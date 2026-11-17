Οι Σίξερς επικράτησαν των Νετς με πρωταγωνιστή τον Εμπίντ – «Πάρτι» του Μίτσελ για τους Καβαλίερς

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς πανηγύρισαν μια σημαντική εκτός έδρας νίκη επί των Μπρούκλιν Νετς, με τον Τζοέλ Εμπίντ να αναδεικνύεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης. Παράλληλα, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση. Και τα δύο παιχνίδια προσέφεραν έντονες στιγμές και ανατροπές, με τους πρωταγωνιστές να βάζουν τη σφραγίδα τους.

Νίκη των Σίξερς στο Μπρούκλιν

Οι Φιλαδέλφεια Σίξερς κατάφεραν να «περάσουν» από την έδρα των Μπρούκλιν Νετς, επικρατώντας με τελικό σκορ 135-123. Η νίκη αυτή αποδεικνύει το βάθος του ρόστερ των Σίξερς, καθώς ήρθε ακόμη και χωρίς την παρουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Ο «Βασιλιάς» έμεινε εκτός αγώνα για λόγους ξεκούρασης, σε ένα δεύτερο συνεχόμενο ματς που απουσίαζε. Οι Σίξερς παραμένουν αήττητοι φέτος (4-0) στις αναμετρήσεις που δεν αγωνίζεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Η κυριαρχία του Τζοέλ Εμπίντ

Ο Τζοέλ Εμπίντ, του οποίου η συμμετοχή κρίθηκε την τελευταία στιγμή, ήταν πραγματικά ασταμάτητος στην αναμέτρηση. Σταμάτησε στους 37 πόντους, βάζοντας τη σφραγίδα του τόσο στο εκρηκτικό ξεκίνημα της Φιλαδέλφεια, όσο και στο φινάλε του αγώνα.

Ο Εμπίντ σημείωσε 24 πόντους ήδη από το ημίχρονο, δείχνοντας τις διαθέσεις του από νωρίς. Πολύτιμος συμπαραστάτης του ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν, ο οποίος ισοφάρισε το φετινό του ρεκόρ με 31 πόντους και κατέβασε 13 ριμπάουντ. Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Ταϊρίς Μάξεϊ, ο οποίος ενίσχυσε την ομάδα του με 24 πόντους και 9 ασίστ.

Η αντίδραση των Νετς και το κρίσιμο φινάλε

Οι φιλοξενούμενοι έμοιαζαν να «καθαρίζουν» το ματς από νωρίς, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +24 (63-39) στη δεύτερη περίοδο και πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 78-59. Ωστόσο, οι Νετς αρνήθηκαν να παραδοθούν και αντέδρασαν στην επανάληψη.

Με μπροστάρη τον Ραντλ, ο οποίος πέτυχε 33 πόντους, και άξιους συμπαραστάτες τους Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 25 πόντους και Νόλαν Τραορέ με 23 πόντους, ροκάνισαν τη διαφορά. Μείωσαν αρχικά σε 106-101 και στη συνέχεια στους τέσσερις πόντους, δημιουργώντας αγωνία.

Εκείνη τη στιγμή, μίλησε η κλάση του Εμπίντ. Ο έμπειρος σέντερ πέτυχε έξι σερί πόντους, δίνοντας «ανάσα» στους Σίξερς. Επιπλέον, 51 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, ευστόχησε σε ένα «κρύο» και κρίσιμο τρίποντο, το οποίο έβαλε οριστικά τέλος στα όνειρα ανατροπής του Μπρούκλιν, ρίχνοντας τους Νετς στο ρεκόρ 3-10.

Ο θρίαμβος των Καβαλίερς με τον Μίτσελ

Σε ένα άλλο παιχνίδι, οι Κλίβελαντ Καβαλίερς ανέτρεψαν την εις βάρος τους διαφορά και επικράτησαν των Σικάγο Μπουλς με 126-115. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ βρέθηκε σε μεγάλα κέφια, σταματώντας στους 39 πόντους, επίδοση που αποτελεί το νέο του φετινό ρεκόρ.

Η ομάδα του Κλίβελαντ έφτασε έτσι τις τρεις νίκες στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, βελτιώνοντας το συνολικό της ρεκόρ σε 6-2. Παρά την απουσία του Έβαν Μόμπλεϊ και ένα νωθρό ξεκίνημα που τους βρήκε πίσω με 31-25, οι «Καβς» αντέδρασαν εντυπωσιακά.

Η συνεισφορά των συμπαικτών και η πορεία των ομάδων

Στη δεύτερη περίοδο, οι Καβαλίερς πραγματοποίησαν επιμέρους σκορ 32-17, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια μπροστά με 57-48. Διατήρησαν τον έλεγχο μέχρι το φινάλε, αντέχοντας στην αντεπίθεση των φιλοξενούμενων στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Εξαιρετικοί για το Κλίβελαντ ήταν επίσης ο Τζάρετ Άλεν με νταμπλ-νταμπλ, σημειώνοντας 13 πόντους και κατεβάζοντας 14 ριμπάουντ. Ο Ταϊρίς Πρόκτορ συνέβαλε επίσης σημαντικά με 17 πόντους. Για τους Μπουλς, η ήττα αυτή τους υποχρέωσε σε ρεκόρ 3-10.

Με πληροφορίες από: Athletiko