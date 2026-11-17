Η Εθνική Ελπίδων εξασφάλισε την πρόκριση στο EURO U21, ένα επίτευγμα που έρχεται 25 χρόνια μετά την τελευταία της συμμετοχή σε τελική φάση. Η επιτυχία αυτή ήρθε μέσα από μία «ρώσικη» ρουλέτα πέναλτι κόντρα στην Ισλανδία, με σκορ 5-4, σε μία αναμέτρηση που διεξήχθη στην «καυτή» «Λεωφόρο». Ο Νικόλας Μπότης, ο τερματοφύλακας που αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή, μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για αυτή τη μοναδική βραδιά.

Η ιστορική πρόκριση μετά από 25 χρόνια

Η πρόκριση της Εθνικής Ελπίδων στο EURO U21 αποτελεί ένα ιστορικό επίτευγμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η ομάδα επιστρέφει σε τελική φάση της διοργάνωσης μετά από 25 χρόνια. Η αναμέτρηση με την Ισλανδία στην «Λεωφόρο» κράτησε σε αγωνία τους φιλάθλους μέχρι το τέλος, με τη «Γαλανόλευκη» να επικρατεί στη διαδικασία των πέναλτι με 5-4.

Ο τερματοφύλακας Νικόλας Μπότης, ο οποίος αγωνίζεται στην Πογκόν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξασφάλιση του εισιτηρίου. Λίγα λεπτά μετά τη λήξη του αγώνα, μίλησε για τις στιγμές που έζησε, περιγράφοντάς τες ως δύσκολα εκφράσιμες με λόγια.

Τα συναισθήματα του Νικόλα Μπότη και η αποθέωση

Ο Νικόλας Μπότης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του για την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο στις εξέδρες, καθώς άκουγε το όνομά του να φωνάζεται σε όλο το γήπεδο. «Δεν έχω πάρα πολλά να πω. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι ποτέ... Δεν ξέρω πώς ονομάζονται αυτά τα συναισθήματα τα οποία νιώθω αυτή τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο νεαρός τερματοφύλακας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους φιλάθλους, οι οποίοι βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας. «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, ο οποίος σήμερα ήταν στο πλευρό της πιο όμορφης παρέας που υπάρχει, της Εθνικής Ελπίδων», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε.

Η διαδρομή από τις Σέρρες μέχρι την πρόκριση

Η πορεία προς αυτή την ιστορική πρόκριση ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια, με την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας να πραγματοποιείται στις Σέρρες. Ο Νικόλας Μπότης αναφέρθηκε στον στόχο που τέθηκε από την αρχή: «Είπαμε παιδιά... μπορούμε». Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, όπως το παιχνίδι στο χιόνι, η ομάδα βρήκε τα ψυχικά αποθέματα για να συνεχίσει.

Ο τερματοφύλακας τόνισε ότι η ομάδα ένιωσε αδικημένη, καθώς σημείωσε εννέα νίκες στον όμιλο. Ωστόσο, η ικανοποίηση που νιώθουν τώρα «τα διαγράφει όλα αυτά», όπως είπε, αναδεικνύοντας την επιμονή και την ψυχική δύναμη των παικτών του Γιάννη Ταουσιάνη.

Η Εθνική ομάδα πάνω από όλα

Ερωτηθείς για το αν η συμμετοχή σε μια τέτοια διοργάνωση είναι κάτι ξεχωριστό στην καριέρα κάθε παίκτη, ο Μπότης ήταν κατηγορηματικός: «Η Εθνική ομάδα είναι πάνω από όλα, δεν συγκρίνουμε την Εθνική ομάδα με κανέναν άλλο σύλλογο». Δήλωσε πως, αν και υπάρχει σεβασμός για όλους τους συλλόγους, η υπεράσπιση της χώρας υπερτερεί.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κούραση ή η απώλεια κάποιων ημερών το καλοκαίρι δεν λογαριάζονται όταν πρόκειται για την Εθνική. «Δεν μας ενδιαφέρει αυτό, θα πάμε να ζήσουμε μια μοναδική εμπειρία η οποία έλειπε από όλη την Ελλάδα για πάρα πολύ καιρό», ανέφερε, προσβλέποντας στη διοργάνωση του ερχόμενου καλοκαιριού.

Το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου

Σχετικά με την τελευταία φουρνιά που είχε προκριθεί στο EURO U21 το 2002, ο Νικόλας Μπότης δήλωσε ότι θυμάται κάποιους παίκτες, αλλά προτίμησε να επικεντρωθεί στην τρέχουσα ομάδα. «Καλύτερα να συγκεντρωθούμε σε αυτούς που θα πάνε το καλοκαίρι», είπε, αναφερόμενος στους σημερινούς παίκτες ως «τα παιδιά του μέλλοντος του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Ο τερματοφύλακας εξήρε τους συμπαίκτες του, τονίζοντας ότι ο καθένας είναι μοναδικός χαρακτήρας. Η ομάδα, όπως ανέφερε, ετοιμάζεται πλέον για τις αναμετρήσεις με τη Σερβία και την Αλβανία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επερχόμενη μεγάλη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta