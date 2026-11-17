Μία από τις πλέον καθοριστικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της φετινής σεζόν δίνει η ομάδα πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» υποδέχονται την ισχυρή Μαρσέιγ στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, σε ένα παιχνίδι που εντάσσεται στην τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League. Η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για την πορεία του συλλόγου στη διοργάνωση, με στόχο τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης του ομίλου.

Η κρίσιμη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές του μάχες, φιλοξενώντας τη Μαρσέιγ στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του για τη φάση των ομίλων του Champions League. Το κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ θα φιλοξενήσει αυτή την αναμέτρηση, η οποία είναι μέρος της τέταρτης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης στο πόλο ανδρών.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις πιο δυνατές ομάδες του ομίλου, την πρωτοπόρο Μαρσέιγ. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί κομβικό σημείο για την πορεία των «πρασίνων», καθώς η έκβασή της μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις πιθανότητές τους για πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο στόχος των «πρασίνων» και η βαθμολογική σημασία

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την έδρα τους, προκειμένου να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στους Γάλλους αντιπάλους τους. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, καθώς οι «πράσινοι» στοχεύουν στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης του ομίλου, η οποία είναι κρίσιμη για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Για να συνεχίσουν στα προημιτελικά της διοργάνωσης, οι «πράσινοι» χρειάζεται να εξασφαλίσουν την πρώτη ή τη δεύτερη θέση στον Δ' όμιλο. Σε αυτή την προσπάθεια, είναι απαραίτητο σε πρώτη φάση να πάρουν τη ρεβάνς από την πρωτοπόρο Μαρσέιγ, η οποία τους είχε νικήσει οριακά στην προηγούμενη συνάντησή τους.

Το προηγούμενο παιχνίδι και η πορεία στον όμιλο

Η ομάδα πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού προέρχεται από την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, ένα αποτέλεσμα που της έδωσε ώθηση ενόψει των επόμενων αγώνων. Οι «πράσινοι» επικράτησαν της Στεάουα Βουκουρεστίου με το ευρύ σκορ 25-14, δείχνοντας τις δυνατότητές τους.

Πριν από αυτή τη νίκη, ο Παναθηναϊκός είχε γνωρίσει δύο ήττες στους προηγούμενους αγώνες του ομίλου. Η μία ήττα ήταν εντός έδρας απέναντι στη Φερεντσβάρος, ενώ η άλλη ήταν εκτός έδρας, στην αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ. Στο παιχνίδι αυτό, οι «πράσινοι» είχαν ηττηθεί οριακά με σκορ 12-11, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην επικείμενη ρεβάνς.

Ο Δημήτρης Μάζης και η προετοιμασία

Ο προπονητής της ομάδας του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Μάζης, έχει προετοιμάσει τους παίκτες του για αυτή την απαιτητική αναμέτρηση. Η ομάδα του έχει ως στόχο να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει τη νίκη, εκμεταλλευόμενη κάθε πλεονέκτημα που μπορεί να της προσφέρει η έδρα.

Η αναμέτρηση με τη Μαρσέιγ αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό, καθώς αντιμετωπίζει μία ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου. Η επιδίωξη της ρεβάνς και η βαθμολογική ανάγκη για τη συνέχιση στην επόμενη φάση καθιστούν το παιχνίδι ιδιαίτερα κρίσιμο για το σύνολο του Δημήτρη Μάζη.

Πού και πότε θα μεταδοθεί ο αγώνας

Το παιχνίδι μεταξύ Παναθηναϊκού και Μαρσέιγ έχει οριστεί να διεξαχθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Η σέντρα της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 21:30, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την προσπάθεια των «πρασίνων».

Για όσους δεν θα βρεθούν στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά τηλεοπτικά. Η μετάδοση θα γίνει από το ΣΠΟΡ FM TV, με το τηλεοπτικό πρόγραμμα να αναφέρει συγκεκριμένα το ΣΠΟΡ FM TV 2 ως το κανάλι που θα καλύψει την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko