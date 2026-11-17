Ο Ρόμπσον ντε Σόουζα, γνωστός και ως Ρομπίνιο Τζούνιορ, συνεχίζει να διαγράφει τη δική του πορεία στα γήπεδα, ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του. Ο 18χρονος ποδοσφαιριστής σημείωσε δύο τέρματα με την εθνική ομάδα Κ20 της Βραζιλίας, ενώ παράλληλα διαθέτει διπλή υπηκοότητα, γεγονός που του επιτρέπει να επιλέξει μεταξύ Βραζιλίας και Ιταλίας για την εκπροσώπηση σε επίπεδο Ανδρών. Η εξέλιξή του έρχεται την ώρα που ο πατέρας του, ο άλλοτε διεθνής άσος Ρομπίνιο, εκτίει ποινή κάθειρξης στην πατρίδα του.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση με την Κ20 της Βραζιλίας

Ο Ρόμπσον ντε Σόουζα, ο οποίος είναι δεξιός μεσοεπιθετικός, ξεχώρισε στην πρόσφατη αναμέτρηση της εθνικής Βραζιλίας Κ20. Η ομάδα του επικράτησε με το εντυπωσιακό σκορ 9-0 απέναντι στο Περού, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Ρομπίνιο Τζούνιορ βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα των αντιπάλων, μέσα σε διάστημα μόλις δύο λεπτών. Αρχικά, στο 56ο λεπτό της αναμέτρησης, σκόραρε με κεφαλιά, ενώ λίγο αργότερα, στο 58', διαμόρφωσε το προσωπικό του νταμπλ με ένα εξαιρετικό πλασέ. Οι επιδόσεις του επιβεβαιώνουν τις προσδοκίες που συνοδεύουν την ποδοσφαιρική του εξέλιξη.

Τα πρώτα βήματα και ο δανεισμός στην Τζένοα

Ακολουθώντας τα ποδοσφαιρικά βήματα του πατέρα του, ο Ρομπίνιο Τζούνιορ έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Σάντος, ενός συλλόγου με τον οποίο συνδέθηκε έντονα και ο πατέρας του. Από το περασμένο καλοκαίρι, ο 18χρονος αγωνίζεται ως δανεικός στην Τζένοα, συνεχίζοντας την πορεία του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στη Βραζιλία, κατά τη διάρκεια της περιόδου που ο πατέρας του αγωνιζόταν στην Ρεάλ Μαδρίτης. Η πορεία του δείχνει πως έχει όλα τα στοιχεία για να αποτελέσει ένα από τα πρόσωπα της επόμενης γενιάς του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου.

Διπλή υπηκοότητα και η επιλογή εθνικής ομάδας

Ο Ρομπίνιο Τζούνιορ διαθέτει τόσο τη βραζιλιάνικη όσο και την ιταλική υπηκοότητα. Αυτό το γεγονός του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει ποια από τις δύο εθνικές ομάδες θα εκπροσωπήσει σε επίπεδο Ανδρών. Προς το παρόν, ο ίδιος δεν έχει λάβει την οριστική του απόφαση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να φορέσει είτε τη φανέλα της Βραζιλίας είτε εκείνη της Ιταλίας.

Σε δηλώσεις του μετά το ματς με την Κ20 του Περού, ο Ρόμπσον ντε Σόουζα τόνισε: «Κάθε παιδί ονειρεύεται να εκπροσωπήσει την εθνική του ομάδα. Εγώ έχω δύο. Όποια κι αν είναι, είναι ευπρόσδεκτη. Φυσικά, ο προπονητής Πάου Βίκτορ είπε ότι θα υπολογίζει σε μένα. Οπότε, είμαι διαθέσιμος».

Η δικαστική υπόθεση του πατέρα του, Ρομπίνιο

Η πορεία του πατέρα του, του άλλοτε διεθνούς άσου Ρομπίνιο, σημαδεύτηκε από μια σοβαρή δικαστική υπόθεση. Στις 23 Νοεμβρίου 2017, δικαστήριο της Ιταλίας τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή κάθειρξης εννέα ετών για τον ομαδικό βιασμό μιας 22χρονης γυναίκας από την Αλβανία.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2013, σε νυχτερινό κέντρο στο Μιλάνο, με ακόμη πέντε άνδρες να καταδικάζονται για την ίδια υπόθεση. Ο Ρομπίνιο, ο οποίος φόρεσε 100 φορές τη φανέλα της εθνικής Βραζιλίας και αγωνίστηκε σε κορυφαίους συλλόγους όπως η Σάντος, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μάντσεστερ Σίτι και η Μίλαν, εκτίει την ποινή του στη φυλακή.

Με πληροφορίες από: Athletiko