας των παικτών.

Οι εντυπωσιακές επιδόσεις με την Μπενφίκα

Ο Έλληνας σέντερ φορ δικαιώνεται για τις εξαιρετικές του επιδόσεις σε μία ακόμα αγωνιστική περίοδο, καθώς η παρουσία του στην Μπενφίκα είναι κάτι παραπάνω από αισθητή. Την τρέχουσα σεζόν, ο Παυλίδης έχει ήδη σημειώσει 19 γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις, συμμετέχοντας σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «Αετών» της Λισαβόνας.

Πέρα από την εκτελεστική του δεινότητα, ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει δείξει και τις δημιουργικές του ικανότητες, έχοντας μοιράσει παράλληλα και τέσσερις ασίστ στους συμπαίκτες του. Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν την ολοκληρωμένη του παρουσία στον αγωνιστικό χώρο και τον καθιστούν έναν από τους πιο παραγωγικούς επιθετικούς της ομάδας του.

Η θέση του στην κορυφή των επιθετικών εκτός Big-5

Στην κορυφή της λίστας του CIES για τους επιθετικούς εκτός των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων βρίσκεται ο Νικολό Τρεσολντί. Ο ποδοσφαιριστής της Κλαμπ Μπριζ έχει εκτιμώμενη μεταγραφική αξία 67,8 εκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας οριακά τον Έλληνα διεθνή.

Την πρώτη τριάδα των πολυτιμότερων επιθετικών συμπληρώνει ο Λουίς Σουάρες, ο οποίος αγωνίζεται με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Η εκτιμώμενη αξία του Σουάρες ανέρχεται στα 57,6 εκατομμύρια ευρώ, τοποθετώντας τον στην τρίτη θέση της σχετικής κατάταξης και επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των παικτών που βρίσκονται σε αυτή τη λίστα.

Αναγνώριση για τον σέντερ φορ της Εθνικής Ελλάδος

Η διάκριση αυτή αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ο οποίος εκτός από την Μπενφίκα, είναι και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδος. Η συνεχής του παρουσία και οι υψηλές του επιδόσεις σε συλλογικό επίπεδο έχουν συμβάλει στην εδραίωσή του ως ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Η θέση του στη λίστα του CIES Football Obs, δίπλα σε άλλα μεγάλα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, επιβεβαιώνει το ταλέντο και την αξία του στην αγορά των μεταγραφών, καθιστώντας τον ένα περιζήτητο asset για πολλές ομάδες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta