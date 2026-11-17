Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Σύλλογος ανακοίνωσε την κατάκτηση του 1900ού τίτλου στην ιστορία του, καθώς αναδείχθηκε πρωταθλητής στην τριαθλητική λίγκα της whynot. Το «τριφύλλι» εξασφάλισε τον τίτλο στον 7ο και τελευταίο σταθμό της διοργάνωσης, που διεξήχθη στο Σούνιο. Αυτή η επιτυχία σηματοδοτεί τον δεύτερο επίσημο τίτλο για το τμήμα τριάθλου του συλλόγου.

Η θριαμβευτική πορεία προς τον τίτλο

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος αναδείχθηκε πανάξιος πρωταθλητής, επισφραγίζοντας μια θριαμβευτική αγωνιστική χρονιά. Η ομάδα διατήρησε τα σκήπτρα της και κατέκτησε το πρωτάθλημα συλλογών τριάθλου της χώρας, σημειώνοντας μάλιστα νέο ρεκόρ βαθμών.

Οι «πράσινοι» έδωσαν δυναμικό «παρών» με πολυπληθείς αποστολές σε όλους τους σταθμούς του πρωταθλήματος ανά την Ελλάδα, επιδεικνύοντας σταθερότητα και μαζικότητα. Οι κορυφαίες επιδόσεις των αθλητριών και των αθλητών του συλλόγου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη αυτού του ιστορικού αποτελέσματος.

Οι σταθμοί της τριαθλητικής λίγκας

Η πορεία του Παναθηναϊκού προς τον 1900ό τίτλο περιλάμβανε συμμετοχή σε επτά διαφορετικούς σταθμούς της τριαθλητικής λίγκας της whynot (WTL – Triathlon League). Οι αγώνες ξεκίνησαν από το Μεσολόγγι στις 25 και 26 Απριλίου του 2026, συνεχίστηκαν στην Επίδαυρο στις 30 και 31 Μαΐου του 2026, και ακολούθησε το Στρατώνι στις 6 και 7 Ιουνίου του 2026.

Η αγωνιστική δράση συνεχίστηκε στη Λίμνη Πλαστήρα στις 28 Ιουνίου του 2026, ενώ οι αθλητές του «τριφυλλιού» έδωσαν το παρών και στο Κατάκολο στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου του 2026. Πριν τον τελικό σταθμό, η λίγκα επισκέφθηκε το Ναύπλιο στις 10 και 11 Οκτωβρίου του 2026, με την κορύφωση να έρχεται στο Σούνιο στις 14 και 15 Νοεμβρίου του 2026.

Ρεκόρ βαθμών και κυριαρχία

Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο κατέκτησε τον τίτλο, αλλά το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο, καταρρίπτοντας την επίδοση που ήδη κατείχε από την προηγούμενη χρονιά. Συγκεκριμένα, ο σύλλογος συγκέντρω 13.737,1 βαθμούς, αφήνοντας πίσω του τους άμεσους ανταγωνιστές του.

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρέθηκε η Triathlon Academy με 8.874,335 βαθμούς, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβαν οι Los Vathros με 4.704,425 βαθμούς. Η μεγάλη διαφορά στους βαθμούς υπογραμμίζει την απόλυτη κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα συλλογών τριάθλου της χώρας.

Διπλή επιτυχία με το πρωτάθλημα κολύμβησης ανοικτής θαλάσσης

Πέρα από τον τίτλο στην τριαθλητική λίγκα, το «Τριφύλλι» σημείωσε μια ακόμα σημαντική επιτυχία, κατακτώντας με μεγάλη διαφορά και το παράπλευρο Πρωτάθλημα Κολύμβησης Ανοικτής Θαλάσσης (WSL Open Water League). Η διοργάνωση αυτή πραγματοποιήθηκε από την ίδια διοργανώτρια αρχή, την whynot.

Στο πρωτάθλημα αυτό, ο Παναθηναϊκός συγκέντρωσε 3.338,46 βαθμούς, παγιώνοντας την κυριαρχία του συλλόγου και στα δύο μέτωπα. Η Triathlon Academy κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 1.448,67 βαθμούς, ενώ ο Ωκεανός βρέθηκε στην τρίτη θέση με 975,25 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας το εύρος των επιδόσεων του Παναθηναϊκού σε διαφορετικά αθλήματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta