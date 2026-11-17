Οι Μαϊάμι Χιτ συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία στο φετινό NBA, καταγράφοντας την πέμπτη τους σερί νίκη. Η ομάδα του Μαϊάμι επικράτησε των Χιούστον Ρόκετς με 128-110 σε εντός έδρας αναμέτρηση, ανεβάζοντας το ρεκόρ της στο 8-6. Από την πλευρά τους, οι Χιούστον Ρόκετς γνώρισαν την πρώτη τους ήττα μετά από τέσσερις αγώνες, με το ρεκόρ τους να διαμορφώνεται πλέον στο 11-4.

Η κυριαρχία του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν «αγριεμένος» και απολαυστικός στην αναμέτρηση, πραγματοποιώντας μια επιβλητική εμφάνιση που εντυπωσίασε. Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε το παιχνίδι με double-double, επιβεβαιώνοντας την τρομερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται και την κυριαρχία του και στις δύο μεριές του παρκέ.

Συγκεκριμένα, σε 29 λεπτά συμμετοχής, ο Αντετοκούνμπο μέτρησε 20 πόντους, 13 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 μπλοκ. Η αποτελεσματικότητά του ήταν εμφανής, καθώς σούταρε με 8/10 δίποντα και 4/6 βολές, αφήνοντας την άμυνα των Ρόκετς να μην μπορεί να τον περιορίσει.

Η συνολική εικόνα των Χιτ και οι επιδόσεις των συμπαικτών

Οι Χιτ, που ξεκίνησαν μουδιασμένα τη σεζόν, αρχίζουν να βρίσκουν τα πατήματά τους και να δείχνουν τις πραγματικές τους δυνατότητες. Η ομάδα του Μαϊάμι έκλεισε το ματς με 29 ασίστ για εννέα λάθη, ενώ είχε και οκτώ μπλοκ, με το συνολικό ποσοστό στα σουτ να φτάνει το 50%.

Πέρα από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, σημαντική ήταν η συμβολή και άλλων παικτών. Οι Κλέι Τόμσον και Άντριου Γουίγκινς σημείωσαν από 17 πόντους ο καθένας, ενώ οι Ντέιβιον Μίτσελ και Μπόμπι Πόρτις είχαν από 16 πόντους. Ο Μίτσελ ξεχώρισε επίσης με 10 ασίστ, συνεχίζοντας να είναι κορυφαίος πασέρ στη λίγκα σε μέσο όρο. Ο Μάιρον Γκάρντνερ σταμάτησε στους 14 πόντους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπαμ Αντεμπάγιο αγωνίστηκε για 15:31 λεπτά, σημειώνοντας τέσσερις πόντους, αλλά δεν συμμετείχε στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο.

Η αντίδραση των Χιούστον Ρόκετς

Οι Χιούστον Ρόκετς, παρά την καλή τους πορεία μέχρι τώρα στη σεζόν, δεν βρήκαν λύσεις στην αναμέτρηση και δεν μπόρεσαν να κοντράρουν τους νικητές. Το πρώτο δεκάλεπτο έληξε με τους Χιτ να προηγούνται 29-15, ενώ στο ημίχρονο η διαφορά είχε φτάσει το 62-46, με τους Χιτ να ελέγχουν το ματς μέχρι το τέλος.

Από την πλευρά των ηττημένων, ξεχώρισαν ο Αλπερέν Σενγκούν με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 30 λεπτά συμμετοχής, καθώς και ο Ντουράντ με 22 πόντους σε 29 λεπτά. Οι υπόλοιποι παίκτες των Ρόκετς δεν στάθηκαν στο ύψος της περίστασης, ενώ η ομάδα φαίνεται να έχει ζητήματα στις εκτός έδρας αναμετρήσεις.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού

Ο επόμενος αντίπαλος των Μαϊάμι Χιτ θα είναι οι Μιλγουόκι Μπακς, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου του 2026, στις 02:00, σε αγώνα που θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι. Αυτή η αναμέτρηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα είναι η πρώτη φορά που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα αντιμετωπίσει την ομάδα την οποία υπηρέτησε για 13 χρόνια.

Ο Έλληνας σταρ πανηγύρισε μάλιστα ένα πρωτάθλημα με τους Μπακς, καθιστώντας την επερχόμενη αναμέτρηση μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta